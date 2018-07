Trong chương trình King Of Masked Singer 8/7, thí sinh Dishwashing Fairy đã đối đầu với Laundry Fairy qua ca khúc "That’s What I Like" của Bruno Mars tại vòng thi đầu tiên.



“That’s What I Like” – Dishwashing Fairy vs. Laundry Fairy (King Of Masked Singer 8/7)

Phần thi của hai thí sinh này khá ngang tài ngang sức nhưng Dishwashing Fairy phải là người tháo mặt nạ và ra về vì nhận được ít bình chọn hơn từ phía khán giả. Cô chính là nữ rapper tài năng YuNa Kim.

Nữ rapper tài năng từng là thực tập sinh của YG lộ danh tính trên show hát giấu mặt

YuNa Kim từng là thực tập sinh của YG sau khi tham gia Super Star K3 nhưng đã rời công ty này, lí do được cô tiết lộ là vì bản thân không đủ kĩ năng để có thể cạnh tranh với các thực tập sinh khác. Sau đó, cô trở thành một mẩu của THE ARK nhưng nhóm này nhanh chóng tan rã sau chưa đầy 1 năm hoạt động. Tháng 5 vừa qua, YuNa Kim cùng một thành viên khác của THE ARK là Jeon MinJu lập thành bộ đôi KHAN và phát hành single đầu tay "I’m Your Girl?".

"I'm Your Girl ?" MV - KHAN

Nguồn tham khảo: YT, FB, WK