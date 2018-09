Quỳnh Búp Bê tập 9: Ngày tàn của My "sói" sắp đến?

Tập 9 bộ phim Quỳnh Búp Bê tiếp tục các diễn biếp hấp dẫn trước đó: Quỳnh (Phương Oanh) sau khi sinh con đã đi làm và ngay lập tức trở thành huyền thoại được khách rỉ tai nhau. Ai đến cũng hỏi ông Cấn về Quỳnh, thậm chí chỉ cần thấy cô đi qua mặt thôi cũng vội vã kéo lại. Nhìn cảnh này, Cảnh (Doãn Quốc Đam) không tránh khỏi chạnh lòng. Một phần lý do anh xin ông Cấn cho Quỳnh giữ con ở lại, có lẽ cũng vì trong lòng anh có gì đổi khác.



Về phía My "sói" (Thu Quỳnh), khi đang sấn tới thì ông khách ruột phũ phàng: "Cô em cũ và nát rồi, để anh đi tìm hàng khác". Ngay lúc ấy, Cấn đã kịp nhanh nhảu chào hàng một em mới toanh, đó là Quỳnh. Ông khách ưng ngay tắp lự và dắt Quỳnh vào phòng. Cảnh được giao nhiệm vụ đứng ngoài nghe ngóng vì ông khách này khá khó chiều. Cảnh chỉ nhìn thấy đoạn hai người uống rượu giao bôi, rồi ông khách ôm lấy Quỳnh để hát. Cảnh xót lòng quay lưng bỏ đi.



Trong một tối, doanh thu của Quỳnh nhiều không kể xiết. Hết khách nọ đến khách kia, ai cũng chỉ đòi riêng búp bê của Thiên Thai phục vụ. Thấy "gà" hoạt động hết công suất như vậy, ông Cấn vừa lo, nhưng cũng muốn bóc thêm cho bõ công suốt 9 tháng trời trước đó phải nuôi nấng mẹ con Quỳnh. Nhưng ông Cấn vẫn ngỏ lời hỏi han, dò la xem Quỳnh còn đủ sức để tiếp khách không. Dù mệt sắp chết nhưng Quỳnh vẫn phải nói có. My đứng đó, đợi Quỳnh đi mới lên tiếng than thở nhưng ông Cấn dường như chẳng quan tâm nữa.

Không chỉ bị cướp khách, My còn bị Quỳnh cướp luôn cả sự tin tưởng và chân thành của chị em xóm trọ. Liên rủ một cô gái khác vào phòng ăn hoa quả, tán gẫu. Liên thì không nói gì, vì ít nhất vẫn nể bạn cùng phòng. Nhưng cô nàng kia chẳng nể nang. Dù nói chuyện với giọng khinh miệt Quỳnh, nhưng chỉ nghe thôi cũng đủ hiểu rõ hàm ý cô này muốn chê và hạ bệ My. My cũng nhanh nhạy nhận ra. Cô lồng lộn lên, đuổi tất cả về phòng, không cho tụ tập ở giường mình nữa.

Lòng đã hậm hực không biết giải toả đi đâu, lại gặp ngay Quỳnh ở cửa nhà vệ sinh, My đã lên tiếng cà khịa. Chưa thấy ngẩng mặt lên được tí nào thì cô đã được Quỳnh cho "ăn" nguyên cả bô đầy bỉm của con Quỳnh vì tội xúc xiểng hai mẹ con. Quỳnh cũng không quên thòng thêm: "Tôi không còn là Quỳnh của ngày xưa nữa!" khiến My không khỏi quê độ.



Sau mọi nỗ lực không có kết quả, My sói tung con "át chủ bài" – mồi chài Cảnh. Đầu tiên, My bước vào phòng và thả thính điệu nghệ nhưng Cảnh vẫn thờ ơ. Không những thế, sau đó anh còn bóp cổ và đẩy cô ra khỏi phòng. Đến chiều tối, có lẽ chưa thấm bài học ban sáng nên My lại mò vào phòng Cảnh lần nữa. Cô nàng cố tình lấn tới để cưỡng hôn Cảnh nhưng vẫn tiếp tục bị đẩy ra, còn bị ném vào mặt câu nói gây sát thương cao: "Bệnh nó vừa chứ!".



Nhưng ông trời cũng không đến nỗi phụ bạc "minh tinh" một thời của Thiên Thai. Gần cuối tập, My sói vớ được "mẻ cá lớn" với Phú bằng việc tìm hàng cho đường dây đi khách của hắn. Mặt khác, Phú cũng hứa hẹn sẽ trả cho My hậu hĩnh nếu như ả giúp anh tiếp cận được Quỳnh.



Với những tình tiết đầy thú vị trên, chắc chắn chuyện Quỳnh sẽ lên thay My sói chỉ còn là ngày một, ngày hai nữa thôi. Còn My sẽ phải làm gì để thoát khỏi kiếp hết thời và lấy lại phong độ. Cuộc chiến ở động chứa cũng kinh khủng không kém bất cứ nơi nào đâu! Hãy cùng đón xem bộ phim Quỳnh Búp Bê mỗi 21h40 tối thứ 2, thứ 3 hàng tuần trên VTV3.