Những kiểu chiêu trò PR gây sốc trong showbiz Hàn: Phẫu thuật thẩm mỹ xấu để quảng bá, dựa hơi và đóng vai nạn nhân

Làng giải trí Hàn Quốc là nơi tồn tại sự cạnh tranh cực kỳ khắc nghiệt, khi mỗi năm lại có hàng chục nhóm nhạc mới, ca sĩ mới ra mắt. Bởi vậy, các idol muốn đứng vững để tồn tại không hề dễ dàng. Có lẽ cũng chính vì thế mà những "chiêu trò" PR hình ảnh đang ngày càng một phổ biến và trở thành chuyện không còn xa lạ ở showbiz. Có nhiều cách PR để nâng tầm tên tuổi của tân binh mới bước vào nghề, hay để giúp những thần tượng lâu năm vẫn giữ được độ hot. Có những chiêu trò nhằm hạ bệ, làm xấu đi hình ảnh nghệ sĩ của công ty đối thủ để nâng tầm "gà nhà" lên, cũng có những cách thức ta tưởng là bình thường nhưng lại ẩn chứa sự thật chấn động. Dưới đây là một số trường hợp bị đánh giá là đang sử dụng "chiêu trò".

Vụ phẫu thuật thẩm mỹ của Namjoo (A Pink): Sự cố hay cố tình để chiêu trò?

Trong thời gian gần đây, chủ đề Namjoo (A Pink) phẫu thuật thẩm mỹ đã trở thành tâm điểm bàn luận trên các trang mạng xã hội. Nguyên nhân là bởi cô xuất hiện với gương mặt hoàn toàn khác và bị nghi án trùng tu nhan sắc quá đà. Từ mỹ nhân tươi sáng với ngoại hình xinh xắn, thành viên A Pink bị nghi lạm dụng "dao kéo" đến mức mặt mũi biến dạng. Cũng vì thế, cái tên Namjoo liên tục đứng vững ở vị trí đầu trong top tìm kiếm tại Hàn Quốc, những hình ảnh của cô cũng ngập tràn trên các trang mạng xã hội. Khi người hâm mộ cảm thấy sốc, đau lòng và nuối tiếc bởi diện mạo của Namjoo ở thời điểm hiện tại, công ty quản lý của cô chỉ đưa ra thông báo: "Chúng tôi không có gì để bình luận cả".

Hình ảnh Namjoo khi xuất hiện trong sự kiện bổ nhiệm đại sứ Tọa đàm hợp tác kinh tế Hàn Quốc - Châu Phi và Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương khiến người hâm mộ sốc vì sự thay đổi quá nhiều trên gương mặt

Thực tế, việc phẫu thuật thẩm mỹ của sao Hàn thường xuyên thu hút sự quan tâm chú ý lớn từ công chúng. Thông qua đó, các ngôi sao có thể tiếp thị cho hình ảnh của mình. Vụ phẫu thuật thẩm mỹ hỏng của Namjoo cũng có thể xem một chiêu quảng bá của công ty chủ quản Plan A, khi họ tạo ra một chủ đề gây xôn xao bàn tán, từ đó lôi kéo sự chú ý của công chúng. Xuất hiện trên chương trình "Issue Clock" của CeLuv TV, khi MC hỏi tác động của vụ lùm xùm của Namjoo đối với đợt quảng bá của Apink, phóng viên giải trí Kim Ji Ha cho rằng: "Theo một cách nào đó, đây chính là 'noise marketing' (gây nhiễu dư luận để truyền bá). Không ai có thể phủ nhận rằng nhờ vụ việc của Namjoo mà bài hát mới phát hành và các sự kiện của Apink được công chúng quan tâm hơn rất nhiều".

Vẻ đẹp trong sáng, đáng yêu của Namjoo trong quá khứ

Không thể phủ nhận rằng nhờ vụ việc của Namjoo, bài hát mới phát hành và các sự kiện của A Pink được công chúng quan tâm hơn. Trong thời điểm mà A Pink đang dần xuống dốc danh tiếng khi những ca khúc gần đây của nhóm không thành công như mong đợi, việc Namjoo phẫu thuật thẩm mỹ lại khiến tên tuổi nhóm hot trở lại. Bởi vậy, những nghi ngờ về việc vụ việc của thành viên A Pink thực ra chỉ là một cách thức marketing không phải là không có cơ sở. Tuy nhiên đây cũng chỉ mới là nhận định của một vài chuyên gia, phóng viên, chứ rất khó có thể xác định được những suy đoán này liệu có phải là sự thật.

