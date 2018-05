Những ca khúc Kpop 2018 tưởng thành hit nhưng cuối cùng "flop sấp mặt"

Từ đầu năm 2018 đến nay, Kpop fan đã có dịp bổ sung vào playlist của mình với vô vàn ca khúc hay ho được ra đời. Trừ các ca khúc siêu chất lượng, siêu xịn của dàn idolgroup đình đám như "Love Scenario" (iKON), "Everyday" (WINNER), "What Is Love?" (TWICE), "Flower Road" (Big Bang) hay "Starry Night" (MAMAMOO), làng nhạc Hàn còn vô số các ca khúc hay không kém đến từ các nhóm nhạc ít nổi hơn mà người hâm mộ đã tưởng rằng sẽ phải trở thành hit ngay từ lúc mới ra mắt.



Một số bài hát được Kpop fan liệt kê như "Dreams Come True" (WJSN), "Jealousy" (MONSTA X) hay "Secret Garden" (Oh My Girl) đều sở hữu dàn trai xinh gái đẹp nhất nhì Kpop, giai điệu cũng gây nghiện chẳng kém hit nào. Vì có thể chủ nhân của các ca khúc này chưa thật sự nổi tiếng, chưa gặp thời nên bài hát của nhóm chưa nhận được sự chú ý xứng đáng của công chúng. Tuy nhiên, rất có thể sau này khi gặp cơ may nào đó, các bài hát này bỗng dưng trỗi dậy trên các BXH thì sao?

Cùng điểm qua các bài hát được người hâm mộ bình chọn xứng đáng trở thành hit Kpop của năm 2018 nhé!



"Dreams Come True" MV – WJSN

"Jealousy" MV – MONSTA X

"Secret Garden" MV – Oh My Girl

"Shine" MV – PENTAGON

"She’s Gone" MV – Il Hoon (BTOB)

"Black Dress" MV – CLC

"ONE" – Kim Samuel ft. Il Hoon (BTOB)

"Stay Here" MV – Sojung (Ladies’ Code)

"The Open Boat" MV – Primary & Anda

Nguồn tham khảo: OH