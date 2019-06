Ông Nguyễn Hữu Linh khai tên giả vì sợ mất danh dự vụ dâm ô bé gái trong thang máy

Liên quan đến vụ việc bé gái bị sàm sỡ trong thang máy ở chung cư tại TPHCM, theo nguồn tin riêng của PV Báo Lao Động, vụ án Nguyễn Hữu Linh dự kiến sẽ được đưa ra xét xử trong tháng 6 này.

Trước đó, theo thông tin trên báo Trí Thức Trẻ, sáng ngày 25/5 ông Nguyễn Hữu Linh (61 tuổi, ngụ TP Đà Nẵng, nguyên Phó viện trưởng Viện KSND TP Đà Nẵng) đã đến TAND quận 4 (TP HCM) để nhận quyết định triệu tập liên quan vụ án "Dâm ô với trẻ em dưới 16 tuổi".

Hình ảnh ông Nguyễn Hữu Linh sàm sỡ bé gái trong thang máy từ camera an ninh.

Cụ thể khoảng 10h ngày 25/5, ông Linh bắt đầu xuất hiện tại khuôn viên tòa án. Nguyên Phó viện trưởng Viện KSND TP Đà Nẵng mặc quần tây xanh đen, áo sơ mi xám. Ông này còn đeo khẩu trang, đội mũ đen và kính đen kín mít bước vội khi ra vào cổng tòa án.

Theo hồ sơ vụ án Nguyễn Hữu Linh bay từ Đà Nẵng vào TP.HCM rồi đến nhà con trai ở chung cư Galaxy (đường Nguyễn Khoái, P.1, Q.4) để ở, đến chiều thì ông đi nhậu cùng người bạn đến tối mới về lại chung cư trên.

Khi vào thang máy để lên tầng 11 của chung cư thì ông Linh gặp bé C. (8 tuổi) đi cùng thang máy. Thấy bé C. dễ thương, ông Linh tiến lại dùng tay phải sờ vào má trái của bé và áp má bé vào mặt mình 2 lần.

Sự việc sau đó được người nhà báo cho Ban quản lý Chung cư để trích xuất camera, đồng thời kiểm tra xem thẻ thang máy mà người đàn ông sử dụng để xác định danh tính .Làm việc với ban quản lý chung cư và cha mẹ bé gái sau đó, ông Linh chỉ thừa nhận "thấy bé dễ thương nên ôm hôn".

Nguyễn Hữu Linh

Theo thông tin trên báo Tuổi trẻ, sau khi được cho xem lại camera với những hình ảnh đã được lưu lại, ông Linh thừa nhận người trong clip chính là mình và xin lỗi cha mẹ và gia đình bé C.

Tuy nhiên, do sợ mất danh dự nên ông Linh đã khai tên giả là Nguyễn Văn Hưng, có số CMND là 20003347 do Công an tỉnh Quảng Nam cấp tháng 10-2007. Sau đó, đến 18h, ông Linh trở về Đà Nẵng vì máy bay đã được đặt vé khứ hồi từ trước.

Đến ngày 3/4, ông Linh đến Công an quận 4 trình diện đồng thời khai nhận tên thật của mình là Nguyễn Hữu Linh, và xác nhận mình chính là người trong clip phát tán trên mạng xã hội, cũng như thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.

Theo thông tin trên tờ Vnexpress, việc điều tra bước đầu gặp nhiều trở ngại. Bé gái (có mẹ giám hộ) nói rằng bị người đàn ông ở tầng 11 ôm hôn 2 lần bên má trái. Tay trái ông ta ôm vào bụng bé, tay phải vòng qua cổ và một lần dùng tay phải từ phía sau kéo lại ôm.

Còn cựu viện phó VKSND Đà Nẵng khai uống một lon bia trước khi về nhà con trai ở chung cư, có ôm hôn bé gái hai lần vì thấy dễ thương chứ không có ý định xâm hại.

Ngày 22/4, VKSND quận 4 đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Hữu Linh (cựu viện phó VKSND TP Đà Nẵng), về tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi theo Điều 146 BLHS 2015.