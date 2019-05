Nhan sắc và tài năng có thừa nhưng cớ sao sự nghiệp của những idol này lại cứ mãi lận đận?

Shannon Williams

Với nhan sắc lai Tây cuốn hút, giọng hát trong trẻo cùng thần thái đỉnh cao, Shannon gây ấn tượng mạnh khi trình diễn "Good Day" trên "Hidden Singer 2", khiến cả "quốc bảo âm sắc" IU cũng phải kinh ngạc. Tuy chỉ dừng chân tại bán kết nhưng không thể phủ nhận Shannon là 1 viên ngọc quý và sẽ còn tỏa sáng hơn nữa nếu được mài giũa.

Shannon Williams - Good Day (Hidden Singer 2)

Năm 2014, cô chính thức debut solo với ca khúc "Daybreak Rain" dưới trướng MBK – công ty chủ quản của T-ARA. Đáng tiếc là dù có ngoại hình xinh đẹp và giọng hát kỹ thuật nhưng sự nghiệp của Shannon lại không mấy thành công. Sau 5 năm ra mắt, tuy sở hữu kha khá bài hát như "Why Why", "Love Don’t Hurt", "Hello", "Love X Get Off", "Hatred Farewell",... nhưng chưa ca khúc nào đủ sức nặng giúp bông hồng lai tạo được 1 chỗ đứng vững chắc trong làng giải trí Hàn Quốc.

Shannon chưa có ca khúc nổi bật trong sự nghiệp dù sở hữu ngoại hình và giọng hát trời phú

Điều đáng nói ở đây là cách quản lý yếu kém của MBK cũng góp phần không nhỏ cản trở con đường sự nghiệp của Shannon. Chính cô đã uất ức lên tiếng tố cáo sự bóc lột của công ty chủ quản: từ việc không trả lương, sử dụng giọng hát mà không xin phép đến lấy ca khúc của mình đem cho người khác hay bắt đi show để quảng bá cho nghệ sĩ cùng công ty. Netizen cảm thấy tiếc nuổi vì Shannon đã dành cả tuổi thanh xuân cho âm nhạc nhưng những gì nhận lại chưa xứng đáng với tài năng và công sức cô bỏ ra.

Hiện Shannon đã rời khỏi MBK, mong rằng bông hồng lai sẽ sớm comeback với 1 sản phẩm âm nhạc đột phá

f(x)

Ra mắt năm 2009, f(x) nổi bật với phong cách độc đáo, khác biệt hẳn so với các nhóm nhạc cùng thời. Với chất nhạc điện tử sôi động, tên tuổi của nhóm vươn xa khỏi Hàn Quốc nhờ ca khúc "Electric Shock", "Hot Summer", "Rum Pum Pum Pum", ...

f(x) - "Electric Shock" MV

Sở hữu nhan sắc và tài năng đồng đều, nếu f(x) được chăm chút đầu tư thì nhóm dễ dàng trở thành "con át chủ bài" của SM bên cạnh Super Junior và SNSD. Thế nhưng sau 6 năm hoạt động, f(x) chỉ cho "ra lò" vỏn vẹn 3 full album, 2 mini album, 3 single và 1 album tái bản. Như vậy, trung bình nhóm chỉ comeback mỗi năm một lần, thời gian quảng bá trên các sân khấu âm nhạc cũng rất hạn chế, đồng thời SM tỏ ra vô cùng hời hợt trong việc quản lý nhóm.

Từ sau khi Sulli rời nhóm, f(x) phát hành đúng 1 album là "4 walls" (10/2015) rồi lại bặt vô âm tín. Mãi tới năm 2016, f(x) mới có tên fanclub, màu bóng, lightstick, hay thậm chí là concert riêng cho mình, trong khi đàn em EXO đã có từ trước. Đến nay, hoạt động của nhóm hầu như bị đóng băng và không hề có dấu hiệu của việc comeback. Thành viên Amber cũng lên tiếng bày tỏ khao khát được trở lại sàn đấu Kpop nhưng vẫn không thể làm SM lay động.

