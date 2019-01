Nguyên nhân khó tin của cao huyết áp, nhồi máu cơ tim

Nghiên cứu mới công bố của Đại học Cambridge trên tạp chí khoa học PLOS Biology cho thấy những người bị thiếu oxy mãn tính ngay từ trong bụng mẹ sẽ tăng mạnh nguy cơ mắc vấn đề tim mạch khi trưởng thành, ví dụ như cao huyết áp, tình trạng xơ vữa động mạch mà biến chứng tai hại nhất là nhồi máu cơ tim…

Một số vấn đề trong thai kỳ có thể khiến đứa trẻ phát triển cao huyết áp và các bệnh tim khác khi trưởng thành - ảnh minh họa từ Internet.

Theo giáo sư Dino Giussani, đến từ Khoa Sinh lý học phát triển và Khoa học thần kinh, Đại học Cambridge, thai nhi sẽ gặp phải tình trạng thiếu oxy mãn tính khi người mẹ có các biến chứng thai kỳ, ví dụ tiền sản giật, tiểu đường thai kỳ, mẹ hút thuốc lá khi mang thai…



Vì vậy, việc ngăn ngừa xảy ra các vấn đề trên hoặc tích cực điều trị nếu được chẩn đoán tiểu đường thai kỳ, tiền sản giật… là cách mà các bà mẹ có thể bảo vệ con khỏi một tương lai sống chung với bệnh tật. Bệnh tim còn là nhóm bệnh gây tử vong sớm hàng đầu trên thế giới.

Tin mừng là thử nghiệm trên động vật cho thấy có thể bù đắp phần nào tình trạng thiếu oxy mãn tính. Người ta đã cho cừu bổ sung vitamin C trong tam cá nguyệt cuối (3 tháng cuối thai kỳ) và thấy nó giúp làm loãng máu, giảm huyết áp, từ đó giải phóng cho quá trình lưu thông giữa mẹ và con, bé bớt bị thiếu oxy. Cừu và người là hai động vật chia sẻ nhiều đặc điểm chung trong giải phẫu tim mạch và sinh lý học.

Khi trưởng thành, nhiều con cừu được bù đắp bằng vitamin C cũng bị cao huyết áp, nhưng nhìn chung vẫn cải thiện phần nào so với những con mà mẹ chúng không bổ sung vitamin C.

Qua đó, các nhà khoa học kêu gọi một phương pháp "đưa thuốc phòng ngừa trở lại tử cung", nhằm đẩy mạnh các nghiên cứu tìm ra phương án hiệu quả để phòng ngừa, đẩy lùi các căn bệnh mạn tính, nguy hiểm có thể xảy ra ở một người ngay từ khi họ còn trong bụng mẹ.

"Điều trị nên bắt đầu càng sớm càng tốt trong quỹ đạo phát triển, thay vì chờ đợi cho đến khi trưởng thành, lúc quá trình bệnh đã trở nên không thể đảo ngược" – giáo sư Giussani nói.

(Daily Mail, University of Cambridge News)