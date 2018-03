Oscar lần thứ 90 là năm bùng nổ của cộng đồng LGBT, có đúng vậy không?

Oscar gần như là một chuẩn mực về nội dung và nghệ thuật trong điện ảnh. Đó là lý do vì sao chiến thắng ở hạng mục Phim Xuất sắc năm 2016 của Moonlight chính là một bước ngoặt lịch sử. Không chỉ là câu chuyện về người da màu, bộ phim còn nhấn mạnh tới cộng đồng LGBT – tuyến nhân vật được cho là thường bị "ra rìa" trong làng giải trí.

Một cuộc khảo sát của GLAAD vào năm 2017 cho thấy chỉ có 18% trên tổng lượng phim ở Hollywood có nhân vật LGBT. Tuy nhiên, tuyến nhân vật này thường bị lấy ra làm trò cười hoặc có cuộc sống khốn khổ, không tình yêu. Tuy nhiên, chiến thắng của Moonlight – một bộ phim đề cao mối quan hệ đồng giới – như mở ra một chương mới tại Hollywood.

Call Me By Your Name là niềm tự hào của cộng đồng LGBT

Nhìn vào danh sách đề cử năm nay, cái tên Call Me By Your Name là gây chú ý hơn cả. Nếu bộ phim này giành chiến thắng thì đây sẽ là năm thứ hai liên tiếp một tác phẩm về chủ đề đồng tính đoạt giải Phim Xuất sắc. "Đứa con tinh thần" của đạo diễn Luca Guadagnino mang đến một cuộc đấu tranh nội tâm đầy chật vật mà những người thuộc cộng đồng LGBTQ phải trải qua để hiểu rõ chính mình.

Một chiến thắng cho Call Me By Your Name sẽ minh chứng cho việc khán giả lẫn các nhà phê bình đều muốn xem một câu chuyện LGBT chân thật và đầy cảm hứng trên màn ảnh rộng. Bộ phim còn nhận được các đề cử cho Nam chính Xuất sắc (Timothée Chalamet), Kịch bản Chuyển thể Xuất sắc (James Ivory) và Nhạc nền Xuất sắc (ca khúc Mystery of Love của Sufjan Stevens). Tuy nhiên, đây không phải nhân tố LGBT duy nhất tại Oscar năm nay.

A Fantastic Woman - tác phẩm đang dẫn đầu hạng mục Phim nước ngoài Xuất sắc tới từ Chile - là một đề cử thú vị khác. Phim kể về một người phụ nữ chuyển giới tên Marina. Sau cái chết bất thường của người tình Orlando, cô trở thành nghi phạm chính của các bác sĩ, cảnh sát địa phương và cả gia đình anh ta. Họ chỉ nhìn nhận từ giới tính của Marina là sai lầm và lệch lạc. Song, nữ nhân vật đã cho thấy sức mạnh và sự kiên cường đáng kinh ngạc khi chiến đấu để tôn vinh người đàn ông cô yêu.

A Fantastic Woman gây ấn tượng khi để một nữ diễn viên chuyển giới nói lên nỗi đau khổ của chính cộng đồng này

Không chỉ gây chú ý khi đưa nhân vật chuyển giới trở thành trung tâm câu chuyện, A Fantastic Woman còn mang nhiều ý nghĩa hơn cả một bộ phim. Người thủ vai Marina, Daniela Vega, cũng là một nữ diễn viên chuyển giới thực thụ ngoài đời. Cô đã mang đến một màn trình diễn tuyệt vời từ những trải nghiệm tồi tệ khi bị kỳ thị của chính mình.

Một ứng cử viên khác của hạng mục Phim Xuất sắc, The Shape of Water, cũng có sự góp mặt của nhân vật LGBT. Richard Jenkins thủ vai một người đồng tính trong thập niên 1960 – thời kỳ mà ông không thể sống thật với bản thân mình. Vai diễn tuyệt vời trong một tác phẩm vượt xa khỏi biên giới của trí tưởng tượng và chủng tộc đã mang tới Richard Jenkins một đề cử Nam phụ Xuất sắc.

Nhân vật đồng tính mang nhiều ý nghĩa trong The Shape of Water

Hay trong Lady Bird, nhân vật Danny (Lucas Hedges) – người bạn trai đầu tiên của Điểu cô nương Christine (Saoirse Ronan) - chàng thiếu niên luôn lo sợ gia đình Công giáo sùng đạo của mình sẽ không chấp nhận vì cậu thực chất là một người đồng tính.

Ngoài ra, những con người phía sau máy quay cũng quan trọng không kém. Ở hạng mục Phim tài liệu Xuất sắc là ứng cử viên Strong Island của đài Netflix do Yance Ford – một người chuyển giới da màu – cầm trịch. Bộ phim kể về những trải nghiệm của chính gia đình anh khi cậu em út bị một gã da trắng giết chết năm 1992. Dù giới tính của vị đạo diễn không phải là trung tâm câu chuyện nhưng đề cử Oscar đã chứng minh rằng cộng đồng LGBT giờ đã tự tin là chính mình hơn, cũng không còn bị kỳ thị như trước nữa mà đang được quan tâm và dần công nhận bằng nhiều cách.

Hai người phụ nữ tạo nên thành công của Mudbound đều là đồng tính

Một dự án khác của Netflix cũng được vinh danh trong năm nay là Mudbound của Dee Rees, một đồng tính nữ công khai, nhận đề cử cho Kịch bản Chuyển thể Xuất sắc. Cô là nữ đạo diễn da màu đầu tiên xuất hiện ở hạng mục này. Còn có Rachel Morrison, cái tên được đề cử hạng mục Dựng phim Xuất sắc cho Mudbound. Đây là phụ nữ lẫn người đồng tính đầu tiên được sướng tên ở hạng mục này. Rachel cũng là người góp phần không nhỏ trong thành công của bom tấn Black Panther mới đây.

Ngoài ra, còn vài cá nhân đáng nhắc đến khác như biên kịch Adrian Molina của siêu hoạt hình Coco hay tác giả ca khúc This is Me trong The Greatest Showman, Benj Pasek, đều là người đồng tính.

Hollywood luôn có những gương mặt tài năng thuộc cộng đồng LGBT ở cả trước lẫn sau màn ảnh rộng và đây chính là năm mà họ tỏa sáng. Khi câu chuyện về người đồng tính vượt ra khỏi ranh giới về sự công khai hoặc phân biệt đối xử thì những sự hiểu biết của công chúng về cộng đồng này đóng vai trò vô cùng quan trọng.

Liệu "hiệu ứng" Moonlight có lặp lại vào ngày trao giải tới đây? Hãy cùng chờ xem!