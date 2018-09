"Người được chọn" Supergirl có gì mà khiến hãng DC "lờ tịt" cả chàng đẹp trai Superman?

Tin tức Henry Cavill chia tay vai diễn Superman và rời khỏi vũ trụ DC đã làm người hâm mộ hoang mang khi không biết tương lai của vũ trụ DC (DCEU) rồi sẽ đi về đâu. Cùng thời điểm đó, Warner Bros. đã công bố kế hoạch tương lai về việc tập trung cho người chị họ Supergirl thay vì làm tiếp các phần phim Superman. Fan của Cavill có thể sẽ rất buồn, nhưng hãng phim có đủ lý do để chuyển hướng tập trung sang nhân vật này.

Warner Bros. dường như đã bớt hứng thú với Superman và chuyển hướng khai thác sang cô chị họ Supergirl.

Nữ siêu anh hùng mới là tương lai

Lâu nay, các siêu anh hùng chủ yếu là nam giới và các nhân vật nữ hoặc nữ siêu anh hùng chỉ xuất hiện với vai trò mờ nhạt. Có thể kể đến như nữ dị nhân trong các phần phim X-men hoặc nữ siêu anh hùng trong vũ trụ Marvel thời kỳ đầu. Tuy nhiên trong những năm gần đây, chúng ta chứng kiến sự thay đổi của các nhà làm phim khi xu hướng ủng hộ nữ quyền và bình đẳng giới hiện diện mạnh mẽ trong các bộ phim Hollywood. Vào năm 2017, sự xuất hiện của Wonder Woman do Gal Gadot thủ vai đã mang lại danh tiếng và doanh thu lớn cho Warner Bros. Nhân vật Wonder Woman cũng truyền cảm hứng cho các nhà làm phim khi cân nhắc nhiều hơn về các phần phim riêng về nữ siêu anh hùng trong tương lai.

Wonder Woman đã mở ra cơ hội cho nữ siêu anh hùng có được tiếng nói trên màn ảnh.

Thành công của Wonder Woman đã tạo nên động lực không nhỏ để các nhà làm phim mạnh dạn đưa phụ nữ lên trung tâm câu chuyện ngay cả khi đó là dòng phim siêu anh hùng - thứ địa bàn vốn từng bị nam giới thống trị. Xu hướng ca ngợi bình đẳng giới và đa dạng trên màn ảnh được dự đoán sẽ tiếp tục được phát triển trong thời gian tới, vì thế việc DC thay đổi từ các nhân vật nam "truyền thống" như Superman hay Batman để tập trung cho Wonder Woman hay Supergirl là điều hoàn toàn dễ hiểu.

Sự xuất hiện của Supergirl ảnh hưởng thế nào đến nhóm Justice League?

Một Supergirl lãnh đạo Justice League, tại sao không?

Việc Warner Bros. quyết định tập trung cho Supergirl dường như là động thái thay máu cho một thế hệ siêu anh hùng của vũ trụ DC mở rộng (DCEU). Dàn nhân vật mới sẽ xuất hiện bên cạnh những Wonder Woman, Aquaman và cả Batwoman đang được fan hâm mộ nóng lòng chờ đợi. Supergirl có thể sẽ cùng với Wonder Woman và Batwoman trở thành những nữ siêu anh hùng "cá kiếm"cả về danh tiếng và doanh thu cho Warner Bros., cạnh tranh với Black Widow hay Scarlet Witch trong Avengers của Marvel. Justice League có thể sẽ được "thay da đổi thịt" mãi mãi khi các nữ siêu anh hùng, nhất là Supergirl bắt đầu gia nhập màn ảnh DCEU.

Không chỉ vậy, với năng lực mạnh mẽ không thua gì người em họ Kal-El, nhiều người còn kỳ vọng hướng đi mới của DC sẽ dần dần đưa Supergirl lên vị trí lãnh đạo cho nhóm Justice League trong tương lai. Xét về sức mạnh lẫn tài năng và đạo đức thì Supergirl hoàn toàn có thể dẫn dắt nhóm siêu anh hùng, trong bối cảnh những Superman hay Batman đã dần trở nên già cỗi.

