Phát hiện hàng chục dân chơi dương tính với ma tuý, nhảy nhót điên cuồng trong tiếng nhạc

Rạng sáng ngày 28/12, khoảng 100 cán bộ chiến sĩ thuộc các đơn vị Công an TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan đã tổ chức kiểm tra hành chính quán bar Diamond Luxury ở phường Đông Hoà, TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Nhiều thanh niên nam nữ tìm cách tháo chạy tán loạn ra bên ngoài hòng thoát thân nhưng đã bị chốt chặn.

Tại thời điểm kiểm tra, có hàng trăm dân chơi trong quán đang hòa theo điệu nhạc chát chúa không hay biết công an vào kiểm tra. Khi phát hiện lực lượng, nhiều thanh niên nam nữ tìm cách tháo chạy tán loạn ra bên ngoài hòng thoát thân nhưng đã bị chốt chặn. Một số khác tìm cách phi tang nhiều bịch nghi ma tuý xuống dưới sàn, ghế, bàn...

Tiến hành kiểm tra tủ đồ của phòng để đồ nhân viên quán bar, phát hiện có 21 viên thuốc lắc, một gói lớn ma túy và 6 gói ma túy đá nhỏ có tổng trọng lượng khoảng 15gr. Qua test kiểm tra, Công an xác định có 41 dân chơi dương tính với chất ma tuý.

Trong quá trình kiểm tra, phát hiện nhiều ma tuý đá

Công an đã tiến hành bắt giữ Nguyễn Đức Tuấn (25 tuổi), Nguyễn Quốc Nhật (28 tuổi, cùng ngụ Bình Dương) để điều tra về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Nhật và Tuấn khai nhận là quản lý của quán bar kiêm luôn việc bán ma túy cho khách có nhu cầu khi tới quán.

Công an còn thu giữ 40 bịch nghi ma tuý đá, 18 viên thuốc lắc, 2 bịch cỏ Mỹ và nhiều điếu thuốc lá nghi trộn cỏ Mỹ.

Được biết, quán bar Diamond Luxury đã từng được Công an nhiều lần kiểm tra và phát hiện nhiều vi phạm. Gần đây nhất, Công an TX.Dĩ An đã kiểm tra và phát hiện 46 khách chơi dương tính với ma tuý.