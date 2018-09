Ngay cả cựu thành viên của One Direction cũng phải ngả mũ chào thua trước Jimin (BTS)

Quả không hổ danh "Ông hoàng fancam", mới đây hình ảnh Jimin chơi đùa với micro trên sân khấu concern tour tại Los Angeles tiếp tục đốn tim người hâm mộ bởi biểu cảm ngầu lòi của mình. Cụ thể, khi gần kết thúc màn biểu diễn ca khúc "So what", một track trong album Love Yourself: Answer, Jimin đã có hành động xoay mic vô cùng chuyên nghiệp, hình ảnh này nhanh chóng được fans ghi lại và up lên twitter thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ.

Đoạn fancam ghi lại cảnh xoay mic vô cùng chuyên nghiệp của Jimin

Đặc biệt hơn nữa, một fan đã reweet đoạn fancam của Jimin và tag Liam Payne - cựu thành viên One Direction vào, với mong muốn có một cuộc đo sức giữa hai nam ca sỹ đình đám này. Được biết, Liam là người thường xuyên có những màn trình diễn với mic trên sân khấu cũng không kém phần ấn tượng. Đáp trả lời thách thức, Liam chỉ biết cười trừ đầu hàng: "Ôi không, cậu ấy thắng rồi, tui xin bỏ cuộc".

Fan: " Quả là một tài năng, tôi thật sự muốn anh ấy có cuộc đấu xoay mic với Liam Payne". Liam Payne: "Không, anh ấy thắng rồi, tui đầu hàng".

Liam, người thường xuyên có những màn trình diễn với mic trên sân khấu

Liam xoay mic cũng không tồi đâu nhé

Gần như ngay lập tức, câu chuyện nhanh chóng lan truyền và trở thành đề tài bàn tán sôi nổi của các fans với những bình luận vô cùng thú vị và hài hước. Quả không hổ danh "thần fancam", độ hot của anh chàng Jimin quả thật không đùa được đâu.

"Huyền thoại nâng tầm huyền thoại, họ thiệt xứng danh những ông hoàng"

"Chà, ai đủ kiên nhẫn sẽ thắng, khá là chắc kèo trận này giữa bạn và #Jimin sẽ gặp không ít khó khăn đây"

"Ngay cả Liam còn choáng kìa"

"Đây là tui khi nghe tin 2 fandom của mình ở cùng một nơi"

Thậm chí netizen còn bẻ lái rất ngọt qua V (BTS) như thế này đây: