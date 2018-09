Quá trùng hợp, 5 cặp đôi đình đám một thời sắp cùng tái hợp trên màn ảnh nhỏ xứ Hàn!

Sau quãng thời gian dài ảm đạm khi không có tác phẩm nào thực sự gây tiếng vang, địa hạt phim truyền hình xứ kimchi chuẩn bị chứng kiến cuộc đổ bộ cực lớn vào cuối năm nay của những cặp đôi đình đám một thời. Liệu trong lần hợp tác này, họ có thể tạo được hiệu ứng giống như ở tác phẩm trước đó?



Những khán giả từng trăn trở về cái kết đầy tiếc nuối của Choi Kang Chi và Dam Yeo Wool trong Gu Family Book (Cửu Gia Thư) như được "an ủi" khi nghe tin cặp đôi đình đám Lee Seung Gi – Suzy quyết định tái hợp trong Vagabond (Lãng Khách), bom tấn điệp viên sắp ra mắt của đài SBS.

Lấy đề tài điệp viên – hành động, Vagabond xoay quanh hai nhân vật chính Cha Gun (Lee Seung Gi), một diễn viên đóng thế tình cờ vướng vào những âm mưu chính trị, và Go Hae Ri (Suzy), nữ đặc vụ thuộc Cơ quan Tình báo Quốc gia (NIS). Điều thú vị là vai nữ chính Go Hae Ri của Suzy khá giống với hậu kiếp của Dam Yeo Wool – nữ chính của Gu Family Book. Ở phân đoạn cuối cùng của drama cổ trang nổi tiếng năm 2013, Dam Yeo Wool đã gặp lại người tình kiếp trước Choi Kang Chi dưới thân phận một nữ thanh tra dũng cảm, mạnh mẽ. Điều này càng khiến người hâm mộ kỳ vọng cặp đôi chính của Vagabond sẽ "bù đắp" những mong mỏi về một Gu Family Book 2, nơi Kang Chi và Yeo Wool một lần nữa yêu nhau ở thời hiện đại.

Bom tấn trị giá 25 tỷ won (khoảng 500 tỷ VNĐ) sẽ được hoàn tất ghi hình trước khi lên sóng. Phim dự kiến phát hành đồng thời tại Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản vào đầu năm 2019 trên các kênh SBS, AXN và Sony One.

Sau khi thành công rước mỹ nhân thứ nhất của Hậu Duệ Mặt Trời là Song Hye Kyo về dinh, Song Joong Ki sẽ tiếp tục nên duyên màn ảnh với mỹ nhân thứ hai của drama đình đám bậc nhất làn sóng Hallyu này.

Aseudal Chronicles (tạm dịch: Aseudal Biên Niên Ký) là dự án hợp tác mới nhất của bộ đôi Song Joong Ki – Kim Ji Won. Với vốn đầu tư lên đến 10 tỷ won (khoảng 200 tỷ VND), bộ phim được dự đoán sẽ là "át chủ bài" trong loạt phim đầu năm 2019 của tvN. Đây cũng chính là đứa con tinh thần tiếp theo của Kim Young Hyun và Park Sang Yeon, bộ đôi biên kịch lừng danh từng rất thành công với những Nữ Hoàng Seon Deok, Tree with Deep Roots hay Six Flying Dragons.

Aseudal Chronicles kể câu chuyện về Eun Sum (Song Joong Ki) và Tan Ya (Kim Ji Won), hai con người mang số mệnh sẽ đem đến tai hoạ cho Aseudal, nhưng cũng sẽ giúp biến kinh đô của Gojoseon trở thành một vương quốc. Bên cạnh cặp đôi chính trẻ trung, xinh đẹp, Aseudal Chronicles còn có sự góp mặt của tài tử hàng đầu xứ Hàn Jang Dong Gun và mỹ nhân Cô Dâu Hà Nội - Kim Ok Bin.

