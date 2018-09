Phương Oanh “Quỳnh Búp Bê”: “Đại gia là những người quá tốt đẹp, ở cạnh họ tôi học được rất nhiều"

Hình như bây giờ tôi nổi tiếng rồi!



Trong khoảng thời gian 1 tháng "Quỳnh Búp Bê" chưa rõ số phận khi bị tạm dừng phát sóng, cảm xúc của Phương Oanh như thế nào?

Lúc nhận được thông tin "Quỳnh Búp Bê" bị tạm dừng phát sóng, tôi đang ở trường quay cùng cả đoàn. Khi đó, dù ai nấy đều bất ngờ và sốc nhưng đều khuyên nhủ nhau phải bình tĩnh. Tôi cũng như tất cả các thành viên trong đoàn đều có một niềm tin lớn rằng bộ phim sẽ trở lại với khán giả bằng một cách nào đấy.

Dù không chắc chắn "Quỳnh Búp Bê" sẽ trở lại trên sóng VTV nhưng mọi người đều hy vọng rằng bộ phim sẽ trở lại với công chúng. Tuy nhiên chính xác thời điểm nào thì không ai biết chắc được. Sau đó nửa tháng chúng tôi được thông báo là bộ phim sẽ trở lại trong năm nay.

Nhiều người cho rằng Phương Oanh có sự nghiệp diễn xuất khá… nhạt vì đã từng đóng nhiều phim nhưng chỉ đến "Quỳnh Búp Bê", cái tên Phương Oanh mới thực sự được khán giả chú ý đến?

Tôi bén duyên với nghệ thuật qua nghề người mẫu. Nhưng tôi biết khả năng của mình với lĩnh vực có giới hạn vì ngoại hình và chiều cao không đạt chuẩn. Đến năm 2012 khi bén duyên với điện ảnh, tôi mới nhận là đây là "vùng trời" để phát triển bản thân.

Tôi nghĩ cái gì cũng phải có giai đoạn. Thời gian đầu, tôi không hề xác định sống chết với nghệ thuật. Tôi gia nhập showbiz với tâm thái đi được đến đâu thì đi, không có một đích đến nào cụ thể. 6 năm hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh, có trong tay trên dưới 10 bộ phim là quãng đường để tôi hoàn thiện diễn xuất. Tôi cho rằng giá trị thật thì cần thời gian để rèn dũa, cũng như một viên ngọc cần được mài dũa thì mới sáng.

Nhân vật Quỳnh trong "Quỳnh Búp Bê" đòi hỏi rất nhiều yếu tố. Đến đạo diễn cũng phải thừa nhận đây là một vai khó và tự hào vì không phải ai cũng có thể làm tốt như tôi. Thời gian 6 năm qua đã giúp tôi đủ "chín" để nhập tâm tốt vào Quỳnh. Tôi khẳng định, thành quả bản thân đang có bây giờ là do năng lực thực sự, chứ không phải may mắn mà có.

Cách đây hơn 10 năm, bộ phim "Gái nhảy" của đạo diễn Lê Hoàng cũng nói về chủ đề gái làng chơi và nhận được rất nhiều sự chú ý của công chúng. Dù đã nhiều năm trôi qua, các diễn viên trong phim như Mỹ Duyên, Minh Thư vẫn bị gắn liền với những nhân vật trong "Gái nhảy". Phương Oanh có sợ mình sẽ bị "đóng đinh" trong lòng công chúng với "Quỳnh Búp Bê"?

Tôi có thể biến hoá nhiều dạng vai nên không sợ điều này. Trước đây, tôi cũng từng thành công với nhiều vai diễn. Tuy nhiên do không có chủ đề nóng như "Quỳnh Búp Bê" nên không gây được tiếng vang như hiện tại. Tôi tin khán giả không xem thì thôi nhưng một khi đã xem nhất định sẽ ấn tượng với những vai diễn của mình.

Mối quan hệ giữa Phương Oanh và các bạn diễn trong "Quỳnh Búp Bê" như thế nào?

Do chị Thu Quỳnh và Thanh Hương đều có con nhỏ nên rất bận. Gần như cả ba không có thời gian gặp riêng để đi chơi. Thế nhưng khi lên phim trường, tôi và các chị rất vui vẻ. Tôi thấy bản thân may mắn vì được làm việc với những người chuyên nghiệp. Họ rất tâm huyết cho vai diễn của bản thân và cả đồng nghiệp. Chúng tôi luôn hỗ trợ nhau để làm sao nhập tâm nhất có thể, có lẽ đó là lí do làm cho bộ phim thành công.

Cách đây 4 năm, tại sao Phương Oanh quyết định rút lui khỏi showbiz để đi du học dù thời điểm đó khá thành công với nhiều lời mời diễn xuất?

