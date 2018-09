Quỳnh Búp Bê tập 10: My "sói" lật ngược thế cờ, quyết liệt "đoạt sủng" trùm Cấn như phim cung đấu!

Sau khi quyến rũ Cảnh (Doãn Quốc Đam) không thành công ở cuối tập 9 Quỳnh Búp Bê, My "sói" (Thu Quỳnh) đã lợi dụng sơ hở của anh chàng để vào điện thoại, tự nhắn cho Quỳnh (Phương Oanh) một tin đường mật, hẹn gặp riêng ở ngoài. Quỳnh thấy vậy đã chuẩn bị kĩ càng để đi gặp Cảnh. Nào ngờ khi đến nơi, không thấy chàng đâu mà chỉ thấy Phú – lão khọm chuyên dẫn gái cho các nhà hàng.



Quỳnh không chỉ bị ép gặp một lần, còn gã Phú vẫn nhằng nhẵng theo đuôi. Những tấm ảnh chụp cảnh hai người gặp nhau đã được My mang đến cho ông Cấn. Nói được vài lời khôn khéo, My đã lôi ngay được Cấn về phe mình. My đồng thời nhắc ông nên tách mẹ con Quỳnh ra, mặt khác cũng phải canh chừng chính đệ tử ruột của mình là Cảnh vì mọi cử chỉ đều cho thấy rõ Cảnh có tình ý với Quỳnh.

Lão già chủ Thiên Thai ban đầu không tin, nhưng chuyện Cảnh làm điều khuất tất đã được chính Quỳnh nói ra. Quỳnh gào lên tại sao Cảnh nhắn tin hẹn gặp mà không dám nhận. Và với cá tính như Quỳnh, Cấn biết cô gái này không đặt điều. Ông Cấn thì như tìm được hướng đi mới nên nhìn Cảnh đầy khinh bỉ, Cảnh thì uất ức vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra, còn Quỳnh như phát điên khi vì chuyện hiểu nhầm mà người ta bắt mất con.

Cảnh không ngờ Quỳnh ăn cháo đá bát như vậy

Rời khỏi phòng ông Cấn, Quỳnh vội vã về tìm điện thoại vì đó là thứ duy nhất có chứa bằng chứng chứng minh sự trong sạch của cô. Thế nhưng không biết vì lý do gì những tin nhắn đã không cánh mà bay. Đêm về, Quỳnh không tài nào ngủ nổi. Từ ngày người ta bắt con đi, Quỳnh không thiết ăn uống, không cả trang điểm. Đến giờ đi làm cũng dửng dưng như không. Cứ chợp mắt một tí thôi, cô lại mơ thấy ác mộng: Cảnh mặt mũi trắng bệch, biểu cảm kì quái, dí sát theo hai mẹ con Quỳnh và nói đứa bé sẽ bị giết vì Quỳnh dám có ý định trốn khỏi Thiên Thai.

Còn về phần Cảnh, khi nói chuyện với Lan (Thanh Hương), anh biết được Quỳnh đang suy sụp thế nào. Nhưng chính anh cũng phải giải quyết mớ hỗn độn của cuộc sống mình trước. Sau sự vụ ấy, ông Cấn gọi đệ tử cũ về làm việc, bỏ lơ Cảnh sang một bên. Không có việc thì Cảnh không lo, nhưng cái anh cần và cho rằng cuộc đời mình phải làm, đó là trả nợ ân nghĩa cho ông Cấn.

(Ảnh: VTV)

Hôm sau, khi đến Thiên Thai, anh bị một cô ả trách móc vì không quản lý kĩ "lính" của mình. Cô gái kia phàn nàn My "sói" không những cướp khách, mà còn nói xấu làm khách không liên lạc với cô nữa. Chính chuyện này khiến Cảnh nhớ đến lúc nói chuyện với Lan, đồng thời xâu chuỗi được cả câu chuyện ở phòng mình. Dường như Cảnh đã lờ mờ đoán ra người đứng sau tất cả những chuyện lùm xùm này là ai.

My "sói" sau khi quậy tưng Thiên Thai, ngay lập tức được Cấn "sủng ái". Không chỉ có chiến công vạch trần những điều khuất tất sau lưng ông Cấn, My còn hiến kế độc, giúp ông bắt Quỳnh đi khách được. Dù quá tàn độc, nhưng phải công nhận rằng My thông minh khi nghĩ ra cách lấy ngón tay đứa bé đã bị chặt để hăm doạ cô búp bê của Thiên Thai. Thật may mắn vì đó không phải những ngón tay thật, chỉ là thứ để Cấn cảnh cáo Quỳnh. Có thể nói, nếu tập 9 bộ phim Quỳnh Búp Bê được coi là hố đen của My thì sang đến tập 10, cuộc đời cô nàng đã nở hoa, không còn bế tắc nữa. Ông Cấn sau đó đã giao cho My quản lý Quỳnh vì bây giờ chỉ còn cô là đáng tin với ông.

Vừa bị dự báo ngày tàn sắp đến, My nhanh chóng lật ngược ván bài khiến tất cả đều bất ngờ. Nhưng với sự tinh ý của Cảnh liệu cô sẽ đứng trên ngôi vị đang có được bao lâu? Hãy cùng đón xem tập 11 bộ phim Quỳnh Búp Bê trên sóng VTV3 vào hồi 21h40 thứ 2, thứ 3 hàng tuần.