Playlist: Giáng sinh nghe nhạc Âu - Mỹ quen rồi, biết đâu bạn sẽ thích khi "đổi gió" với những ca khúc "cộp mác" Vpop!

"Tuyết rơi đêm giáng sinh" - Thùy Chi

"Tuyết rơi đêm giáng sinh" là ca khúc có giai điệu nhẹ nhàng, tình cảm được gửi gắm qua giọng ca cao vút của Thùy Chi cùng sự "giúp đỡ" của dàn đồng ca nhí với phần hình ảnh đậm màu sắc Noel. Ca khúc cũng được nhiều khán giả, đặc biệt là người hâm mộ của Thùy Chi "giữ nút replay" mỗi khi Noel tới gần.

"Hai mùa Noel" - Phạm Quỳnh Anh ft Nguyễn Hồng Ân



"Hai mùa Noel" là ca khúc cũng đã được rất nhiều nghệ sĩ thu âm và biểu diễn trước đó trong thời điểm Giáng sinh đang tới gần, điển hình là bộ đôi Đàm Vĩnh Hưng - Hồng Ngọc. Tuy nhiên, trong bản phối âm với sự góp giọng của cặp song ca Hồng Ân - Quỳnh Anh, ca khúc đã được thể hiện theo phong cách nhẹ nhàng, tươi mới nhưng vẫn giữ được một chút chất "sến" quen thuộc.

"Chúc mừng giáng sinh" - Hồ Quang Hiếu ft Nguyễn Đình Vũ

Chọn một ca khúc đã quá quen thuộc là "Chúc mừng giáng sinh" để gửi tặng khán giả nhưng Hồ Quang Hiếu vẫn đem tới màu sắc có phần mới lạ hơn bằng việc cover theo phong cách Acoustic. Từ giai điệu, ca khúc, trang phục tới bối cảnh đều rất bắt tai, bắt mắt, "Chúc mừng Giáng sinh" phiên bản Hồ Quang Hiếu và những người bạn là ca khúc được khuyên nên có trong playlist mỗi dịp Noel đến.

"Jingle Bells Remake" - Hari Won ft Tiến Đạt



"Jingle Bell Remake" là món quà Noel năm 2013 mà Hari Won kết hợp cùng bạn trai cũ - rapper Tiến Đạt dành tặng cho khán giả sau hiệu ứng lớn từ ca khúc "Hoa tuyết". Trong MV, cặp đôi này đã thổi một hơi thở mới cho ca khúc khi chèn rap vào giai điệu quen thuộc, được thể hiện bằng 3 ngôn ngữ khác nhau: Tiến Đạt hát và rap bằng tiếng Việt, Hari thể hiện ca khúc bằng tiếng Anh và tiếng Hàn.

"Giáng sinh ngọt ngào" - Miu Lê ft Khổng Tú Quỳnh

"Giáng sinh ngọt ngào" là ca khúc đánh dấu sự hợp tác lần đầu tiên của Miu Lê và Khổng Tú Quỳnh vào thời điểm Giáng sinh năm 2010. Trong MV này, hai nữ ca sĩ khiến khán giả thích thú khi quậy tưng bừng, phá phách trong một cửa hàng. Bất ngờ một chàng điển trai xuất hiện, hai cô nàng hí hửng gói quà và không quên dõi theo bóng dáng chàng trai ấy. Và điều bất ngờ xảy ra khi món quà Giáng sinh lại đã đến từ chính anh chàng này khiến khán giả phải bật cười vì sự đáng yêu của các nhân vật chính trong "Giáng sinh ngọt ngào".

Liên khúc Christmas - Nukan Tùng Anh ft Quốc Thiên ft Sĩ Thanh

Nhân dịp ngày lễ Noel cận kề, Quốc Thiên cùng hai người bạn thân là VJ Sĩ Thanh và ca sĩ Trần Tùng Anh đã thực hiện một MV Giáng sinh sôi động với giai điệu của ba ca khúc "Last Christmas", "Jingle Bell Rock" và "We Wish You A Merry Christmas" dành tặng khán giả. Tất cả cùng diện những bộ trang phục và phụ kiện lộng lẫy, chỉ cần nhìn thôi đã thấy Giáng sinh đang tới rất gần rồi!

Liên khúc Christmas - Quốc Thiên ft Sĩ Thanh ft Nukan Trần Tùng Anh.

"Happy Christmas" - Hari Won



"Happy Christmas" là ca khúc sở hữu giai điệu vui tươi, rộn ràng cùng hình ảnh nhí nhố, buộc tóc Natra vô cùng dễ thương mà Hari Won gửi tới người hâm mộ khi ngày lễ Giáng sinh đang tới rất gần. Đây là ca khúc được chắp bút bởi nhạc sĩ Hàn Quốc Chang Hyuk Jae, lần đầu được Hari Won giới thiệu tới người hâm mộ trong buổi fan-meeting của nữ ca sĩ vào đầu tháng 12 vừa qua.

"Jingle Bells Rock" - Lip B

Jingle Bell Rock - bài hát Giáng sinh bất hủ được các cô nàng Lip B biến hóa thành một phiên bản sôi động, trẻ trung theo thể loại Rock’n‘Roll. Bên cạnh phục trang và bối cảnh, Lip B còn mang đến vũ đạo bắt mắt khiến Jingle Bell Rock thành một ca khúc đầy sắc màu và cuốn hút.

"Giáng sinh yêu thương" - Thiên Khôi

"Giáng sinh yêu thương" là ca khúc do chính "Quán quân Vietnam Idol Kids" Thiên Khôi tự tay chắp bút, dành nhiều tâm huyết, gửi gắm các cung bậc cảm xúc để dành tặng khán giả. Bản pop nhẹ nhàng, giai điệu bắt tai, ca từ trong sáng được Thiên Khôi sáng tác trong vòng 3 tiếng đồng hồ với hình ảnh "soái ca nhí" đàn hát hi vọng sẽ đem đến "làn gió" mới mẻ cho Vpop thời điểm cận kề ngày lễ Giáng sinh.

"Giáng sinh yêu thương" - Thiên Khôi.