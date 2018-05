Phạm Lịch: "Nữ vũ công vừa lên tiếng tố Phạm Anh Khoa không nằm trong 3 người mà tôi biết"

Những ngày gần đây, showbiz Việt xôn xao bàn tán thông tin vũ công Phạm Lịch tố nam ca sĩ nhạc rock Phạm Anh Khoa gạ gẫm, quấy rối cô trong thời gian cả hai cùng tham gia chương trình "Trời sinh một cặp". Sự việc nhanh chóng thu hút sự quan tâm của báo chí, truyền thông và cộng đồng mạng. Nữ vũ công nhận còn được rất tin nhắn nặc danh đe dọa, ép cô phải rời khỏi Sài Gòn. Thậm chí, người gửi tin nhắn nặc danh còn nói sẽ không để yên nếu Phạm Lịch báo công an. Nguyên văn dòng chia sẻ: "Tự dưng có người gọi nói cho mình 1 tuần để rời khỏi Sài Gòn. Lo lắng cho bản thân quá mọi người ạ. Tình trạng này phải báo công an mất".

Diễn biến sự việc trở nên phức tạo hơn khi có thêm một nữ vũ công tiếp tục lên tiếng chia sẻ về việc nam ca sĩ nhạc rock từng nhắn tin rủ cô đến khách sạn, nhà riêng vào nửa đêm. Theo đó, người lên tiếng tố Phạm Anh Khoa mới đây là vũ công Nga My (23 tuổi) - thuộc vũ đoàn Bước nhảy, từng tham gia hai mùa So You Think You Can Dance (Thử thách cùng bước nhảy) vào năm 2012 và 2014.

Lại thêm một nữ vũ công lên tiếng tố Phạm Anh Khoa.

Những tin nhắn với Phạm Anh Khoa mà Nga My chia sẻ.

Liên hệ với Phạm Lịch cô cho biết những tin nhắn nặc danh mới đâu chỉ từ tài khoản facebook ảo sau đó khi dư luận lên tiếng mạnh mẽ thì bắt đầu ít dần. Tuy nhiên, 2 ngày trở đây cô nhận được tin nhắn và cuộc gọi đe doạ thì người lạ. Phạm Lịch tỏ ra khá lo lắng, hoang mang trước sự việc này. Cô khẳng định sẽ nhờ đến cơ quan công an can thiệp.

Ngoài ra, khi được hoi về việc vũ công Nga My lên tiếng tố Phạm Anh Khoa, Phạm Lịch chia sẻ người này nằm ngoài dự đoán và không phải một trong 3 nhân vật mà cô từng nhắc tới cũng rơi vào trình trạng tương tự như mình. Phạm Lịch cho biết thêm, sau khi thông tin được đăng tải, cô và Nga My mới bắt đầu kết nối và trò chuyện chia sẻ với nhau.

Khi có người cùng lên tiếng tố cáo, Phạm Lịch cảm thấy không còn đơn độc. Về phía dư luận vẫn đang lên tiếng chỉ trích các cô gái đứng cho rằng họ cố tình đu bám tìm sự nổi tiếng, Phạm Lịch bày tỏ: "Dư luận mà, quan trọng là điều mình nói đúng hay sai, sự thật hay bịa đặt. Chứ cứ sống theo cảm xúc dư luận thì chết".

Phạm Lịch cho biết cô sẽ nhờ đến công an vào cuộc.

Trong khi đó, phía Phạm Anh Khoa vẫn tiếp tục giữ im lặng và chưa có động thái nào liên quan đến việc này. Chúng tôi đang tiếp tục liên lạc với phía Phạm Anh Khoa để làm rõ sự việc.