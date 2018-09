Phong cách nữ quyền lên ngôi mùa thu đông, đây sẽ là BST không thể thiếu trong tủ đồ của các nàng

Được biết đến với hình ảnh một thương hiệu thời trang trẻ sở hữu các món đồ đầy nữ tính nhưng vẫn đậm chất thời thượng, các BST của CocoSin luôn đem lại độ ứng dụng cao cho người dùng. Với BST mới nhất của mình “Girls Run The World”, CocoSin một lần nữa lại chứng tỏ độ bắt xu hướng thời trang thu đông thế giới khi tung ra các thiết kế trẻ trung hiện đại nhưng vẫn đem đến cảm giác nhẹ nhàng và tinh tế.

Với phong cách mang đậm dấu ấn thông điệp của chiến dịch “Girls Run The World” – phụ nữ vượt qua mọi rào cản, vươn lên khẳng định bản thân, làm chủ thế giới và tạo ảnh hưởng với cộng đồng, các thiết kế trong BST đều sử dụng các màu sắc mạnh mẽ và sang trọng như đen, đỏ, vàng kim, beige đầy uy quyền cùng với những items đặc trưng như blazer hay suit-dress. Ở BST này, CocoSin đã dùng các chất liệu quen thuộc trong thời trang mùa thu đông như khaki, vải tweed để mang lại vẻ hiện đại nhưng vẫn phảng phất nét cổ điển. Sở hữu những thiết kế cá tính mang phong cách quân đội với điểm nhấn là những hàng nút bản lớn cùng thắt lưng to hay item cổ vest cực trendy, “Girls Run The World" có thể dễ dàng thu hút bất cứ ai yêu thích phong cách cá tính, năng động. Ứng dụng vải khaki trơn đơn màu để mang đến các item phom đứng, các thiết kế của “Girls Run The World" vẫn có được độ mềm mại khi được nhấn các chi tiết tay phồng cổ điển hoặc trễ vai điệu đà. Bên cạnh những items làm từ khaki, BST còn sở hữu hàng loạt các món đồ làm từ vải tweed cực kỳ sang trọng khi phối hợp màu đen và vàng kim trong chất liệu.

Bên cạnh các thiết kế mạnh mẽ, cá tính mang hơi thở “girl crush", BST còn mang đến các món đồ với phong cách nhẹ nhàng khi sử dụng các chất liệu vải mềm mại như dạ cotton hay kết hợp một cách cực kỳ bay bổng giữa vải tweed cùng vải lưới để tạo nên vẻ sang trọng cho các cô nàng. Vẫn với thông điệp làm chủ thế giới của các cô gái, nhưng trái với sự sắc sảo của các thiết kế khác, những item đầy nữ tính này lại mang đến vẻ tinh tế cho người dùng. Những thiết kế đầm body thời thượng từ dạ cotton, chân váy midi, chân váy bút chì cùng các món đồ làm từ chất liệu tweed kết hợp với lưới, vải voan bồng bềnh như váy hai dây xẻ tà hay váy cúp ngực sẽ đem lại cho những cô nàng yêu thời trang vẻ quyến rũ và trưởng thành. Bên cạnh đó, những chi tiết như nút bản to, bèo nhún và cut-out nhẹ nhàng cũng khiến cho những thiết kế này trở nên thời thượng hơn bao giờ hết.

Bao gồm 36 items không chỉ mang lại nét mạnh mẽ, uy quyền của những cô gái làm chủ thế giới, “Girls Run The World” từ CocoSin còn mang đến những thiết kế đầy tinh tế, mang phong cách của những cô gái “trong cương có nhu". Bên cạnh đó, các item trong BST này đều tối giản hoạ tiết hết mức có thể hoặc sử dụng đơn màu với tiêu chí “Simple is the best”, làm nổi bật lên được chi tiết đặc biệt của các set đồ cũng như tăng tính ứng dụng của BST. “Girl Run The World” không chỉ có thể sử dụng được khi đi làm, đi chơi mà người dùng còn có thể diện chúng trong những buổi hẹn hò, tiệc tùng. Với sự đa dạng nhưng chất lừ của mình, “Girls Run The World" sẽ là những lựa chọn tối ưu cho các cô nàng hiện đại, luôn muốn nắm bắt xu hướng và tạo nét riêng cho bản thân.

Chỉ trong vòng 6 năm ngắn ngủi kể từ khi thành lập, CocoSin đang trở thành một thương hiệu Việt phát triển nhanh một cách chóng mặt và gây ấn tượng liên tiếp trên thị trường thời trang khi kết hợp với toàn các sao có tiếng. “Girls Run The World” kết hợp cùng siêu mẫu gốc Việt Jessica Minh Anh đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của CocoSin khi mang thời trang Việt ra thế giới. BST này đã được trình làng trong fashion show của CocoSin và Jessica Minh Anh tại Paris vào 4/9 vừa qua và đã gây được tiếng vang lớn với hai làng thời trang Việt – Pháp. Không chỉ được bán tại các cửa hàng của CocoSin và các kênh mua hàng online tại Việt Nam, “Girls Run The World” cũng sẽ được bán tại thị trường Pháp qua các kênh e-commerce và department store.