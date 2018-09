Phát hiện 2 cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh trung thu “không hạn sử dụng”

Ngày 11-9, Phòng Cảnh sát môi trường, Công an Hà Nam phối hợp với Đoàn kiểm tra liên ngành số 2 về Vệ sinh an toàn thực phẩm của UBND tỉnh Hà Nam kiểm tra, phát hiện 2 cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh trung thu không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.



Lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở sản xuất bánh trung thu không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Trong buổi kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cửa hàng kinh doanh của chị Đinh Phương Thúy, ở xã Thanh Phong, huyện Thanh Liêm (Hà Nam) 39 gói bánh trung thu không ghi địa chỉ nơi sản xuất và hạn sử dụng.

Qua xác minh, cơ quan chức năng làm rõ số bánh trung thu trên do cơ sở của chị Nguyễn Thị Hiền, ở Tổ 1 - Phường Thanh Tuyền, TP Phủ Lý (Hà Nam) sản xuất, phân phối.

Tiếp tục kiểm tra cơ sở của chị Hiền, lực lượng chức năng phát hiện hơn 100 hộp bánh trung thu thành phẩm đã đóng gói, trên bao bì không ghi cơ sở, địa chỉ sản xuất, hạn sử dụng và không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Hiện cơ quan chức năng đã lập biên bản vi phạm, ra quyết định xử phạt hành chính 6 triệu đồng đối với 2 cơ sở sản xuất, kinh doanh trên.