SM tạo ra f(x) nhưng cũng chính ông lớn này đẩy nhóm đến bờ vực tan rã

Mới đây trong concert solo của Luna, 2 thành viên Krystal và Amber đã xuất hiện để ủng hộ đồng đội và hứa hẹn sẽ tái hợp vào 1 ngày không xa. Tuy vậy, khả năng đó là rất khó xảy ra bởi Sulli đã rời nhóm, còn thành viên Victoria đang tập trung hoạt động ở Đại Lục.



Khả năng tái hợp của cả 5 mẩu f(x) là rất khó xảy ra

Jeon Somi

Bước ra từ show sống còn "Sixteen" và là quán quân của "Produce 101", Jeon Somi được kỳ vọng là người có sự nghiệp thành công nhất sau khi I.O.I hết hạn hợp đồng. Tuy vậy, "bông hồng lai" đến bây giờ vẫn chưa được debut, trong khi đó Chungha – cựu thành viên I.O.I chỉ dừng chân ở vị trí thứ 8, lại có sự nghiệp solo đáng mơ ước với loạt hit khủng "Roller Coaster", "Gotta Go",...

Hội tụ cả 3 yếu tố là nhan sắc, tài năng và bệ phóng vững chắc nhưng suốt 2 năm qua, Somi lại chỉ được đứng nhìn những đồng đội năm xưa lần lượt debut

Tưởng chừng như sắp được ra mắt với nhóm nữ mới theo lời hứa hẹn của ông trùm Park Jin Young, nhưng cuối năm 2018, Jeon Somi bất ngờ chấm dứt hợp đồng độc quyền cùng JYP Entertainment và chuyển sang đầu quân cho công ty con của YG là The Black Label.

Somi bất ngờ "dứt áo ra đi" khỏi JYP và đầu quân cho The Black Label.

Nhưng quả là YG có khác, luôn nổi tiếng với truyền thống hoãn tới hoãn lui và Somi cũng chẳng phải ngoại lệ. Mới đầu, The Black Label thông báo Somi sẽ debut solo vào giữa tháng 3 nhưng không nói rõ thời điểm cụ thể khiến fan mòn mỏi chờ đợi. Sau một thời gian, công ty đưa ra thông báo cô nàng sẽ chính thức ra mắt vào 1/5. Nhưng trớ trêu thay, album debut solo của Somi vốn được ấn định phát hành đầu tháng lại bị hoãn vì vấn đề nội bộ và được dời tới cuối tháng 5. Và định nghĩa cuối tháng 5 của YG là ...13/6.

Cuối cùng, người hâm mộ cũng được thở phào nhẹ nhõm vì The Black Label đã chịu tung teaser nhá hàng cho Somi. Hơn nữa, fan phần nào yên tâm vì album lần này được nhào nặn dưới bàn tay của "phù thủy âm nhạc" Teddy và không ngừng nuôi hy vọng đây sẽ là 1 bước đệm giúp Somi lấy lại được sức nóng của mình cũng như khẳng định tên tuổi của bản thân trên bản đồ Kpop.

Người hâm mộ vô cùng kỳ vọng vào màn debut này của Somi

EXID

Có thể nói EXID là nhóm nhạc với đội hình đẹp đồng đều, các thành viên đều thể hiện rất "tròn vai": Hani với visual đỉnh cao, LE cùng kỹ năng rap và sáng tác bài bản, 2 giọng ca chính đầy nội lực Hyerin và Solji, main dancer Junghwa sở hữu những bước nhảy hút hồn. Tuy nhiên, xuất phát điểm từ 1 công ty nhỏ là BANANA Culture nên EXID cực kì chật vật để đi lên. Dù được công ty quản lý tạo điều kiện quảng bá các sản phẩm âm nhạc nhưng EXID lại không nhận được sự chú ý của công chúng và từ đó nhanh chóng rơi vào quên lãng, trở thành nhóm nhạc vô danh giữa rừng idol Kpop.

May mắn thay, nhờ bản fancam"Up & Down" thần thánh của Hani mà EXID bất ngờ vụt sáng sau 1 đêm, thoát khỏi bờ vực tan rã.

