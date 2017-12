Những khoảnh khắc đanh đá nhất của sao Hollywood trong năm 2017: Hết công khai chửi xéo lại ngầm đá đểu nhau

Showbiz vốn là nơi bộn bề thị phi. Trong năm qua, trong làng giải trí Hollywood cũng đã xảy ra không ít lùm xùm khi các sao ngầm đá đểu, mỉa mai, công kích nhau, có người thì lại châm biếm cả những tin đồn tiêu cực về chính mình bị truyền thông lan truyền.

1. Khi Jennifer Lopez bị bắt gặp like cho comment xỉa xói màn trình diễn hát nhép "thảm họa" của Mariah Carey.

"Đã từng thấy một tai nạn mà bạn không thể rời mắt khỏi chưa? Mariah tối nay giống như thế đó".

Jennifer Lopez và Mariah Carey là hai nữ ca sĩ vốn ghét nhau từ trước đến nay trong showbiz.

2. Khi Diplo chê bai nhạc của Taylor Swift:

"Thế hệ trẻ muốn nghe những bài như "Rockstar" và "Bodak Yellow". Họ không muốn nghe những bài kiểu như "Look What You Made Me Do". Thứ âm nhạc đó không có sự đồng điệu với họ. Âm nhạc kiểu đó chỉ được đưa đến cho thế hệ trẻ bởi các đài radio và ngân sách marketing từ các hãng thu âm thôi. Tôi cảm thấy ấn tượng với Post Malone. Tôi cảm thấy có sự đồng điệu với cậu ấy hơn là Taylor Swift".



3. Khi Katy Perry xếp Diplo hạng cuối trong danh sách "người yêu cũ giỏi khoản giường chiếu nhất".

"Katy Perry nói Diplo dở hơn John Mayer và Orlando Bloom về khoản sex".

4. Diplo đáp trả: "Tôi còn chả nhớ là có quan hệ giường chiếu với cô ta".

5. Khi Amanda Bynes khẳng định chẳng biết Miley Cyrus là ai dù sự thật là đã từng gặp.

"Bạn nghĩ gì về họ?", "Tôi chả biết ai trong số họ cả".

6. Khi Jack Antonoff của ban nhạc Fun tỏ thái độ "Nhàm chán quá" trong lúc Katy Perry giởi thiệu mở màn lễ trao giải VMA.

6. Khi Kirsten Dunst - nữ chính của "Spider-Man" bản 2002 - được hỏi cô suy nghĩ gì về các phiên bản sau này, cô trả lời:

"Chị cóc quan tâm".

7. Khi Rihanna thua trận trước Beyoncé trong cuộc đua tranh giải Grammy, và cô nàng lấy son bóng ra tô lên môi trong lúc Beyoncé lên nhận giải.

Riri tỏ vẻ "không quan tâm".

8. Khi Taylor Swift tung đòn dằn mặt Katy Perry bằng cách phát hành nhạc trên Spotify vào đúng ngày Katy ra album mới.

"Chắc chỉ là một sự trùng hợp lớn thôi".

9. Khi Taylor Swift đóng giả Kim Kardashian để đá đểu Kim trong MV "Look What You Made Me Do".

10. Khi Sam Smith được hỏi chọn phe Kim hay Taylor, anh trả lời:

"Tôi quen biết với Kim hơn là Taylor, thành ra...".

Trước đó, Sam còn bị phát hiện like dòng tweet mỉa mai Taylor.

11. Khi Reese Witherspoon nhấn like dòng tweet tiêu cực về Taylor, dù họ là "bạn thân".

"Chúng tôi chỉ hào hứng chờ đợi Tiffany Haddish (chứ không phải Taylor Swift)".

12. Khi Taylor Swift chế nhạo các tờ báo lá cải bằng cách nhái lại nội dung trên bìa tạp chí.

Bên trái là hình ảnh tặng kèm album Reputation của Taylor, có những dòng chữ nhái lại các tờ báo bên phải, như: "Ai là người cha thật?", "Vì sao cô ấy bỗng biến mất?".

13. MV "Look What You Made Me Do" của Taylor Swift tự châm biếm những tin đồn tiêu cực về cô.

Như về việc bị gọi là "rắn độc xảo trá", hẹn hò với nhiều bạn trai, tham tiền, thảo mai, giả tạo,...

14. Khi Halsey chỉ trích bản hit "Cool For The Summer" của Demi Lovato, Demi đã dập lại:

"Bạn sẽ biết một bài hát là hit thành công khi mà người ta vẫn cứ bàn tán về ca từ của nó sau khi phát hành được 2 năm".

15. Khi Lindsay Lohan "vạch mặt" Jennifer Lopez không thèm follow cô trên Twitter.

"Muốn liên lạc với chị khi chị đến Dubai lắm, vì tôi sống ở đây, nhưng chị chẳng follow tôi, nên tôi không gửi tin nhắn trực tiếp được".

16. Khi Kim Kardashian đăng ảnh có tượng sáp Taylor Swift trần như nhộng, không biết vô tình hay hữu ý.

17. Ít lâu sau, Taylor đăng lên một câu trích trong bài hát chửi xéo vợ chồng Kim và Kanye.