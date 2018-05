Shawn Mendes và Khalid tung single chung tưởng nhớ nạn nhân vụ đánh bom Manchester

Có thể nói Shawn Mendes và Khalid là hai trong số những nghệ sĩ thành công nhất thế giới hiện nay. Shawn đã liên tục khiến người hâm mộ phải ồ lên thán phục trước những bản hit hoàn hảo được tạo ra dưới bàn tay "phù phép" của mình: Stitched, In My Blood… Còn Khalid đã thống trị cả thế giới với album đầu tay "American Teen" hồi năm ngoái.



"Youth" được chắp bút bởi Mendes và Khalid – người 5 lần được đề cử giải Grammy, để tưởng nhớ những nạn nhân xấu số trong vụ đánh bom hồi mùa hè năm ngoái ở Anh. Shawn đã có mặt tại London khi quả bom phát nổ trong concert ở Manchester của Ariana Grande.

"Youth" - Shawn Mendes ft. Khalid

Shawn thú nhận rằng sáng tác "Youth" cực kỳ khó khăn: "Thật dễ dàng khi ngồi lên đàn piano và viết về chuyện tình yêu hợp tan thế nhưng việc khó khăn nhất là bạn phải ngồi vào đàn và sáng tác về những gì thế giới đã phải trải qua, những sự kiện đau lòng dưới một góc nhìn khác." Đây là một trong những ca khúc truyền tải thông điệp tích cực về cuộc sống của năm. Single này cũng khiến người hâm mộ thêm hy vọng về những dự án hợp tác khác của cả hai trong tương lai.

"Youth" là single thứ ba sau "In My Blood" và "Lost In Japan" trong album "Shawn Mendes: The Album". Album lần này còn có sự góp giọng của Julia Michaels trong ca khúc "Like To Be You".

Shawn Mendes sẽ tái xuất vào ngày 25/5 (giờ địa phương) sau khi trình diễn tại Billboard Music Awards.

Nguồn: EOL