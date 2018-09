Rầm rộ liên tiếp 2 vụ fangirl hẹn hò, cưới thần tượng Kpop: Phản ứng của công chúng hoàn toàn đối lập

Ngày 10-11/9, làng giải trí Hàn đón nhận liên tiếp 2 tin tức tình cảm giữa fan và thần tượng, khiến cộng đồng fangirl không khỏi dậy sóng. Tuy nhiên phản ứng của công chúng trước 2 tin tức này lại đối lập hoàn toàn. Theo tin từ TV Report vào ngày 10/9, nam thần tượng Kpop đình đám một thời Oh Jin Sung đang rục rịch chuẩn bị cho đám cưới chính thức với fan ruột của anh vào tháng 10 sắp tới. Được biết, vợ của Oh Jin Sung vốn là fan ruột suốt 10 năm của anh và cặp đôi đã bắt đầu hẹn hò từ 2 năm trước. Trong suốt quãng thời gian khó khăn sau ca phẫu thuật cổ của Oh Jin Sung, fan nữ này đã ở bên cạnh và động viên anh.



Dù chưa tổ chức lễ cưới song 2 người đã đăng ký kết hôn và có với nhau một cô con gái 8 tháng tuổi. Tuy nhiên suốt thời gian dài, cựu idol này luôn giữ bí mật về mối quan hệ này. "Chúng tôi đăng ký kết hôn cũng được một khoảng thời gian rồi nhưng fan của tôi không biết rằng tôi đã có con". Chuyện tình của Oh và vợ là giấc mơ đẹp của biết bao thiếu nữ, được công chúng vô cùng ủng hộ.

Oh Jin Sung hạnh phúc bên vợ và con

Một thời, Oh Jin Sung nổi như cồn nhờ bản hit "Emergency Room" của nhóm izi. Hiện nay anh đã trở thành CEO của một ngôi trường chuyên về luyện thanh.

Khi fan Kpop chưa hết xôn xao về tin của Oh Jin Sung, sáng nay (11/9), tin đồn mỹ nam không tuổi Kang Sung Hoon của nhóm nhạc huyền thoại Sechskies hẹn hò chủ tịch fanclub của chính anh (gọi tắt là A) đã rộ lên và gây ra không ít tranh cãi. Theo đó, Kang Sung Hoon đã livestream để giao lưu với fan trên mạng xã hội và vô tình để lọt hình ảnh của một người phụ nữ trong phòng khách sạn của anh vào khung hình.

Fan nhanh chóng tìm ra danh tính của người phụ nữ này: A - chủ tịch fanclub "Hoony World" của Kang Sung Hoon. Tin đồn A đồng hành cùng nam ca sĩ này trong mọi lịch trình, thậm chí còn ở chung phòng khách sạn với nhau từ đó rộ lên. Ngay sau đó, một số fan bắt đầu tìm hiểu kỹ về fanclub này và phát hiện ra rằng, fanclub "Hoony World" từng lập quỹ và thu về xấp xỉ 100 triệu won (hơn 2 tỉ đồng) nhưng chủ tịch lại chưa bao giờ thông báo rõ ràng rằng số tiền này được dùng vào việc gì.

Trước loạt tin đồn gây tranh cãi, Kang Sung Hoon đã đơn phương hủy fanmeeting tại Đài Loan và đây cũng là sự kiện được tổ chức bởi chính fanclub nói trên. Tuy nhiên đại diện của fanclub này khẳng định rằng vấn đề nằm ở visa và yêu sách của bên công ty nước ngoài hợp tác tổ chức sự kiện này.

Sáng ngày 11/9, Kang Sung Hoon đã để lại lời nhắn chính thức trên fancafe, khẳng định rằng chuyện anh hẹn hò với A không phải là sự thật: "Tôi sẽ thành thật và nói thẳng với các bạn về tin đồn hẹn hò chủ tịch fanclub. Tin đồn chỉ là tin đồn mà thôi. Tôi không nghĩ rằng mình phải nói thêm điều gì nữa. Không có lý do nào để tiếp tục bàn cãi về việc này. Làm ơn đừng phân tích thái quá. Tôi cũng đã đọc tất cả bình luận của các bạn rồi. Tất cả chúng ta phải cùng bàn bạc về vấn đề này, vì vậy hãy để lại bình luận ở đây và nói với tôi điều các bạn muốn. Hãy cho anh (ở đây Kang Sung Hoon thay đổi cách xưng hô là oppa) thời gian để đọc bình luận và nghĩ kỹ hơn nhé".

Nguồn: AK