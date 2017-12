Những MV cuối cùng có đầy đủ thành viên của các nhóm nhạc Kpop

Rời nhóm, chia tay là những cụm từ gây đau lòng nhất đối với người hâm mộ Kpop. Dẫu vậy, nó lại thường xuyên xảy ra ở làng nhạc Hàn Quốc khi nhiều thần tượng muốn theo đuổi con đường riêng, bất đồng với công ty quản lý... Và lúc này, những MV cuối cùng với đầy đủ thành viên ban đầu được fan trân trọng, nâng niu hơn bao giờ hết. Chúng gợi nhớ về quãng thời gian mà các thần tượng sát cánh bên nhau trong một đội hình nguyên vẹn – quãng thời gian sẽ không bao giờ quay trở lại nữa.



"Overdose"(EXO)

Vào đầu tháng 05/2014, EXO chính thức cho ra mắt MV "Overdose". Từ khi chưa tung ra, MV đã nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng vì đây là sự trở lại đầu tiên của các chàng trai sau thành công vang dội của "Growl". Cũng chính bởi vậy, ngay khi vừa trình làng, MV "Overdose" với những cảnh quay đẹp mắt đã thu hút số lượng người xem đạt mức kỷ lục trên Youtube.

Tuy nhiên, đây lại là MV cuối cùng có sự hiện diện của đầy đủ các thành viên EXO. 9 ngày sau khi MV "Overdose" được tung ra, Kris đệ đơn lên tòa án quận Seoul kiện SM vì bóc lột sức lao động và chính thức rời EXO. 5 tháng sau đó, Luhan cũng nối gót ra đi. Giờ đây, việc được nhìn thấy tất cả 12 thành viên trong cùng một MV là điều rất khó có thể thành hiện thực. Bởi vậy, người hâm mộ càng trân trọng và thấm thía ý nghĩa của MV này.

"Divine" (SNSD)

Vào giữa tháng 10/2014, SNSD cho ra mắt MV của ca khúc "Divine" – vốn là bài hát tiếng Nhật nằm trong album "The Best" phiên bản làm lại. MV này nhận được sự chú ý rất lớn từ công chúng cũng như người hâm mộ bởi nó được xem là video âm nhạc cuối cùng của SNSD có sự góp mặt của Jessica. Trước đó, vào ngày 30/09, Jessica đã bị loại khỏi SNSD bởi những bất đồng với công ty quản lý và các thành viên liên quan đến việc kinh doanh của cô.

MV "Divine" lấy bối cảnh đơn giản trong một căn phòng kín và tập trung vào những cảnh quay cận mặt của các thành viên. Trong MV, các cô gái đều xuất hiện với hình ảnh u buồn, thể hiện những lời hát về sự chia xa. Jessica là người hát câu mở đầu và câu cuối cùng của bài hát, đồng thời cô cũng đảm nhận câu hát "We are always one" (Chúng ta luôn là một). Nó đã gợi liên tưởng đến hoàn cảnh giữa Jessica và 8 thành viên còn lại, mặc dù Jessica đã thu âm cho ca khúc cũng như quay MV trước khi vụ lùm xùm xảy ra. Bên cạnh đó, hình ảnh những giọt nước mắt của Jessica ở đoạn cao trào MV càng khiến cho các fan xót xa hơn.

"Again &Again" (2PM)

Dù là gà nhà của "ông lớn" JYP nhưng trong quãng thời gian đầu ra mắt, 2PM vẫn chưa thực sự thành công. Phải cho đến khi có màn trở lại đầy bứt phá với "Again & Again", 2PM mới bật lên thành một trong những nhóm nhạc nam có ảnh hưởng nhất Kpop.

Thế nhưng, MV "Again & Again" cũng là MV chính thức cuối cùng của 2PM có sự hiện diện của trưởng nhóm Jaebum. Nguyên nhân là bởi trong quãng thời gian làm thực tập sinh, Jaebum đã đăng tải lên mạng xã hội những lời lẽ không hay nói về người Hàn. Điều đó đã khiến anh phải hứng chịu những chỉ trích vô cùng nặng nề từ dư luận. Sau scandal này, Jaebum đã rời nhóm và 2PM vẫn tiếp tục hoạt động với đội hình 6 thành viên.

"Red Light" (f(x))

Vào tháng 07/2014, f(x) quay trở lại cùng MV "Red Light". Ngay khi vừa ra mắt, MV đã gây sự tò mò cho công chúng bởi vô số "thuyết âm mưu" đã được đặt ra xoay quanh nó. Ngoài ra, MV đã khiến cho người xem hoàn toàn mãn nhãn bởi các cô gái đã thể hiện nhiều concept khác nhau với phong cách gothic, quân đội, bí ẩn, quyến rũ lẫn kinh dị kết hợp với nhau khá ngẫu hứng.

Tuy nhiên, các fan Kpop đặc biệt nhớ đến MV "Red Light" còn vì đây là video âm nhạc cuối cùng của f(x) với đầy đủ 5 thành viên trước khi Sulli rời nhóm. Chỉ hơn 1 tháng sau khi MV được đem ra trình làng, SM thông báo Sulli không còn tiếp tục hoạt động cùng f(x) mà sẽ tập trung vào sự nghiệp cá nhân. Giờ đây, người hâm mộ vẫn thường xem lại MV "Red Light" để hồi tưởng con số 5 trọn vẹn và thiêng liêng một thời và cũng để nhìn lại quãng thời gian đỉnh cao đã qua của nhóm.

"The Eye" (INFINITE)

Trở lại sau một năm vắng bóng kể từ thành công vang dội của "Bad", INFINITE đã không khiến người hâm mộ thất vọng khi MV "The Eye" được đánh giá là hoàn hảo cả về phần nhìn lẫn phần nghe. Trong MV, các chàng trai nhà Woolim không chỉ phô diễn khả năng vũ đạo tuyệt đỉnh của mình mà còn thể hiện khả năng diễn xuất qua những cảnh quay giằng xé nội tâm.

Dẫu vậy, "The Eye" lại là MV cuối cùng của INFINITE với đội hình 7 thành viên. Vào tháng 9 vừa qua, Hoya đã quyết định không tái kí hợp đồng với Woolim để theo đuổi con đường sự nghiệp riêng, còn INFINITE tiếp tục hoạt động với 6 người. Dù có thể rằng trong tương lai INFINITE vẫn sẽ tạo nên nhiều MV tuyệt vời hơn nữa cùng các thành viên còn lại nhưng chắc chắn rằng chúng sẽ phần nào đó không còn trọn vẹn khi thiếu vắng cái tên Hoya.

"Hush" (A Pink)

Vào đầu năm 2012, A Pink đã cho ra lò MV "Hush". Với MV này, khán giả dễ dàng nhận ra rằng các cô gái đã thể hiện khía cạnh trưởng thành hơn chứ không đơn thuần theo phong cách dễ thương như trước nữa. Tuy nhiên, sự trở lại này không quá thành công bởi dường như các fan vẫn yêu thích một A Pink cute kẹo ngọt hơn.

Một thời gian sau đó, công ty chủ quản của A Pink bất ngờ đưa ra thông báo rằng thành viên Yookyung sẽ rời nhóm do gặp khó khăn khi vừa tham gia hoạt động âm nhạc, vừa hoàn thành việc học tại trường. Mặc dù có sự xáo trộn đội hình nhưng điều đó không ảnh hưởng quá nhiều đến A Pink nói chung bởi Yookyung không phải là thành viên nổi bật trong nhóm. Đối với nhiều khán giả, cô gái này vô cùng mờ nhạt, và thậm chí không nhiều người để ý rằng A Pink từng ra mắt với đội hình 7 thành viên. Sau khi Yookyung rời nhóm, A Pink bỗng bật lên thành một trong nhóm nhạc nữ top đầu Kpop với thành công của "No No No".

"Get the Treasure" (SHINee)

Đối với những nhóm nhạc được nhắc đến ở trên, dù có thành viên rời nhóm để đi theo con đường khác thì các fan vẫn có thể ấp ủ hy vọng rằng một ngày nào đó họ sẽ lại được chứng kiến sự hội ngộ của đội hình ban đầu trong cùng một MV mới. Tuy nhiên, người hâm mộ của SHINee sẽ mãi mãi không bao giờ được nhìn thấy một SHINee tỏa sáng trong những video ca nhạc với trọn vẹn cả 5 thành viên được nữa bởi Jonghyun đã ra đi vĩnh viễn. Vào ngày 18/12 vừa qua, giọng ca chính của SHINee đã qua đời trong sự bàng hoàng và đau xót của người thân, bạn bè, đồng nghiệp và hàng triệu fan trên thế giới.

Có lẽ không ai ngờ được rằng MV "Get The Treasure" ra mắt vào tháng 2 năm nay lại chính là lần cuối Jonghyun sát cánh cùng các thành viên trong một video âm nhạc. Dù đây chỉ là một MV tiếng Nhật nhưng đối với các fan thì MV này lại vô cùng thiêng liêng và ý nghĩa.