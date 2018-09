Nghi vấn bé trai 2 tuổi bị cứa vùng kín khi gửi tại trường mầm non tư thục: Bố nạn nhân sẽ đi đến cùng để tìm ra nguyên nhân sự việc

Chiều 14/9, anh Nguyễn Văn M. (SN 1992, xã Tiền Phong, huyện Thường Tín, Hà Nội) cho biết, con trai anh là cháu Nguyễn M.C. (22 tháng tuổi) hiện vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) do vết thương ở dương vật.



"Cháu bị vết thương xung quanh dương vật, bác sỹ cho biết niệu đạo bị ảnh hưởng nên không thể đi tiểu như bình thường mà phải đặt một vòi dẫn khác. Mỗi lần đi vệ sinh cháu đều tỏ ra rất đau rát và khóc nhiều", anh M. nói.

Trước đó ngày 12/9, cháu C. được gia đình gửi trẻ tại một trường mầm non tư thục gần nhà. Đến khoảng 15h cùng ngày, một cô giáo ở đây gọi điện cho bố mẹ cháu đến và thông báo sự việc. Sau đó cháu C. được mẹ và dì đưa đi Bệnh viện Đa khoa huyện Thường Tín để khâu vết thương.

"Lúc mẹ với dì nó đến thì thấy cháu đang ngồi trên ghế, lót dưới đít là một cái khăn màn đã thấm đầy máu. Mẹ nó lấy một chiếc quần mặc cho nó, nhưng khi ra đến bệnh viện thì cái quần đó cũng ướt sũng máu", bà Hoàng Thị L., một người họ hàng đằng ngoại cháu C. cho hay.

Trường mầm non nơi xảy ra sự việc

Sau khi khâu vết thương, cháu C. vẫn đi tiểu bình thường. Tuy nhiên đến tối 12/9, cháu C. bắt đầu có biểu hiện không đi tiểu được, sáng hôm sau thì người thân đã đưa nạn nhân lên Bệnh viện Việt Đức để điều trị.

Đến tối 13/9, chủ cơ sở mầm non tư thục và cô giáo trông cháu C. hôm 12/9 đã đến nhà anh M. nhận trách nhiệm về vụ việc. Phía nhà trường cho rằng đây là một vụ tai nạn, tuy nhiên gia đình không chấp nhận lý do này.

"Tối hôm qua (13/9), vợ chồng chủ trường mầm non cùng cô L. (cô giáo trông cháu C. hôm 12/9) đã đến nhà C. xin lỗi và xin nhận trách nhiệm về vụ việc. Chủ cơ sở nói rằng sẽ chịu toàn bộ chi phí chữa trị cho cháu. Cô L. nói rằng lúc đó cô này đã cởi quần cho C. đi đại tiện. C. đại tiện xong thì chính cô ấy rửa ráy và bế cháu vào ghế ngồi. Do thấy dương vật cháu có chảy máu, cô ấy đã lót một tấm khăn xuống ghế rồi cho cháu ngồi lên trên, sau đó quay lại dọn dẹp và nhờ một cô giáo khác gọi về thông báo cho gia đình. Cô ấy nói rằng đáng ra sẽ đi cùng gia đình đưa cháu xuống bệnh viện, tuy nhiên do còn bận các cháu nên không đi được", bà Nguyễn Thị G., bác gái của mẹ nạn nhân cho hay.

Bà G. cho biết, gia đình đã chất vấn cô L. về lý do cháu C. bị thương, cô giáo này một mực khẳng định rằng do cháu C. bị ngã vào đống đồ chơi. Tuy nhiên gia đình không chấp nhận lý do này.

"Vết thương là một vòng tròn quanh dương vật của cháu, bị sâu phía trong, trong khi mông và những vùng khác phía ngoài vết thương và trên cơ thể cháu không hề trầy xước, như vậy không thể nói rằng do ngã vào đống đồ chơi được", bà G. bức xúc.

Người nhà bé C. tập trung theo dõi tình hình

Tuy hôm nay Hà Nội mưa to nhưng nhiều họ hàng của nạn nhân đã tập trung tại nhà cháu bé để nghe ngóng tình hình. Ông nội bé từ Phú Thọ cũng đã bắt xe xuống từ sớm. Đầu giờ chiều, bố nạn nhân từ Bệnh viện Việt Đức về, cho biết cháu vẫn đang rất đau đớn.

"Bác sỹ nói rằng cháu sẽ phải tiếp tục theo dõi trong vòng hai tuần nữa. Hiện tại tôi chỉ muốn tập trung để lo lắng sức khỏe cho con. Hôm qua thì cô giáo đã đến nhà và nhận trách nhiệm vụ việc, nhà trường cũng hứa sẽ lo toàn bộ chi phí chữa trị cho cháu. Tuy nhiên các cô khẳng định đây là vụ tai nạn, tôi sẽ đi đến cùng để tìm ra nguyên nhân vụ việc", anh M. cho biết.

Cũng trong chiều này, PV đã đến trường mầm non nơi xảy ra vụ việc để tìm hiểu, tuy nhiên tại đây công an đang làm việc. Một cô giáo cho biết hiện tại chủ cơ sở không có mặt, không ai có khả năng cung cấp thông tin.