Sau 6 năm, cặp đôi một thời của Five Fingers là Joo Ji Hoon và Jin Se Yeon đã cùng gật đầu tham gia dự án siêu nhiên mới của đài MBC Item (tạm dịch: Đồ Vật). Tác phẩm này được xem là bước chuyển mình mạnh mẽ trong thể loại của MBC sau cả năm 2018 "chìm đắm" trong melodrama. Lấy yếu tố siêu năng lực làm chủ đạo, Item xoay quanh câu chuyện của những con người bình thường đột nhiên có được năng lực siêu nhiên sau khi sở hữu những vật dụng kỳ lạ.

Thời điểm đóng Five Fingers, Joo Ji Hoon khi ấy mới quay lại màn ảnh nhỏ sau thời gian dài ở ẩn vì scandal; còn Jin Se Yeon là "người thế thân" cho Ham Eun Jung sau khi cô bị loại khỏi dự án vì bê bối của nhóm nhạc T-ara. Tuy nhiên, ở lần tái ngộ này, cả Joo Ji Hoon và Jin Se Yeon đều có sự nghiệp vô cùng vững chắc: Chàng là "Vệ thần" đẹp trai của series quốc dân Thử Thách Thần Chết, còn nàng là nữ chính của drama có rating cao nhất lịch sử đài TV Chosun - Grand Prince. Các fan hâm mộ của cặp đôi trai tài gái sắc này sẽ được gặp lại họ vào tháng 1/2019.

Cặp đôi "gương vỡ lại lành" trong rom-com ấn tượng năm 2014 Cunning Single Lady cũng đã "nắm tay nhau" trở lại màn ảnh nhỏ với drama mới của SBS Fate and Fury (tạm dịch: Định Mệnh Và Thịnh Nộ), dự kiến lên sóng vào tháng 12 năm nay.

Bốn năm trước, Joo Sang Wook – Lee Min Jung là cặp đôi vô cùng hài hước trên màn ảnh: cô vợ mạnh mẽ nhưng có chút mưu mô, anh chồng giỏi giang nhưng có phần ngờ nghệch. Còn trong lần trở lại này, cả hai sẽ vào vai một cặp đôi với nhiều "mảng tối" hơn. Lee Min Jung hóa thân thành Goo Hae Ra, một cô nàng thông minh và xinh đẹp, nhưng hoàn cảnh túng quẫn đã khiến cô quyết định tiếp cận Tae In Joon (Joo Sang Wook), con trai của một công ty giày da.

Cặp đôi khiến khán giả nuối tiếc một thời của Fated to Love You – Choi Jin Hyuk và Jang Na Ra – sẽ tái hợp trong drama mới của SBS An Empress' Dignity (tạm dịch: Phẩm Giá Hoàng Hậu), dự kiến lên sóng vào tháng 12 năm nay. Và xin chúc mừng Choi Jin Hyuk cũng như các fan của cặp đôi, vì lần này anh đã có được Jang Na Ra rồi!

An Empress' Dignity lấy bối cảnh vương triều giả tưởng năm 2018, trong đó Jang Na Ra vào vai Min Yoo Ra, một nữ diễn viên nhạc kịch sau một đêm bỗng dưng trở thành "Lọ Lem quốc dân" khi được gả cho quân vương Lee Hyuk (Shin Sung Rok). Nghe có vẻ là một Hoàng Cung thứ 2, song An Empress' Dignity thực chất lại là một bộ phim kỳ bí với những bí ẩn xung quanh cái chết bí ẩn của tiên hậu. Tuy kết hôn với Lee Hyuk, "nam chính" trong cuộc đời Min Yoo Ra lại là Na Wang Sik (Choi Jin Hyuk), cảnh vệ trong cung điện. Với những mối quan hệ chồng chéo phức tạp như vậy, An Empress' Dignity hứa hẹn sẽ là một tác phẩm đầy mới mẻ mà các mọt phim không thể bỏ qua.