Chiêu trò quen thuộc của FNC: "Dựa hơi", đi theo hình tượng sao nổi tiếng (Seolhyun và Jung Hae In)

FNC là một công ty nổi tiếng trong cộng đồng mạng xã hội Hàn Quốc vì những chiêu trò PR gà nhà theo phương thức "dựa hơi" sao lớn. Seolhyun và gần đây nhất là Jung Hae In đã đi theo con đường PR này. Cụ thể, Seolhyun ra mắt trong đội hình ban nhạc 5 thành viên AOA. Sự mờ nhạt của AOA trong thời gian đầu đồng thời cũng khiến cái tên Seolhyun ít được chú ý. Cô chỉ bắt đầu được khán giả chú ý khi được so sánh là "bản sao Suzy", "Suzy thứ 2", "bản sao hoàn hảo của Suzy". AOA cũng chuyển đổi từ mô hình ban nhạc chơi nhạc cụ sang nhóm nhạc nhảy đi theo phong cách sexy táo bạo, hở và khoe dáng triệt để.

Sau đó, các trang báo mạng sử dụng triệt để chủ đề Suzy - Seolhyun trong mọi bài báo liên quan đến hai nữ idol. Trong một thời gian dài, liên tục những bài báo có tiêu đề như "Suzy và Seolhyun, ai sẽ dẫn đầu xu hướng?", "Từ Suzy cho đến Seolhyun, thị trường quảng cáo của idol đang đi lên"... Trong bài báo của trang Newstomato, cô nàng còn được phong danh hiệu "thiên thần quốc dân" trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Không chỉ so sánh với Suzy, Seolhyun còn bị đặt lên bàn cân cùng hàng loạt mỹ nhân khác như IU, Yoona, Seohyun (SNSD), Son Na Eun (A Pink), Dasom (SISTAR).

Những bài báo so sánh Seolhyun và Suzy

Trang Newstomato phong cho Suzy danh hiệu "Thiên thần quốc dân"

Cuối năm 2015, Dispatch giật tít so sánh vẻ đẹp của Seolhyun với em út nổi tiếng Seohyun của SNSD. Theo đó, Seolhyun được đánh giá là có nhan sắc lấn át đàn chị. Sự so sánh này khiến cư dân mạng một lần nữa bất bình

Yoona cũng được mang lên bàn cân với cô nàng. Sau khi cùng tham dự sự kiện SIA 2016 - Style Icon Awards 2016, một bài báo với tiêu đề "Đại diện nhan sắc của nhóm nhạc nữ hàng đầu: Yoona và Seolhyun, trận chiến của nét ngây thơ trong sáng" đã xuất hiện.

Không ít người cho rằng, FNC đã gửi thông cáo báo chí đến các trang tin lớn để tung hô Seolhyun. Netizen bức xúc, bực bội khi công ty quản lý của cô đang quảng cáo quá lố, cố tình dìm những ngôi sao khác, đặc biệt là Suzy để nâng Seolhyun lên. Trên các trang mạng xã hội, netizen đã để lại những bình luận: "Điều khiến tôi cảm thấy nực cười nhất đó là Seolhyun lợi dụng Suzy cho tất cả các bài PR và sau đó lại thực hiện một cuộc phỏng vấn phân trần rằng mình không muốn bị gọi là Suzy thứ hai... nói như mình là nạn nhân vậy", "Seolhyun không đủ nổi tiếng để đe dọa cướp ngôi vị của các idol khác. Chỉ có những người không tỉnh táo mới tin vào chiêu trò này"...

Cách thức PR lộ liễu, "dựa hơi" của FNC khiến Seolhyun có thêm một lượng anti-fan hùng hậu. Nhưng cũng phải nói rằng, những chỉ trích, ghét bỏ của công chúng lại kéo theo sự nổi tiếng của thành viên AOA tăng lên. Từ idol vô danh của một nhóm nhạc tầm trung, Seolhyun vụt sáng thành sao lớn, mỹ nhân được săn đón. Vẻ đẹp của cô dần được công nhận. Cô nàng liên tục xuất hiện trên trang bìa của các tạp chí, đắt sô quảng cáo, thậm chí trở thành một trong những nữ hoàng CF, sánh ngôi cùng Yoona, Suzy.

Và chưa dừng lại, Jung Hae In - gà nhà FNC - hiện cũng đang khiến công chúng nghi ngờ cũng đi theo con đường PR này. Anh chàng từng được khen là giống tiền bối Kim Soo Hyun, liên tục được đặt ngang hàng với Park Bo Gum và Song Joong Ki - 2 đàn anh mang hình ảnh trong trẻo, lịch lãm, và đều đẹp như hoa, giống như hình tượng Jung Hae In theo đuổi. Thậm chí, Jung Hae In và Son Ye Jin còn liên tục được PR là giống cặp đôi Song Song hồi đóng "Hậu duệ mặt trời", tình tứ và có thể sẽ thành đôi giống Song Song. Cũng chính vì những bài báo này mà có người hâm mộ, có người lại mất cảm tình với Jung Hae In, cho rằng anh chàng đang cố bắt chước Song Joong Ki từng tí một.

