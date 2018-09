Nghi phạm vụ xương người đàn ông trong ngôi nhà hoang khai nhận đã giết nạn nhân cách đây hai tháng

Nạn nhân sinh sống một mình



Liên quan đến vụ việc phát hiện thi thể người đàn ông trơ xương gây xôn xao, ngày 11/9 công an Vĩnh Phúc cho biết, đây là vụ án mạng, nghi phạm gây án đã bị bắt.

Danh tính nghi phạm được xác định là Lương Văn Dư, sinh năm 1998 ở xã Ngọc Minh, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.

Công an thực nghiệm hiện trường vụ việc.

Theo tài liệu điều tra của cơ quan công an, vào lúc 12h ngày 9/9, Công an tỉnh Vĩnh Phúc nhận được tin báo người dân ở ngõ 8, phố Chiền, phường Ngô Quyền (Yĩnh Yên) phát hiện tại một ngôi nhà ở phố Chiền có một tử thi đã phân hủy chỉ còn bộ xương không rõ danh tính.

Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị chức năng công an tỉnh này tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Kết quả điều tra ban đầu được biết chủ ngôi nhà nơi phát hiện xác nạn nhân là bà T.T.T, sinh năm 1963.

Bà T. có hai người con, trong đó có một con trai là anh Nguyễn Văn Hòa, sinh năm 1993 không có công ăn việc làm ổn định, thường đi bán kem, bánh mỳ tại các hội chợ.

Tuy nhiên khoảng hơn 2 tháng trở lại đây người dân không thấy anh Hòa về nhà. Bản thân bà T. mẹ anh Hòa thì đã vào thành phố Vũng Tàu sinh sống từ nhiều năm nay.

Người dân phát hiện thi thể nạn nhân.

Ngôi nhà được bà T. cho chị L.T.T. Hiền mượn một phần để phục vụ việc kinh doanh, một phần dành làm buồng ngủ của anh Hòa.

Thấy anh Hòa lâu không về nhà, chị Hiền đã nhờ thợ sửa khóa đến mở khóa buồng ngủ của anh Hòa để cất xe máy của anh Hòa thì phát hiện tử thi nêu trên.

Căn cứ kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan Công an nhận định khả năng đây là vụ án giết người và nạn nhân có thể chính là anh Nguyễn Văn Hòa.

Nguyên nhân có thể do mâu thuẫn bột phát giữa đối tượng với nạn nhân, cũng có thể đối tượng sát hại nạn nhân để cướp tài sản vì anh Hòa có hai chiếc xe máy, trong đó chiếc xe máy nhãn hiệu Exciter anh Hòa thường sử dụng không thấy có tại nơi ở.

Nghi phạm khai nhận sát hại nạn nhân từ hai tháng trước

Ngôi nhà xảy ra vụ việc.

Căn cứ vào những dấu vết thu nhận được, lực lượng điều tra đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ làm rõ vụ án.

Đến 0h ngày 10/9, lực lượng chức năng đã xác định được đối tượng gây án là Lương Văn Dư (SN 1998 ở xã Ngọc Minh, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang). Đến 3h sáng ngày 11/9, đối tượng Dư đã bị bắt tại huyện Vị Xuyên, Hà Giang.

Tại Cơ quan điều tra, Dư khai nhận quen biết với anh Hòa trong quá trình bán hàng rong tại các hội chợ. Khoảng hơn 20h ngày 7/7, Dư và Hòa cùng nhau về nhà Hòa ở phố Chiền.

Tại đây, Hòa và Dư xảy ra mâu thuẫn do Dư đòi nợ Hòa nhưng Hòa không có tiền để trả. Quá trình xô xát, Dư dùng một đoạn sắt nhặt tại phòng ngủ vụt vào đầu Hòa làm Hòa bất tỉnh.

Sau đó, Dư trói tay chân của Hòa lại, lấy chiếc điện thoại Iphone 6 Plus và chiếc xe máy Exiter BKS 88B1-223.91 của Hòa rồi bỏ trốn. Sau đó, Dư mang xe máy và chiếc điện thoại của Hòa đi bán tại thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên (Hà Giang) được 27,5 triệu đồng.

Công an điều tra, làm rõ vụ việc.

Chiều ngày 11/9, Cơ quan điều tra đã tiến hành cho Lương Văn Dư thực nghiệm lại hành vi phạm tội tại hiện trường.

Liên quan đến nghi phạm Lương Văn Dư, chiều 11/9, trao đổi với chúng tôi, lãnh đạo công an xã xã Ngọc Minh (nơi Dư sinh sống) cho biết, đơn vị đang phối hợp với công an tỉnh Vĩnh Phúc để làm rõ vụ việc. Vị lãnh đạo Công an xã cho biết thêm, Lương Văn Dư là con út trong gia đình có 3 anh em.

"Thời gian này, Dư đi làm ăn ở ngoài và thi thoảng về nhà với bố mẹ. Dư chưa lập gia đình. Dư ở quê cũng chịu khó làm ăn, không gây gổ đánh nhau với ai, chưa có tiền án tiền sự", vị lãnh đạo chia sẻ.