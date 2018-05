Nỗi đau của người mẹ có con là trưởng nhóm “Hội Thánh Đức Chúa Trời”

Anh Hoàng Tùng Giang, Trưởng Công an xã Hồng Thái Tây cho biết, sau khi Hiếu ra tù, hay vắng mặt ở địa phương, đến năm 2015, chính quyền địa phương nắm được Hiếu có biểu hiện tuyên truyền vận động người dân địa phương theo tà đạo “Hội thánh Đức chúa Trời”. Địa phương đã có biện pháp ngăn chặn và tuyên truyền cho người dân cảnh giác, không nghe theo. Do vậy, ở xã không có ai bị mắc. Qua tìm hiểu Công an xã còn biết Hiếu đi tuyên truyền đạo ở Hạ Long, Vân Đồn... Ban Công an xã đã có văn bản báo cáo Công an thị xã Đông Triều nắm được để có biện pháp ngăn chặn.