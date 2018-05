Nữ vũ công nối gót Phạm Lịch tố Phạm Anh Khoa "gạ tình" cũng rất cá tính khi tham gia show hẹn hò

Sau ồn ào biên đạo Phạm Lịch lên tiếng tố Phạm Anh Khoa "gạ tình" gây xôn xao dư luận, nữ vũ công Nga My (23 tuổi, TP.HCM) tiếp tục công khai tiết lộ tin nhắn đồng thời cho biết, ca sĩ Phạm Anh Khoa từng rủ cô "qua chơi" vào lúc nửa đêm. Nga My chính là thí sinh trong tập 18 gameshow hẹn hò "Lựa chọn của trái tim" vừa phát sóng tối 2/5 trên kênh VTV3.

Nga My

Trong tập 18, Nga My đeo mặt nạ nữ quái đi hẹn hò gặp chàng ca sĩ "The Voice" Lê Thái Sơn – nam chính trong chương trình. Biết Nga My trong 3 năm chưa yêu ai, Thái Sơn rất ngạc nhiên vì mình "chưa chắc đã làm được". Tuy nhiên, kết thúc cuộc hẹn với chàng ca sĩ The Voice, Nga My cho biết: "Dù hiểu nhau nhưng mình và anh ấy có thể chỉ là bạn".

Thái Sơn thổ lộ Nga My "là một trong những người mà Sơn thích nhất". Nhưng bất ngờ, Thái Sơn lại chọn Nga My là người ra về đầu tiên với lý do do rằng: "Sau vòng đầu tiên, người anh thích nhất là em, nhưng trái tim em vẫn chưa thật sự tan chảy sau 3 năm. Anh chưa đủ tự tin để có thể hiểu được em".

Nhưng khi lớp mặt nạ của Nga My được gỡ bỏ, thay vì tiến đến nói lời chia tay, Thái Sơn lại khiến tất cả một lần nữa bất ngờ khi tỏ vẻ tiếc nuối ra mặt. Anh cho biết Nga My chính là cô gái ngày trước anh chủ động kết bạn facebook nhưng không được chấp nhận. Chưa hết, vì thấy Nga My quá khả ái và quyến rũ, Thái Sơn lập tức nói: "Trái tim anh đã lựa chọn sai" đồng thời đề nghị "mình quay lại được không?", bất chấp bên cạnh anh vẫn còn 2 cố gái đang đứng chờ.

Tuy nhiên, Nga My ra về không chút cảm động mà chỉ thấy chàng ca sĩ là một kẻ "miệng lưỡi, nịnh hót". Nữ dancer còn nhắn nhủ 2 cô gái còn lại, dù có như thế nào cũng đừng "nghe những lời ngon ngọt của người đàn ông đó mà dễ bị mềm lòng".