Nhiều người tưởng rằng Supergirl là em họ của Superman vì nhân vật này thường xuất hiện với tạo hình trẻ trung. Thực chất nữ siêu anh hùng Kara Zoe-El lại là chị họ của Siêu Nhân. Khi hành tinh Krypton bị tiêu diệt, cô cùng với cậu bé Clark Kent (Superman) được đưa lên tàu vũ trụ và đến trái đất. Tuy nhiên cô bị mắc kẹt trong vùng không thời gian 20 năm trong khi Clark lại đến trái đất trước và trở thành một người đàn ông trưởng thành.



Vì bị mắc kẹt trong dòng thời gian nên nhiều người lầm tưởng Supergirl là cô em họ đáng yêu của Superman.

Người hâm mộ tranh cãi nhiều về sức mạnh thực sự của Supergirl và người em họ. Thực ra thì cả hai đều đến từ Krypton nên họ sẽ có những siêu năng lực giống nhau. Tuy nhiên, so sánh giữa Supergirl và Superman, khi rời khỏi Krypton thì Kara Zoe-El đã lớn còn Clark Kent chỉ là một đứa bé. Điều này có khả năng giúp cho Supergirl hấp thụ được nhiều năng lượng từ hành tinh của mình và học được cách sử dụng thành thạo chúng vượt trội hơn so với cậu em họ của mình.

Ngược lại, Superman nổi tiếng vì anh biết kiềm chế siêu năng lực của mình để không gây ra nhiều thiệt hại khi chiến đấu còn Supergirl thì thích phô diễn sức mạnh hơn. Dù sao thì về sức mạnh của hai siêu anh hùng này, ai mạnh ai yếu vẫn đang còn nhiều tranh cãi nhưng chắc chắn Supergirl hứa hẹn sẽ là nữ siêu anh hùng đáng gờm trong DCEU.

Những cái tên được kỳ vọng sẽ mặc áo choàng đỏ trong tương lai

Tạo hình trong nguyên tác truyện tranh của Supergirl là một cô nàng tóc vàng đáng yêu, tinh nghịch nhưng không kém phần quyến rũ. Ở nữ siêu anh hùng này có một tính cách phóng khoáng và mạnh mẽ. Nếu Warner Bros. quyết định sẽ làm một phần phim cho cô gái siêu nhiên này thì bên dưới đây sẽ là những lựa chọn hoàn hảo.



Melissa Benoist

Supergirl hiện tại cũng đang khá thành công trên màn ảnh nhỏ

Cô nàng sinh năm 1988 này đang là Supergirl trong loạt phim truyền hình chiếu trên đài CBS. Vai diễn này của cô được lứa tuổi teen yêu thích và đánh giá cao là phù hợp với hình tượng Supergirl trẻ trung trong mái tóc vàng quyến rũ. Tuy nhiên, nếu Warner Bros. đưa Supergirl vào vũ trụ điện ảnh DC để đứng bên các siêu anh hùng khác thì vẫn cần một Supergirl đa chiều hơn và gai góc hơn. Mặc dù vậy, Melissa vẫn đang là một ứng cử viên nặng ký cho vai diễn này.

Chloe Grace Moretz

Fan hy vọng đả nữ Hit-Girl sẽ một lần nữa quay trở lại dòng phim siêu anh hùng

Cô nàng này được fan hâm mộ bình chọn nhiệt tình cho vị trí này trong DCEU bởi ngoại hình giống đến 90% hình tượng supergirl trong nguyên tác truyện tranh. Không chỉ vậy, ngôi sao nổi tiếng này cũng được đánh giá cao về diễn xuất và chẳng còn lạ gì với dòng phim hành động - siêu anh hùng khi từng nổi đình nổi đám với vai đả nữ nhí Hit-Girl trong Kick-Ass.

Dianna Agron

Ngôi sao từ loạt phim truyền hình Glee này liên tục được fan nhắc đến khi tìm kiếm xem ai là người phù hợp với vai diễn Supergirl. Ngoại hình, tính cách cho đến diễn xuất đều ổn và cô cũng có lượng fan hâm mộ nhất định. Điều này có thể giúp cho Dianna được Warner Bros. cân nhắc cho vai diễn Supergirl sắp tới.

Nếu Henry Cavill ra đi thật thì đây sẽ là mất mát không hề nhỏ đối với Warner Bros. và DCEU khi hình tượng Superman do anh thể hiện đã quá quen thuộc và là tượng đài khó có thể vượt qua. Và việc Warner Bros. có ý định tập trung cho Supergirl trong thời gian tới được cho là một bước đi phù hợp để lấp đầy khoảng trống này, đem lại cho DCEU một luồng gió mới.