Những màn hở bạo gây sốc đi vào lịch sử showbiz Hàn: Nữ thần càng được tôn vinh, sao nữ vô danh bỗng được săn đón

Nhắc đến hở bạo, màn xuất hiện của nữ diễn viên Oh In Hye tại Busan International Film Festival 2011 thật sự làm nên lịch sử. Diện một bộ váy mặc như không mặc, khoe trọn đôi gò bồng đảo khủng, Oh In Hye khiến khán giả và toàn bộ nhà báo có mặt tại thảm đỏ hôm đó bị sốc