Park Seo Joon - nam thần không chỉ điển trai mà còn mặc đẹp từ phim đến đời thực

Park Seo Joon – chàng Phó chủ tịch của "Thư ký Kim" đang là nam thần hot nhất màn ảnh Hàn, là người mà mỗi tuần các chị em đều mong mỏi để được ngắm nhìn. Chàng diễn viên tài năng này gây chú ý từ bộ phim "Kill me hear me" nhưng phải đến "She was pretty" đóng cặp cùng Hwang Jung Eum, Park Seo Joon mới vươn lên trở thành sao hạng A và gây sốt ầm ĩ với loạt tác phẩm sau này như "Cảnh sát tập sự", "Đời tôi hạng bét" hay hiện tại là "Thư ký Kim".

Không chỉ diễn xuất, gương mặt điển trai với nụ cười tỏa sáng hơn nắng hè, tỉ lệ cơ thể hoàn hảo mà phong cách thời trang nam tính, lịch lãm cũng đã giúp anh chàng trở thành một trong những diễn viên có lượng fan hùng hậu nhất làng phim Hàn. Ngắm nghía những hình ảnh dưới đây mới thấy, chàng Phó chủ tịch quả là mặc đẹp từ trong phim cho đến ngoài đời thực.

Park Seo Joon thực sự là chàng diễn viên mặc đẹp "mọi lúc mọi nơi".

Mặc đẹp trong phim là điều rõ như ban ngày, bởi lẽ, trong "Thư ký Kim", anh chàng vào vai một tài phiệt siêu giàu, là Phó chủ tịch của một tập đoàn hùng mạnh nên những bộ cánh Park Seo Joon diện đều phải hoàn hảo đến từng chi tiết và độ xa xỉ, đắt tiền thì khỏi phải bàn cãi.

Park Seo Joon mặc đẹp trong "Thư ký Kim" là điều rõ như ban ngày.

Nếu như trong phim, Park Seo Joon diện những bộ suits đúng chất công sở, vì dù sao anh vẫn phải đi làm hàng ngày dưới cương vị một Phó chủ tịch thì ngoài đời thực, trên họa báo hay đi dự sự kiện, những bộ suits Park Seo Joon diện lại có phần trẻ trung, phong trần và phóng khoáng hơn.

Ngắm Park Seo Joon diện suits đã quen, không nhiều người để ý rằng style đời thường của anh chàng cũng hút mắt chẳng kém; khi thì trẻ trung, tối giản, lúc lại chất chơi, sành điệu nhưng dù diện đồ thế nào, anh chàng vẫn khiến bao người mê mẩn và xứng đáng trở thành hình mẫu bạn trai lý tưởng của bao cô nàng.

Style đời thường của Park Seo Joon khi thì đơn giản, khỏe khoắn.

Lúc lại chất chơi, lồng lộn thế này đây.

Giống như rất nhiều nam thần xứ Hàn, Park Seo Joon cũng dễ dàng đốn tim chị em khi diện sơ mi trắng. Đặc biệt, với chiều cao khủng 1m85 cùng tỉ lệ cơ thể đáng mơ ước, chàng diễn viên vạn người mê này trông không thể hoàn hảo hơn trong những chiếc sơ mi trắng lịch lãm, quyến rũ.

Tất nhiên, không thể bỏ qua những bức hình họa báo đẹp đến lóa mắt của Park Seo Joon. Nhờ vào thân hình như tạc tượng, khuôn mặt điển trai miễn bàn mà bất cứ trang phục nào diện lên người chàng Phó chủ tịch cũng đều trở nên cuốn hút và đẳng cấp hơn vài phần.

Không thể bỏ qua những bức hình họa báo đẹp đến nghẹt thở của chàng Phó chủ tịch Park Seo Joon.

Ngắm nghía đến đây thì chắc hẳn chúng ta sẽ phải công nhận, ngoài tài năng diễn xuất, ngoại hình sáng láng thì phong cách thời trang cũng đã góp phần không nhỏ giúp chàng Phó chủ tịch Park Seo Joon trở thành một trong những nam diễn viên có tầm ảnh hưởng nhất làng phim Hàn.