Vì yêu! Thời điểm đó, tôi may mắn khi là gương mặt được chú ý sau khi tham gia một số dự án phim. Nhưng tôi quyết định từ chối tất cả lời mời, kể cả những vai diễn được đo ni đóng giày cho mình để sang Singapore du học. Ngày đó, tôi có một mối tình rất yên bình. Anh biết tôi không quá đặt nặng vấn đề phải nổi tiếng nên vạch ra cho tôi hướng đi khác. Thế nhưng đến khoảng tháng thứ 4, tôi bắt đầu cảm thấy bế tắc khi thực tế khác với định hướng. Do đó tôi quay trở lại Việt Nam và tiếp tục tham gia diễn xuất sau một thời gian im ắng. Những con người đến với nghệ thuật thường có mục tiêu rõ ràng như hoạt động để nổi tiếng. Tuy nhiên tôi chưa bao giờ có suy nghĩ đấy. Đến tận hôm nay tôi cũng chẳng biết mình đã nổi tiếng chưa, nhưng hình như là nổi tiếng rồi!

Đại gia là những người quá tốt đẹp



Phương Oanh có vẻ là một người đẹp khá thẳng thắn khi từng chia sẻ hai mối tình trước đó của mình đều là đại gia?

Khi biết tin đồn xoay quanh chuyện yêu đại gia, tôi chấp nhận chứ không gạt bỏ. Bởi tôi đánh giá bạn trai là người rất có tài, sở hữu cả địa vị lẫn tiền bạc. Do đó, tôi rất trân trọng và cảm thấy may mắn khi được những người đó yêu thương. Tôi nghĩ chả có gì đáng trách chuyện đại gia chân dài cả. Người ta có câu con trai khoe tài, con gái khoe sắc. Mà thường những người đàn ông có tài sẽ sở hữu của cải. Trai tài gái sắc đi đôi với nhau là điều khá hiển nhiên. Tôi học được rất nhiều từ những người bạn trai trước, cách họ nhìn nhận cuộc sống hay đối nhân xử thế.

Nhiều người cứ nghĩ tôi có nhiều "vệ tinh" theo đuổi. Nhưng thực tế tôi rất ngại tiếp xúc và đi chơi với người lạ. Cuộc sống của tôi dường như chỉ gói gọn trong công việc và khá khép kín. Có lẽ là vì hiện tại tôi ngại yêu, chưa sẵn sang để mở lòng.

Không ít chân dài tiết lộ sợ yêu đại gia sau khi trải qua một số cuộc tình tan vỡ. Còn Phương Oanh thì sao?

Tôi không sợ. Không nói vấn đề vật chất, đại gia là những người quá tốt đẹp khi có tầm nhìn và tư duy rất bao quát. Ở cạnh họ, tôi học được rất nhiều. Có thể điều khiến một số cô gái sợ là nhận định tài thường đi đôi với tật hay đại gia là những người trăng hoa. Tôi thấy đó là điều hiển nhiên. Thực tế, nhiều đại gia không chủ động mà ngược lại, phụ nữ thường tự tìm đến, do đó không thể trách họ được.

Tuy nhiên dư luận vẫn định kiến về chân dài – đại gia là một mối quan hệ vật chất thể hiện qua những món quà vô cùng giá trị, thậm chí lên đến cả tỷ đồng?

Nếu nhìn theo chiều hướng tiêu cực thì mọi người nghĩ nó là vật chất. Nhưng nếu nhìn theo chiều hướng tích cực thì phụ nữ xứng đáng được như thế. Mỗi khi được tặng những món quà giá trị, tôi hay "giãy nảy" lên khiến bạn trai rất bất ngờ. Đối với anh, món quà đó thể hiện tài năng và tình cảm của mình. Tài là tiền, tiền là vật chất và vật chất là những món quà. Tương tự như việc con gái thích phô diễn nhan sắc thì việc đàn ông tặng người phụ nữ của mình những món quà giá trị là cách họ chứng minh bản thân có tài.

Nếu hiểu đúng sẽ thấy nó rất tốt đẹp. Bởi mình không xin, người ta cũng không "vứt" cho mình nên chẳng có lý do gì chê trách hay dè bỉu. Còn việc chân dài lợi dụng đại gia tôi không nói đến vì đó là một bộ phận khác rồi.

Hiện tại ngại yêu, nhưng tương lai Phương Oanh muốn sánh đôi bên một người đàn ông như thế nào?

Nói ra thì hơi mâu thuẫn, nhưng tôi thích người hướng nội một chút, trong khi những người có tài thường hay hướng ngoại ấy. Hiện tại, tôi đang tự chủ được cuộc sống của mình nên cũng chỉ cần một người hướng ngoại vừa đủ, không quá tham vọng và cầu toàn.