EXID từ 1 nhóm nhạc vô danh bỗng nổi lên nhờ fancam "Up & Down" của Hani

Tưởng chừng như đây là bước đệm để EXID bước vào thời kỳ hoàng kim, song các ca khúc tiếp theo như "Ah Yeah", "DDDD", "I Love You" hay gần đây nhất là "Me&You" dù mang giai điệu sôi động và điệp khúc bắt tai nhưng vẫn không tạo được tiếng vang lớn như "Up & Down". Bên cạnh đó, việc trưởng nhóm Solji vắng bóng 1 thời gian dài để điều trị bệnh cũng khiến EXID mất đi một giọng ca chủ chốt.

Do vậy, dù đã có sự phổ biến công chúng hơn thời mới debut nhưng EXID vẫn không thể ghi danh mình vào top những nhóm nhạc nữ hàng đầu Kpop dù ngoại hình và tài năng đủ cả.

Tuy vậy, EXID vẫn chưa thể vươn lên top nhóm nhạc nữ hàng đầu Kpop

Mới đây, các LEGGO lại buồn không nói nên lời khi Hani và Junghwa thông báo chấm dứt hợp đồng với BANANA Culture, EXID không thoát khỏi "lời nguyền 7 năm". Tuy lên tiếng trấn an fan rằng nhóm sẽ không tan rã, nhưng sau này thật khó để chứng kiến 5 cô gái cùng đứng trên sân khấu một lần nữa.

EXID là nhóm nhạc tiếp theo dính "lời nguyền 7 năm"

Lee Hi

Sau khi chiến thắng danh hiệu á quân "Kpop Star mùa 1", Lee Hi đã ký hợp đồng độc quyền với YG Entertainment. Đĩa đơn đầu tay "1,2,3,4" ngay sau khi ra mắt đã đánh chiếm tất cả các bảng xếp hạng âm nhạc, mang về nhiều kỷ lục khủng và thắng giải "Ca khúc của năm" tháng 11 tại Gaon-Chart Kpop Awards. Cái tên "Lee Hi" vì thế cũng phất lên như diều gặp gió và được netizen mạng ráo riết săn lùng. Các sản phẩm tiếp theo của cô nàng như "It's Over", "Rose", "Breathe", "Hold My Hand",... cũng có thành tích khả quan như đạt all-kill và giành vị trí đầu BXH chỉ trong thời gian ngắn.

Năm 2016, cô tiếp tục gây tiếng vang lớn trong cộng đồng fan quốc tế khi thể hiện 2 ca khúc "My Love" và "Can You Hear My Heart" trong OST của bộ phim đình đám "Moon Lovers".

Lee Hi đã từng là 1 ca sĩ solo rất đáng gờm trên đấu trường Kpop

Ký hợp đồng độc quyền 10 năm với YG Entertainment thì 3 năm cô bị bố Yang cho "ngủ đông. Sản phẩm mới nhất của cô được phát hành...cách đây 3 năm và từ 2016 đến giờ, cô vẫn im hơi lặng tiếng và không có bất cứ hoạt động nào nổi bật. Nửa cuối năm 2018, YG tiếp tục khiến fan của Lee Hi vô cùng phẫn nộ khi thông báo Seungri, Jennie và Mino là 3 người tiếp theo được ra mắt solo.

Đang ở trong thời kỳ đỉnh cao nhất của sự nghiệp thì Lee Hi được YG cho "ngủ đông"

Cuối cùng, sau bao nhiêu lần thất hứa, bố Yang cũng chịu "thả xích" cho Lee Hi khi thông báo cô chính thức trở lại đường đua Kpop với mini album "24 độ" vào 30/5. Nhưng fan chưa kịp vui mừng thì nghe tin cô nàng comeback đúng thời điểm nhạy cảm khi YG đang vướng vào cáo buộc môi giới mại dâm. Qủa chẳng ngoa khi nói Lee Hi là ca sĩ solo số "nhọ" nhất Kpop.