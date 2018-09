Nicki Minaj đe dọa Cardi B sau vụ đánh nhau: "Đụng vào nhầm người thì sẽ chết chắc đấy!"

Trên chương trình phát thanh Queen Radio Monday vừa qua, Nicki Minaj đã chính thức lên tiếng sau vụ đánh nhau với Cardi B, thậm chí đe dọa rằng nếu nữ đồng nghiệp tiếp tục giở trò bạo lực như vậy với người khác, cô có thể chết.

Nicki nói: "Cô mà đụng tay vào nhầm người là sẽ chết chắc đấy. Chắc chắn. Và mọi người ngồi đây xem chuyện đấy như trò đùa à? Tôi không phải như mấy ả trong câu lạc bộ thoát y hay như trong show truyền hình thực tế đâu. Tiền của tôi rất là quyền lực đấy".

Nicki Minaj đe dọa lấy mạng Cardi B.

Theo TMZ, ý của Nicki là những người khác có thể sẽ hung hãn hơn đối với Cardi B nếu cô có hành động bạo lực với họ tương tự như với Nicki.

Nicki nói thêm, cô cảm thấy bị làm nhục vì vụ Cardi B tấn công mình vào cuối tuần qua. Nữ rapper cũng khẳng định cô chưa bao giờ nói gì tiêu cực về cô bé Kulture - con gái của Cardi, dù phía Cardi cho là như vậy. Nicki nói cô không bao giờ bình phẩm về khả năng chăm sóc con cái của người khác.

Theo nguồn tin của TMZ, Cardi đã đối chất với Nicki tại đêm tiệc Harper's Bazaar để làm rõ "những tin đồn giả dối mà Nicki đang lan truyền". Cardi cho rằng Nicki đã bàn tán về khả năng làm mẹ kém cỏi của cô.

Cardi đã cố tấn công Nicki nhưng sau đó bị nhân viên an ninh ngăn cản. Thế là nữ rapper cởi giày ra và ném vào Nicki. Sau vụ ẩu đả, Cardi B rời khỏi bữa tiệc với đôi chân trần, chiếc váy rách toạc lộ mông và trán sưng.

Nữ rapper của bản hit "I Like It" sau đó lên Instagram tố cáo Nicki: "Tôi đã bỏ qua rất nhiều chuyện! Tôi đã để cô lén nói xấu tôi, tôi đã để cô bịa chuyện về tôi... Nhưng khi cô nhắc đến con tôi, cô bình phẩm về khả năng làm mẹ của tôi thì tôi không thể nhịn nổi! Tôi đã làm việc vất vả và đi một chặng đường dài để đến với thành công! Mấy kẻ như cô chỉ dám to mồm khi rap chứ ngoài đời thật thì hèn nhát!".

Riêng Nicki thì phủ nhận những cáo buộc đó một cách chắc chắn. Cô cho rằng việc làm của Cardi như "trò hề".