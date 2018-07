Nhảy chính của WINNER khiến netizen tức giận vì cover hit của Red Velvet "không có tâm"

Gần đây, hai thành viên nhảy chính của WINNER và Red Velvet là Hoony (nghệ danh trước kia là SeungHoon) và SeulGi đã xuất hiện trên Law Of The Jungle. Cả hai đã có phần thi nhảy để tìm ra ai nhảy tốt hơn. SeulGi thực hiện vũ đạo "Really Really" của WINNER còn Hoony nhảy "Red Flavor" của Red Velvet.



Màn thể hiện của Hoony khiến netizen tức giận vì động tác của anh quá khác so với bản gốc và bị cho là đang xúc phạm đến Red Velvet. Cư dân mạng đã để lại nhiều bình luận không mấy tích cực với phần thi này của thành viên WINNER:

Hoony (WINNER) cover "Red Flavor" của Red Velvet

– "Hoony nhảy kiểu hài hước nhưng tôi chẳng thấy gì vui."

– "Nếu anh ấy làm tốt hơn thì tôi đã không nổi điên. Màn trình diễn này không có tâm và là một sự xúc phạm đến Red Velvet."

– "Không biết SeulGi cảm thấy như thế nào nhưng tôi thấy không thoải mái gì khi xem anh ta nhảy."

– "Thật sự thất vọng về màn nhảy của Hoony."

Nguồn tham khảo: KSL, KB