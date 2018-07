Những hit Kpop nặng kí cho loạt giải thưởng Kpop cuối năm, bạn nghĩ ứng viên nào sáng giá?

Nền âm nhạc Hàn Quốc luôn khẳng định được chất lượng của mình khi mới chỉ nửa năm 2018 trôi qua thôi mà đã có rất nhiều bản hit "ra lò", hứa hẹn sẽ làm nên chuyện trong mùa lễ trao giải cuối năm. Cùng điểm qua những bài hát Kpop không nên bỏ qua trong 6 tháng đầu năm 2018.

1. "Love Scenario" – iKON

Tuy ra mắt đầu năm 2018 song đến hiện tại, "Love Scenario" vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Ca khúc đã lập kỉ lục với loạt thành tích đáng kể trên bảng xếp hạng thời gian thực, hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, trụ vững vị trí số 1 trong vòng 43 ngày trên các bảng xếp hạng nhạc số. Với giai điệu nhẹ nhàng và có phần lôi cuốn, ca khúc phổ biến đến mức cả trẻ em cũng thuộc lòng. Quả không quá khi đánh gia "Love Scenario" là "bản tình ca quốc dân" đầu năm 2018.

MV “Love Scenario” - iKON

2. "BBoom BBoom" – MOMOLAND

Dù không phải xuất phát từ một công ty lớn song MOMOLAND đã tạo nên một cú nổ lớn với hit "BBoom BBoom". Không chỉ gây nghiện về giai điệu, ca khúc còn có vũ đạo bắt mắt và nhanh chóng tạo nên làn sóng cover rộng rãi. Nhờ thsfnh công của bài hát, MOMOLAND được xem là một hiện tượng mới nổi của Kpop thế hệ mới.

"Bboom Bboom" MV - MOMOLAND

3. "DDU-DU DDU-DU" – Black Pink

Nối tiếp thành công từ những bản hit trước, "DDU-DU DDU-DU" đã thiết lập nên nhiều kỉ lục mới chỉ sau gần một tháng ra mắt. Ngoài thành tích nhạc số, MV ca khúc còn lập kỉ lục khi đứng thứ hai về lượt xem trong vòng 24 giờ trên toàn thế giới. Với giai điệu gây nghiện cùng quyến rũ của mỗi thành viên trong MV, ca khúc đang dần dần xâm chiếm thị trường âm nhạc trong nước lẫn quốc tế.

"DDU-DU DDU-DU" MV - Black Pink

4. "Flower Road" – Big Bang

"Flower Road" là một món quà dành tặng người hâm mộ khi hai thành viên của nhóm là Taeyang và Daesung đã nối gót T.O.P và G-Dragon nhập ngũ. Ngay từ lúc mới phát hành, bài hát đã đạt all-kill trên các bảng xếp hạng, một thành tích đáng nể của Big Bang. Cái tên Big Bang một lần nữa chứng tỏ sức hút mạnh mẽ của họ không chỉ với các V.I.P của mình mà còn đối với những người yêu nhạc, một điều mà không phải nhóm nhạc nào cũng có thể làm được.

"Flower Road" – Big Bang

5. "Bad Boy" – Red Velvet



Red Velvet đang dần xây dựng cho mình một phong cách âm nhạc riêng biệt, đầy cá tính. Và "Bad Boy" là một trong những bài hát như thế. Bằng giai điệu vừa quyến rũ lại vừa có chút mạnh mẽ, bài hát xứng đáng nằm trong danh sách những bài hát không nên bỏ qua nửa đầu năm nay.

"Bad Boy" MV - Red Velvet

6. "Fake Love" – BTS

BTS đang dần khẳng định vị thế toàn cầu của mình với những sản phẩm âm nhạc chất lượng, có đầu tư. "Fake Love" là một cú hích giúp BTS không chỉ càn quét các bảng xếp hạng trong nước mà còn vươn tầm thế giới với nhiều thành tích đáng nể.

"Fake Love" MV - BTS

7. "Everyday" – Winner

Sau hit đình đám "Really Really", Winner một lần nữa gây ấn tượng với ca khúc "Everyday". Ca khúc mùa hè này đã chứng tỏ được màu sắc âm nhạc đa dạng của nhóm. Âm nhạc của họ dường như không chỉ phục vụ cho khán giả Hàn Quốc mà còn vươn ra thị trường quốc tế với sự ủng hộ của đông đảo công chúng yêu nhạc.

MV "Everyday" - WINNER

8. "What Is Love?" – Twice

"What Is Love?" được xem là một bài hát đậm chất Twice với giai điệu sôi động, dễ gây nghiện và được xem là một bước tiến của nhóm khi đạt nhiều thành công trên các bảng xếp hạng âm nhạc. Ca khúc hứa hẹn sẽ gặt hái được thành tích tốt trong mùa trao giải cuối năm.

"What Is Love?" MV - TWICE

Với những bài hit khủng nửa đầu 2018, chắc chắn rằng sáu tháng còn lại của năm sẽ thực sự bùng nổ với những màn comeback đáng mong đợi. Bạn nghĩ đâu là ứng viên nặng ký?