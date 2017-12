Người bôi bẩn đoàn tàu đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông bằng hình vẽ graffiti có thể đối diện án tù giam

Liên quan đến việc có người bôi bẩn đoàn tàu đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông bằng hình vẽ graffiti, hiện đội Hình sự Công an quận Đống Đa đã vào cuộc điều tra, truy tìm người gây ra vụ việc.

Bên cạnh đó, ban QLDA đường sắt đã có văn bản hỏa tốc yêu cầu Tổng thầu lập tức tăng cường công tác bảo vệ trên toàn công trường. Đồng thời có văn bản hỏa tốc gửi Công an thành phố Hà Nội và công an các quận nơi có Dự án đi qua để hỗ trợ đảm bảo an ninh trật tự, an toàn, ngăn ngừa hiện tượng phá hoại tài sản công trình làm ảnh hưởng đến tiến độ của Dự án.

Hành vi bôi bẩn trên của người vi phạm đã khiến dư luận bức xúc, nhiều người đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm để răn đe, các trường hợp khác.

Hình ảnh đoàn tàu bị vẽ chằng chịt xung quanh

Liên quan đến vụ việc trên, trao đổi với chúng tôi luật sư Nguyễn Anh Thơm (đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, hành vi bôi bẩn đoàn tàu trên cao Cát Linh – Hà Đông là hành vi cố ý phá hoại tài sản, làm hư hỏng tài sản được thực hiện do lỗi cố ý.

Trong trường hợp này, người vi phạm bị xử lý tội Tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản được quy định tại điều 143 Bộ Luật hình sự 1999, và để xử lý hành vi trên phải căn cứ vào vào kết quả giám định tài sản hư hỏng.



Người vi phạm sẽ bị phạt tù từ 7 năm đến 15 năm nếu kết quả giám định tài sản hư hỏng cho thấy hành vi phạm tội của người vi phạm gây thiệt hại cho tài sản có giá trị từ 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng (Khoản 3/Điều 143BLHS).

Còn nếu kết quả giám định tài sản hư hỏng cho thấy hành vi phạm tội của người vi phạm gây thiệt hại cho tài sản có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân (Khoản 4/Điều 143BLHS).

Cụ thể, ông Thơm phân tích, trong trường hợp kết quả giám định tài sản hư hỏng cho thấy hành vi phạm tội của người vi phạm gây thiệt hại từ hai triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới hai triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm(Khoản 1/Điều 143BLHS).

Trường hợp kết quả giám định tài sản hư hỏng cho thấy hành vi phạm tội của người vi phạm gây thiệt hại cho tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng thì người vi phạm bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm (Khoản 2/Điều143BLHS).