"Người Bất Tử" tung trailer nổi da gà từ hình ảnh, âm nhạc đến loạt thông điệp kì bí

Sau khi hé lộ teaser với một phần câu chuyện của một người bất tử đi tìm cái chết cách đây vài tháng, Victor Vũ vừa công bố thêm trailer chính thức của phim Người Bất Tử với một loạt những thông điệp kì bí lồng trong "bữa tiệc" thịnh soạn của hình ảnh mãn nhãn và âm nhạc rợn da gà.



Trailer chính thức phim "Người Bất Tử" của Victor Vũ

"Phải trốn chạy đến bao giờ? Ngàn đời… ngàn kiếp sao?" – lời tự sự của Hùng (Quách Ngọc Ngoan) mở đầu cho cuộc đời thăng trầm kéo dài qua 3 thế kỷ của "người bất tử". Từ một cậu ấm hiền lành đang có tình yêu đẹp, Hùng bị ám hại và mất tất cả. Trong ngày trở về, Hùng khát khao giành lại tất cả những gì vốn từng thuộc về mình. Tham vọng và sự thù hận khiến Hùng tìm đến ma thuật – bùa ngải, để chống lại cái chết và bắt những kẻ hãm hại mình phải trả giá. Thế nhưng, "bùa ngải càng huyễn hoặc, cái giá phải trả càng khủng khiếp" – cái giá mà Hùng phải đánh đổi là gì? Phải chăng đó chính là việc phải trốn chạy đến ngàn đời, ngàn kiếp như câu hỏi Hùng đặt ra với chính mình?

Tất nhiên, không thể thiếu hương vị của những người đàn bà trong cuộc đời kéo dài 3 thế kỉ của Hùng. Nếu như ở teaser trước đã hé lộ thoáng qua cảnh nóng của Hùng và Liên (Jun Vũ), một ca nương trong sáng và "thanh thuần" thì ở trailer lần này, sự xuất hiện của cô gái nghèo khổ miền biển tên Duyên (Thanh Tú) càng khiến người xem thêm tò mò. Cô gái này là ai, đóng vai trò gì trong cuộc đời của Hùng? Cảnh nóng với Thanh Tú hứa hẹn sẽ thú vị bậc nhất trong lịch sử phim Việt chờ khán giả khám phá.

Jun Vũ tái xuất với vai cô ca nương tên Liên ở thời kì Pháp thuộc

Nét đẹp trong sáng của Liên đã khiến Hùng si mê

Anh và cô đã có một mối tình nồng nhiệt

Thanh Tú xuất hiện trong trailer chính thức

Dù chưa có nhiều thông tin hay hình ảnh rõ ràng nhưng nhân vật Duyên được Victor Vũ tiết lộ là một điểm nhấn quan trọng của phim, cô và Quách Ngọc Ngoan sẽ có một cảnh nóng được quay trong hang động

Và không thể không nhắc đến An (Đinh Ngọc Diệp), cô gái thời hiện đại dường như không liên quan gì đến Hùng nhưng lại là khởi nguồn cho mọi chuyện. Những giấc mơ bí ẩn cùng với khao khát cứu sống đứa con gái đã thôi thúc An lên đường, giải đáp những thắc mắc vượt ngoài tầm hiểu biết của nhân loại. Lời phán của bà thầy văng vẳng về một sự triệu hồi kì bí. Liệu những bí ẩn mà An tìm kiếm có liên quan gì đến sự bất tử của Hùng?

Bên cạnh câu hỏi lớn này, hình ảnh Hùng tự cắt tay lấy máu như đang thực hiện một bí kíp ma thuật, đôi mắt đen kỳ dị của "kẻ bất tử" ở cuối trailer, hay sự xuất hiện của hai nhân vật có khả năng đặc biệt về tâm linh là thầy pháp sư Ninh (NSND Bùi Bài Bình) và bà đồng Madam Nhung (NSƯT Chiều Xuân) cũng gợi ra nhiều bí ẩn về câu chuyện đi tìm "thuật bất tử".

An lên đường tìm lời giải cho những giấc mơ kì lạ

Cô sẽ khám phá được những bí ẩn nào?

Hình ảnh kinh hãi của Hùng cuối trailer để lại một thắc mắc lớn

Không khí u tịch của những cúng bái

Những cái chết

Bà đồng

Thầy pháp

Và những sự dấn thân nguy hiểm

Phần hình ảnh gây ấn tượng mạnh bởi bối cảnh trải dài từ thời Pháp thuộc, từ Bắc chí Nam

Khói lửa, bom đạn, máu thịt

Và những sự bạo lực

Ngoài ra, phần mở đầu trailer còn khiến khán giả nổi da gà bởi giọng ca ma mị của Bùi Lan Hương. Được biết ca khúc Ngày Chưa Giông Bão là một sáng tác mới của Phan Mạnh Quỳnh viết riêng cho bộ phim. Sự kết hợp của Phan Mạnh Quỳnh và Bùi Lan Hương thực sự đáng trông đợi.

Poster chính thức của Người Bất Tử

Phim dự kiến khởi chiếu từ ngày 12/10/2018.