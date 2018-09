"Nhàn Phi" Xa Thi Mạn khoe nhan sắc "lão hoá ngược" khó tin ở tuổi 43

Tên tuổi của Xa Thi Mạn được hâm nóng 100 độ sau thành công vượt quá sức tưởng tượng của drama cung đấu "Diên Hi Công Lược". Người đẹp TVB 43 tuổi khiến dân tình trầm trồ bởi nhan sắc không tuổi, nói không với dấu hiệu lão hoá. Đặt lên bàn cân so sánh với các mỹ nhân đóng cùng "Diên Hi", có thể thấy Xa Thi Mạn áp đảo cả về tài lẫn sắc.

Chiều tối ngày 7/9, nàng "Kế Hậu" xuất hiện tại sân bay Thượng Hải trong sự chờ đón của nhiều người hâm mộ. Xa Thi Mạn khiến dân tình phải bất ngờ trước vẻ đẹp trẻ trung và rất xì tin khi "bắn tim" cùng các fan.

Xa Thi Mạn xuất hiện tan sân bay với diện mạo trẻ trung, năng động

Cận cảnh nhan sắc "hack tuổi" của nàng "Kế Hậu"

Khoảnh khắc đáng yêu của Xa Thi Mạn khi chu môi, hất tóc làm đỏm để các fan tha hồ chụp choẹt

"Nhàn Phi" siêu đáng yêu khi dành tặng fan màn "bắn tim" tại sân bay Thượng Hải

Màn "bắn tim" siêu dễ thương của "Nhàn Phi"

Một vài hình ảnh khác của Xa Thi Mạn

Nguồn: Weibo