Người đàn ông ôm con nhỏ 6 tuổi đi truyền đạo "Hội thánh của Đức Chúa trời"

Sáng 5/5, trao đổi với PV, một lãnh đạo Công an TP Hải Phòng cho hay, Đơn vị nghiệp vụ an ninh (Công an huyện Thủy Nguyên) vừa phát hiện, ngăn chặn người đàn ông có hành vi truyền đạo trái phép trên địa bàn.

Trước đó ngày 3/5, nhận được tin báo của người dân, tại khu vực thôn 1, xã Tân Dương có người đàn ông đang hoạt động tuyên truyền, lôi kéo người dân tham gia "Hội thánh của Đức Chúa trời".

Đơn vị nghiệp vụ an ninh (Công an huyện Thủy Nguyên) đã phối hợp với Công an xã Tân Dương đã xuống kiểm tra, mời người đàn ông về trụ sở làm việc.

Tại đây, danh tính đối tượng được làm rõ là Nguyễn Văn Hiếu (SN 1987, trú tại xã Hồng Thái Tây, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh).

Qua khai thác, Hiếu thừa nhận việc tuyên truyền "Hội thánh của Đức Chúa trời" là trái phép.

Hiếu từng bị TAND thị xã Đông Triều xử phạt 15 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản vào năm 2011. Bản thân anh ta đã ly hôn, thời gian gần đây, gã thường xuyên dẫn con trai (6 tuổi) không cho đi học, cùng đi truyền đạo.