Nhiều lúc cảm nhận bị người khác "chặt chém" nhưng chẳng biết đáp trả thế nào

Trong môi trường showbiz phức tạp, các nghệ sĩ không tránh khỏi việc tị nạnh, từ đó dẫn đến những hành động chơi xấu. Phương Oanh nghĩ sao về nhận định này?

Tôi sống êm đềm quen rồi, sợ cảm giác bon chen nên rất tránh. Tôi hiểu những gì đang xảy ra xung quanh ai đố kỵ với mình. Nhưng tôi không bao giờ "chặt chém" lại được. Nhiều lúc mọi người cũng nói tôi hay bị lợi dụng, bị thiệt. Trái ngược với khi ở nhà, tôi lại là một con người rất khép kín ngoài xã hội. Trong showbiz, tôi có thể cảm nhận người ta "chặt chém" mình nhưng bản thân lại không biết đáp trả như thế nào. Do đó, tôi tránh để showbiz bớt đi được những vụ lùm xùm không đáng có.

Tâm thế của tôi là làm nghệ thuật theo cách đẹp nhất có thể. Có thể tôi còn chưa tốt nhưng "đẹp khoe ra, xấu xa đậy lại". Nghệ sĩ nên cố gắng làm sao cho khán giả không phải đọc những ồn ào hay scandal của mình. Đấy là tránh nhiệm của mỗi người nổi tiếng với công chúng. Chẳng may nếu có lùm xùm xảy ra thì hãy cố làm nó không trở nên to tát.

Sở hữu ngoại hình xinh đẹp, hẳn Phương Oanh từng nhận được không ít lời gạ gẫm trong nhiều năm hoạt động nghệ thuật?

Thời điểm làm người mẫu, tôi nhận được rất nhiều lời gạ gẫm. Bởi tôi thường xuyên phải xuất hiện ở những nơi sang trọng để trình diễn, gặp gỡ nhiều người ở tầng lớp cao mà bây giờ công chúng hay nói nôm na là đại gia. Người ta không trực tiếp đề cập thẳng vấn đề mà hay nhờ qua trợ lý. Họ gọi điện cho tôi, xưng là trợ lý của anh nọ, chú kia, vì rất ngưỡng mộ nên muốn mời tôi đi café với giá mấy ngàn đô hay thậm chí ngỏ ý khiếm nhã.

Ban đầu tôi cảm thấy hơi gai người nhưng sau khi tiếp xúc nhiều cũng dần trở nên quen. Bởi những tình huống như thế luôn tồn tại và xảy ra đầy rẫy xung quanh, còn quyết định như thế nào phụ thuộc vào chính bản thân mình.

Nhận được rất nhiều sự quan tâm sau khi tham gia "Quỳnh Búp Bê", nhiều người đồn đoán cát-xê của Phương Oanh tăng lên rất nhiều?

Đúng là cát-sê của tôi có tăng lên. Cát-sê cũng như kinh doanh bản thân, mình biết mình ở tầm nào để đưa ra mức giá hợp lý. Tôi tìm hiểu mặt bằng chung, đánh giá sức ảnh hưởng bản thân để đưa ra cát-sê không bị phá giá so những nghệ sĩ khác. Tuy nhiên tôi vẫn cân đối để không lạm dụng quảng cáo, biến hình ảnh của mình trở nên thương mại.

Kế hoạch sắp tới của Phương Oanh sau "Quỳnh Búp Bê"?

Sau "Quỳnh Búp Bê", tôi sẽ tiếp tục thực hiện những dự án, công việc còn đang dang dở trước đó rồi từ đó mới tìm ra hướng đi tiếp theo. Tôi chưa có gia đình nên không vội vã. Gần đây tôi nhận được một kịch bản phim điện ảnh khá hay. Tuy nhiên vai diễn này lại phải đóng cảnh nóng "xịn". Có thể khán giả nghĩ tôi đã đóng cảnh cưỡng hiếp trong "Quỳnh Búp Bê" thì sẽ dễ dàng thực hiện tới bến những cảnh quay như vậy. Thế nhưng thực tế lại không phải. Thậm chí tôi còn sợ khi đọc kịch bản. Bởi trong "Quỳnh Búp Bê", những cảnh quay táo bạo chỉ góp phần hỗ trợ, giúp khán giả hiểu hơn về số phận nhân vật. Còn đối với phim điện ảnh, đây lại là những cảnh quay đinh được khai thác sâu và diễn viên kiểu gì cũng phải nude. Tôi không dám và cũng không đủ bản lĩnh để thực hiện những cảnh quay như vậy.