Jung Hae In thời đầu mới nổi qua bộ phim "Goblin" đã được công ty PR nhiệt tình là giống Kim Soo Hyun

Hwayoung và chiêu bài gãy chân để đóng vai nạn nhân

Năm 2012, scandal của T-ara nổ ra gây chấn động giới giải trí Hàn Quốc. Hàng loạt bằng chứng chứng minh thành viên Hwayoung bị bắt nạt đã được tung ra và lan truyền trên báo, mạng xã hội. Trong scandal bắt nạt, một tình tiết khiến Hwayoung nhận được nhiều sự thương cảm từ công chúng là việc cô bị gãy chân và vẫn cố biểu diễn tại concert của T-ara tại Tokyo, Nhật Bản. Tại đây, T-ara đang trình diễn "Day By Day", còn Hwayoung đã ngồi và thể hiện phần rap của mình.

Bức hình của Hwayoung nhận được nhiều sự chú ý từ công chúng

Sau này, một nhân viên đã đứng ra vạch trần sự thật phía sau việc Hwayoung bị gãy chân. Người này cho hay, đúng là Hwayoung đã bị ngã và trở về sau khi vào bệnh viện vì biết rằng chân của mình không có vấn đề gì. Dù vẫn có thể đi lại bình thường, nhưng Hwayoung đã cố tình tạo nên một màn kịch: yêu cầu được dìu đi khi xuất hiện trước phóng viên. Bên cạnh đó, sau khi đến Nhật, T-ara và Hwayoung đã ngay lập tức tham gia tổng duyệt cho concert. Tuy nhiên, Hwayoung lại nói chân mình đau nên không thể tập dượt được và quay trở về khách sạn để nghỉ ngơi, khiến nhóm phải chuyển từ đội hình 8 người sang 7 người. Thế nhưng thực chất cô nàng lại đến… tiệm làm móng.

Sự việc gãy chân của Hwayoung bị phơi bày đã khiến nhiều người nghĩ rằng đây chỉ là chiêu trò. Sự thực là cô đang cố tình "diễn sâu" trước camera để được thương cảm và nhận được sự chú ý từ truyền thông. Sau khi bị vạch trần, Hwayoung bị công chúng gọi là rắn độc nham hiểm, chuyên chiêu trò.

Nhóm nhạc toàn diễn viên phim người lớn quyết định bỏ nghề cũ, nhưng vẫn khoe thân phản cảm, tuyên bố gây sốc

Cuối tháng 2/2018, cả làng giải trí Hàn Quốc xôn xao trước thông tin một nhóm nhạc tên Honey Popcorn, gồm 3 thành viên toàn là diễn viên phim AV của Nhật Bản sẽ ra mắt tại Hàn Quốc. Việc lần đầu tiên một nhóm nhạc gồm những thành viên từng đóng phim khiêu dâm của Nhật Bản ra mắt đã gây nên tranh cãi lớn trong dư luận. Tại Hàn, quá khứ của thần tượng là yếu tố rất quan trọng và thường xuyên bị đem ra bàn luận. Nhiều khán giả nhận định, với quá khứ "đen tối", nhóm nên tìm công việc khác phù hợp hơn thay vì hoạt động tại thị trường khắt khe như Kpop.

Trái ngược với nghề nghiệp trong quá khứ, các cô gái Honey Popcorn lựa chọn hình tượng trong sáng, ngây thơ. Thế nhưng, điều đáng nói là, ngay trước thềm ra mắt, Mikami Yua liên tục có những màn khoe thân lộ liễu, phản cảm như thời còn đóng phim nóng. Dù vấp phải ý kiến chỉ trích từ cư dân mạng, cô nàng vẫn không ngừng đăng tải những bức ảnh hở hang lên mạng xã hội.

Không ít người cho rằng, cô đang sử dụng chiêu trò "khoe thân" để PR cho Honey Popcorn, mặc dù đã xác định rằng sẽ trở thành thần tượng Hàn Quốc - công việc đòi hỏi sự trong sạch về đời tư. Tại showcase ra mắt, Mikami Yua khiến nhiều người sốc khi mạnh miệng tuyên bố: "Hiện tại, tôi vẫn đang quảng bá với vai trò một nữ diễn viên phim khiêu dâm ở Nhật Bản, và tôi cũng rất nghiêm túc về công việc đó".

