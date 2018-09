Phải chăng "Quỳnh Búp Bê" vốn là phim "bách hợp" tay ba trá hình?

Mới tái sóng không lâu, Quỳnh Búp Bê đã khéo léo chuyển hướng chú ý của dư luận. Người ta không còn bàn tán về những cảnh nóng táo bạo hay ngôn từ nhạy cảm nữa mà yêu thích chuyện tình chớm nở của cặp đôi trái dấu Cảnh soái ca (Doãn Quốc Đam) và gái làng chơi mới nổi Quỳnh búp bê (Phương Oanh).

Thế nhưng, mặc kệ tình yêu đẹp như mộng của đôi bạn trẻ, nhiều fan hâm mộ vẫn nhiệt tình "ship" nhiệt liệt bộ 3 My sói (Thu Quỳnh) – Quỳnh – Lan (Thanh Hương) bởi vì tinh ý nhận ra "gian tình" giữa 3 cô gái xinh đẹp này trên phim.



Bộ ba Lan - My - Quỳnh được gán ghép nhiệt tình cả ngoài đời lẫn trên phim ảnh

Muốn hiểu về "thiên tình sử" của 3 cô nàng này có lẽ phải ngược dòng thời gian, nhớ lại những tháng ngày đầu tiên mà Quỳnh Búp Bê trở thành thành viên của xóm trọ. Vốn là một cô gái ngây thơ, quê mùa, Quỳnh bị cưỡng bức, có thai rồi bị lừa bán vào động Thiên Thai của ông trùm Cấn. Cũng từ đây, cô quen biết Lan "má mì", chị đại chuyên phân xử những xích mích của các thành viên trong xóm trọ và My "sói", "hot girl" nhà chứa, xinh đẹp, quyến rũ và đầy mưu mẹo.

Quỳnh "búp bê" - ngây thơ, trong sáng, chưa trải đời

Lan "má mì", chị đại xóm trọ, nghĩa hiệp và luôn quan tâm các chị em

My "sói", hot girl nhà chứa, mưu mô, đầy thủ đoạn

Từ ngày đầu gặp mặt, Lan đã vô cùng quý mến Quỳnh, hết lần này đến lần khác bảo vệ cô gái ngây thơ, non nớt. Lan còn chịu bị đánh thay Quỳnh, tìm cách giúp Quỳnh bỏ trốn, một mực bảo vệ Quỳnh khỏi những chiêu trò của My "sói". Đến khi Quỳnh sinh con, cũng chính tay Lan lo lắng, chăm sóc cho bà mẹ trẻ và đứa nhỏ tội nghiệp. Nhiều khán giả cảm động và lên cơn "ghép đôi", tự đặt câu hỏi liệu đó chỉ là tình cảm chị em đơn thuần hay còn điều gì ẩn khuất đằng sau?

Lan từng bị đánh vì giúp Quỳnh chạy trốn

Nhiều lần đứng ra đòi công bằng cho Quỳnh

My lại là một trường hợp khác. Suốt thời gian Quỳnh ở động Thiên Thai, chưa một ngày cô được yên ổn với My. Hết công khai xỉa xói, My lại ném đá giấu tay, chia rẽ Quỳnh với cả xóm trọ rồi còn hiến kế để ông Cấn có thể nắm thóp Quỳnh.

My "sói" không ít lần kiếm cớ gây chuyện với Quỳnh

Chính mối quan hệ phức tạp giữa 3 cô gái này mà trí tưởng tượng khán giả đã bay cao, tạo ra một mối tình tay ba ngang trái. Hãy nhìn cái cách "chị đại" đối đãi với Quỳnh mà xem, thật chẳng khác nào một "ngự tỷ" luôn bao bọc, chở che cho cô nàng ngây thơ, ngốc nghếch mà đã trót phải lòng thương! Lan thương Quỳnh, thương cả đứa con mới đẻ của Quỳnh. Cái cách mà Lan chăm sóc cho con của Quỳnh quả là ra dáng một người "bố" đặc biệt chứ chẳng đùa! Một số fan đường hoàng tuyên bố Lan "má mì" đã phải lòng cô nàng búp bê ngay từ ngày đầu gặp mặt và sẵn sàng làm mọi thứ để bảo vệ nàng.

Kể cả khi Quỳnh muốn vứt bỏ con trai thì Lan vẫn dành cho đứa bé những tình cảm đặc biệt

Trong khi đó, lúc Quỳnh bụng mang dạ chửa, chẳng thể tiếp khách cũng chẳng làm gì nhưng My vẫn phật lòng và quyết không để Quỳnh yên ổn. Phải chăng là bởi vì, My không vừa mắt khi thấy Lan đối xử tốt với Quỳnh? Rất có thể My đã phải lòng Lan "má mì" từ lâu nhưng chưa một lần dám thổ lộ, nay tình cảm đã chín muồi thì bỗng dưng Quỳnh xuất hiện. Ngày ngày nhìn "crush" của mình chăm sóc một cô gái khác, đã vậy đó lại là một "bánh bèo" nhà quê bụng mang dạ chửa, bảo sao toàn bộ máu trong người My không dồn hết lên não.

"Cô liệu hồn mà tránh xa crush của tôi ra!" - khán giả tưởng tượng

Có lẽ ban đầu, My chỉ định chơi trò ma cũ bắt nạt ma mới nhưng dần dần nhận ra sự quan tâm đặc biệt của Lan dành cho Quỳnh, cô đã không thể kìm nén cảm xúc. Hết lần này đến lần khác, My tìm cách để dạy dỗ đứa con gái trên trời rơi xuống, vô duyên vô cớ chen vào "mối tình" sắp chớm nở của mình và "ngự tỉ". Ai ngờ, càng hành động thì My càng đẩy tự đẩy bản thân ra xa khỏi Lan, bị cả xóm trọ tẩy chay rồi ngày ngày đau đớn chứng kiến Lan chăm sóc, bảo vệ Quỳnh.

Chia buồn với My vì My đã rơi vào ô mất lượt trong chuyện tình tay ba này rồi

Phim còn dài, tình còn nồng, biết đâu chừng sau này My sẽ lật ngược tình thế, chiếm trọn trái tim crush cũng nên. Nhưng chuyện đó thì khoan hẵng bàn tới bởi hiện tại cứ tích cực "chèo thuyền" Quỳnh - Lan vẫn hơn. Đón xem Quỳnh Búp Bê phát sóng lúc 21h50 trên VTV3 vào thứ Hai, Ba hàng tuần.