"Star Wars: The Last Jedi" và "Jumanji: Welcome to the Jungle" thâu tóm phòng vé Bắc Mỹ cuối năm 22-24/12/2017

Star Wars: The Last Jedi: 68,5 triệu USD ~ 1554 tỉ VNĐ

Jumanji: Welcome to the Jungle: 34 triệu USD ~ 975,8 tỉ VNĐ

Pitch Perfect 3: 20,45 triệu USD ~ 464 tỉ VNĐ

The Greatest Showman: 8,6 triệu USD ~ 195 tỉ VNĐ

Ferdinand: 7 triệu USD ~ 159 tỉ VNĐ

Coco: 5,2 triệu USD ~ 118 tỉ VNĐ

Downsizing: 4,6 triệu USD ~ 104,38 tỉ VNĐ

Darkest Hour: 4,1 triệu USD ~ 93 tỉ VNĐ

Father Figures: 3,2 triệu USD ~ 72,6 tỉ VNĐ

The Shape of Water: 3 triệu USD ~ 68 tỉ VNĐ