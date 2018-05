Nhờ đoạn video chế và cuộc tái ngộ tại Đại lộ Danh vọng, lượng stream nhạc của *NSYNC tăng 176%

Lượng stream nhạc của *NSYNC đã tăng đến 176% tại Mỹ sau sự kiện nhóm tái hợp trong buổi lễ trao tặng ngôi sao tại Đại lộ Danh vọng Hollywood vào ngày 30/4 vừa qua (giờ địa phương). Tuy nhiên, nguyên nhân chính cho lượng tăng đột biến này được cho là bắt nguồn từ trào lưu chế ảnh "It’s Gonna Be May" (Sắp đến tháng Năm rồi) từ tựa đề ca khúc của nhóm "It’s Gonna Be Me" từng đạt ngôi vị quán quân trên Billboard Hot 100.



"It's Gonna Be Me" MV - *NSYNC

Theo số liệu thống kê của Nielsen Music, các ca khúc của nhóm đã thu về 1,54 triệu lượt nghe theo yêu cầu cũng như lượt xem video vào hai ngày 30/4 và 1/5, tăng đến 176% so với con số 557.000 lượt vào hai ngày trước đó 28 và 29/4.



Không có gì bất ngờ khi ca khúc được nghe nhiều nhất trong hai ngày này (30/4 và 1/5 – theo giờ địa phương) là bản hit phát hành năm 2000 của nhóm - "It’s Gonna Be Me" với 1,1 triệu lượt stream trên tổng số 1,54 triệu lượt trong hai ngày của *NSYNC.

Thành viên JC Chasez là người đã tạo nên trào lưu bức ảnh chế này tại sự kiện Đại lộ Danh vọng được phát sóng trực tiếp trên mạng. Trong đoạn video, nam ca sĩ nói vào micro: "Nhân tiện thì, phòng trường hợp một số bạn chưa biết thì, ngày mai…." rồi hát "It’s gonna be May" (Sắp đến tháng Năm rồi).

"JC Chasez hét lên: "Sắp đến tháng Năm rồi" tại sự kiện tái ngộ của *NSYNC hôm nay như đã tặng tôi thêm 10 năm cuộc đời vậy!"

Hàng loạt ảnh chế được lan truyền chóng mặt trên các trang mạng xã hội

Nguồn: Billboard