Mikami Yua

Công khai phẫu thuật thẩm mỹ và khoe luôn quá trình trong... MV ca nhạc

Vào tháng 3/2017, nhóm nhạc nữ Six Bomb khiến dư luận trong nước và quốc tế xôn xao khi cho ra mắt sản phẩm âm nhạc kết hợp phẫu thuật thẩm mỹ. Cụ thể, trong hai MV ca nhạc "Becoming Pretty (Before)" và "Becoming Pretty (After)", tạm gọi "trước phẫu thuật" và "sau phẫu thuật", các thành viên của nhóm đã trải qua những ca phẫu thuật chỉnh sửa và công khai sự biến đổi về nhan sắc.

Trong khi phần lớn công chúng đều không tin rằng Six Bomb đã đụng "dao kéo" mà đây chỉ là chiêu thức nhằm đánh bóng tên tuổi, thì nhiều nguồn tin trong ngành giải trí lại khẳng định nhóm đã thật sự trải qua phẫu thuật thẩm mỹ để tạo sự chân thật cho những MV sắp ra mắt. Trước đó, Six Bomb đã nhận được sự tư vấn từ các chuyên gia phẫu thuật thẩm mỹ. Những ca phẫu thuật chỉnh sửa nhan sắc đã tiêu tốn số tiền khoảng 2 tỷ đồng, và được chi trả bởi công ty quản lý của nhóm.

Cách thức PR hình ảnh của Six Bomb khiến không ít khán giả sốc, ngỡ ngàng vì chưa từng có tiền lệ. Sự táo bạo, có phần liều lĩnh về mặt ý tưởng trong những MV đã tạo nên hiệu ứng mạnh, giúp Six Bomb liên tục được đề cập trên những trang báo trong nước và quốc tế. Họ cũng được nhắc đến như một hiện tượng lạ trên các trang mạng xã hội.

Tuy rằng câu chuyện phẫu thuật thẩm mỹ từ lâu đã không còn xa lạ ở Hàn Quốc, nhưng đây vẫn là một vấn đề nhạy cảm. Đối với bất cứ ai, việc chỉnh sửa những gì thuộc về ngoại hình ít được hé lộ và luôn được giữ kín như một vấn đề thuộc về sự riêng tư. Đó là chưa kể đến việc xã hội trước nay cũng luôn có những tranh luận trái chiều về sự ám ảnh đối với vấn đề ngoại hình, diện mạo. Việc Six Bomb công khai quá trình phẫu thuật thẩm mỹ ngay trong MV đã gây ra những tranh cãi về cách thức thu hút sự chú ý có phần giật gân, gây sốc. Thế rồi, từ hàng nhóm nhạc tầm thấp kém, Six Bomb bỗng nhiên gia tăng độ hot và nhận được sự quan tâm rất lớn từ công chúng.

Girlgroup tự tuyên bố "hoàn toàn tự nhiên", nhưng bị ném đá vì nhan sắc dưới trung bình

Highteen vốn là nhóm nhạc tân binh vô danh ở Kpop, nhưng bất ngờ nổi lên theo một cách đặc biệt. Khác với nhiều thần tượng được bàn tán nhờ "dao kéo", Highteen lại là trường hợp thu hút được sự chú ý của công chúng khi tuyên bố mình là "girlgroup hoàn toàn tự nhiên", hay nói cách khác là tất cả các thành viên trong nhóm đều chưa từng qua phẫu thuật thẩm mỹ. Khi nói về nhan sắc, họ cho biết: "Công ty quản lý đã cho chúng tôi vào một nhóm vì họ hài lòng với ngoại hình của chúng tôi và dặn là nhóm nhất định không được phẫu thuật thẩm mỹ".

Tuy nhiên, nhiều người cho rằng đây thực chất chỉ là chiêu trò để câu kéo sự chú ý của khán giả khi nhóm sắp cho ra mắt ca khúc đầu tay. Ngoại hình của các thành viên trong nhóm chỉ được xếp hàng bình thường, nếu không muốn nói là dưới trung bình. Netizen Hàn phản ứng khá gay gắt với sự tự tin đến mức "ảo tưởng" của nhóm, thậm chí cho rằng vẻ bề ngoài của các cô nàng chẳng có gì đáng khoe khoang.

Nhan sắc nhóm khi còn đội hình 5 thành viên

Thế nhưng, dù có bị "ném đá" thì các cô gái vẫn được nhắc tên trên mặt báo, liên tục xuất hiện trên các trang mạng xã hội nhờ phát ngôn nhan sắc "hoàn toàn tự nhiên". Trong thời điểm mà hàng loạt nhóm nhạc tân binh mới ra mắt, Highteen nổi lên như một hiện tượng, dù sự nổi tiếng đó không kéo dài được lâu.