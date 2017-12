Ca sĩ jazz và R&B Al Jarreau, 76 tuổi, là một trong những ca sĩ jazz vĩ đại nhất với 7 lần giành giải Grammy với những bài hát đỉnh cao như "We're in This Love Together" và "Moonlighting". Tuy vậy, ông chỉ thực sự thu được thành công khi ra mắt bài hát "We’re in This Love Together" trong album "Breakin’ Away" vào năm 1981.