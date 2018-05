Nhờ Baeksang, một cặp diễn viên tuyệt đẹp xứ Hàn đang được fan khắp nơi ghép đôi điên đảo

Baeksang 2018 đã trôi qua được vài ngày song dư âm của nó vẫn còn. Ở gần cuối lễ trao giải năm nay, hai diễn viên Gong Yoo và Seo Hyun Jin sánh đôi bên nhau trên sân khấu để cùng công bố chủ nhân giải Nam/Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất hạng mục phim truyền hình. Đây cũng là giải thưởng mà cả hai giành được ở Baeksang năm ngoái.

Fancam ghi lại khoảnh khắc của Gong Yoo và Seo Hyun Jin tại Baeksang 2018 thu hút sự chú ý của khá đông người dùng Youtube

Không đơn giản chỉ là lên sân khấu trao giải rồi về, hai nghệ sĩ tài sắc vẹn toàn này đang được rất nhiều fan hâm mộ mong sẽ sớm thành người tình màn ảnh của nhau bởi lẽ, chỉ mới đứng cạnh nhau thôi nhưng cả hai đã trông cực kì đẹp đôi.

Gong Yoo và Seo Hyun Jin xuất hiện ở gần cuối lễ trao giải. Cả hai diện trang phục giản dị nhưng vẫn toát lên vẻ thanh lịch, sang trọng

Tương tác giữa hai diễn viên khá tốt dù họ không hề đóng phim mà chỉ đang nói chuyện với nhau trên sân khấu trao giải

Xét về ngoại hình, Gong Yoo và Seo Hyun Jin đều là những đại diện nhan sắc của làng phim xứ củ sâm. Cả hai đều sở hữu gương mặt rất khả ái, vóc dáng cao ráo và dường như còn trông khá giống nhau. Xét về thực lực diễn xuất thì có lẽ không cần phải bàn cãi nhiều nữa, cả Gong Yoo lẫn Seo Hyun Jin đều đã được khẳng định tài năng thông qua các vai diễn ấn tượng.

Gong Yoo đã có hơn 17 năm gắn bó với nghiệp diễn. Đỉnh cao sự nghiệp của anh có thể nói là ở năm 2016, khi nam diễn viên cho ra mắt liền tù tì 4 tác phẩm, hai trong số đó là các "hit quốc dân": Train to Busan và Goblin. Đối với Seo Hyun Jin, 2016 cũng là một năm đặc biệt ý nghĩa với tác phẩm Another Miss Oh. Trước vai diễn Oh Hae Young, Seo Hyun Jin vẫn chưa thực sự là một cái tên được chú ý nhiều ở làng phim Hàn.

Gong Yoo - "ông chú yêu tinh" đẹp trai, quyến rũ mà cũng dễ thương, dễ gần

Seo Hyun Jin - xứng đáng là đại mĩ nhân của làng phim Hàn hiện nay

Không chỉ sở hữu nhan sắc vượt trội, nữ diễn viên còn để lại ấn tượng mạnh mẽ với diễn xuất chân thực, gây nhiều xúc động

Hai Thị đế, Thị hậu của Baeksang 2017

Bộ tứ quyền lực của Baeksang năm ấy: Ảnh đế Song Kang Ho, Ảnh hậu Son Ye Jin, Thị hậu Seo Hyun Jin và Thị đế Gong Yoo

Đỉnh cao visual chính là đây!

Nếu như Gong Yoo và Seo Hyun Jin nhận lời đóng chung phim, đặc biệt là phim truyền hình, chắc chắn cặp đôi Baeksang này sẽ tạo nên hiệu ứng cực kì bùng nổ trong dư luận. Cùng bình tĩnh "chèo thuyền" và đợi tin vui từ công ty quản lí của hai ngôi sao này thôi...