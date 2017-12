Nếu chưa đủ tiền tậu máy rửa mặt, bạn chỉ cần dùng 4 miếng rửa mặt "giá bèo" này là da đã khỏe đẹp hơn hẳn rồi

Hiểu được tầm quan trọng của việc làm sạch da, các tín đồ làm đẹp ngày càng chăm đầu tư cho việc rửa mặt. Từ chỗ chỉ rửa mặt bằng tay với sữa rửa mặt, nhiều cô nàng đã áp dụng đủ các phương pháp rửa mặt tân tiến như rửa mặt 2 bước (double cleansing) hay đầu tư một số tiền không nhỏ để tậu máy rửa mặt. Nhưng nếu chưa có điều kiện sắm một em máy rửa mặt "xịn sò", chúng mình hoàn toàn có thể tin tưởng những dụng cụ rửa mặt xinh xắn có giá dưới 200.000 VNĐ dưới đây. Tuy "bé hạt tiêu" nhưng trợ thủ này cũng mang đến hiệu quả làm sạch rất đáng nể và góp phần làm da mặt chúng ta khỏe đẹp hơn đáng kể đấy.



1. Sephora Cleansing Pad

Giá: 180.000 VNĐ

Miếng pad rửa mặt của Sephora có chất liệu silicon khá bền. Bề mặt em nó được chia làm hai phần, ¾ miếng pad ở trên là gai nhỏ mềm để massage khi rửa mặt, ¼ còn lại ở dưới không có sợi mà là những chấm nhỏ dùng cho vùng mũi, những chỗ có mụn đầu đen, mụn cám. Nếu bạn sợ dùng xong vứt lung tung trong nhà tắm không vệ sinh thì giác hút mặt sau sẽ giải quyết việc đó. Chỉ cần rửa sạch rồi ấn lên gương phòng tắm là có thể yên tâm em nó tự khô ráo và không sợ bị thất lạc.

Trong trường hợp bạn dùng sữa rửa mặt dạng bọt thì hãy xịt thẳng lên pad rồi massage khắp mặt một phút là xong. Còn nếu bạn dùng sữa rửa mặt dạng kem, nước, xà phòng rửa mặt thì hãy đổ ra tay tạo bọt trước, xoa lên mặt rồi mới bắt đầu dùng pad.

Sau khi dùng xong, bạn nên rửa sạch lại em pad này bằng xà phòng rửa mặt hoặc nước rửa tay. Nếu sử dụng với tần xuất liên tục thì hãy thay mới sau 4 tháng nhé.

2. Etude House My Beauty Tool Jellyfish Silicon Brush

Giá: 80.000 VNĐ

Cọ rửa mặt hình bạn bạch tuộc này khi vừa xuất hiện đã khiến các cô nàng mê mẩn vì vẻ ngoài đáng yêu không cưỡng lại được. Etude House đúng là biết cách mở ví các bạn gái nhỉ. Nhưng không chỉ có bề ngoài hấp dẫn, dụng cụ rửa mặt này còn cực đa năng nữa đấy.

Phần đầu em bạch tuộc là những gai silicon nhỏ giúp massage da mặt, loại bỏ mụn đầu đen, bã nhờn, nhất là vùng da dưới cằm, hai bên cách mũi khó làm sạch bằng tay. Dưới đáy dụng cụ này chứa một miếng mút đen ở giữa, có tác dụng tạo bọt cho sữa rửa mặt. Đầu tiên chúng mình làm ướt miếng mút, sau đó bóp sữa rửa mặt vào, xoay ngược sản phẩm và ấn liên tục để tạo bọt rồi thoa lớp bọt này cùng với đầu gai nhỏ massage toàn mặt, bạn sẽ cảm thấy dụng cụ này tạo bọt cực nhiều, cực đã.

Cách tạo bọt bằng Etude House My Beauty Tool Jellyfish Silicon Brush.

Chẳng những thế bạch tuộc của chúng ta còn có một đầu gai to hơn phía dưới có công dụng là làm sạch cọ, mút, đồ trang điểm nữa.



Dụng cụ này còn có thể sử dụng để vệ sinh đồ trang điểm.

Chúng mình cần thường xuyên làm sạch miếng mút đen bằng cách lôi nó ra ngoài cho khô thoáng, vừa để đảm bảo vi khuẩn không làm ổ, vừa có thể sử dụng được lâu hơn



3. Etude House Wonder Pore Brush

Giá: 100.000 VNĐ

Một bộ dụng cụ rửa mặt Etude House Wonder Pore bao gồm cọ và cốc đựng màu xanh dương

Một sản phẩm nữa của nhà Etude House, thuộc dòng Wonder Pore với màu xanh dương rất mát mắt. Nếu ai yêu thích việc rửa mặt kiểu "truyền thống", tức là một chiếc chổi lông mềm làm sạch nhẹ nhàng thì đây là lựa chọn lý tưởng. Cọ được thiết kế hình trụ tròn, đầu lông được làm bằng chất liệu mềm mịn như lụa sẽ không gây cảm giác thô ráp trên da khi tiếp xúc. Phần tay nắm chắc chắn giúp bạn thao tác dễ dàng ngay cả khi tay đang ướt.

Khi sử dụng, bạn nên đổ sữa rửa mặt ra tay, tạo bọt rồi thoa lên mặt, sau đó mới dùng cọ massage theo hình tròn và từ dưới đi lên, tránh di cọ quá sát mắt có thể gây tổn thương. Vì có thiết kế đầu lông cực nhỏ nên người bạn này bảo quản hơi khó hơn những pad rửa mặt khác. Hiểu được điều đó nên hãng đã tinh ý làm kèm thêm một hộp đựng nhỏ cùng màu cọ. Sau khi rửa sạch, bạn chỉ cần dựng ngược cọ cho ráo nước rồi cất hộp rất sạch sẽ. Tuy vậy chúng mình vẫn phải kiểm tra cọ thường xuyên xem có bị ẩm mốc không nhé.

4. The Face Shop Daily Beautytools Charcoal Konjac Cleansing Puff

Giá: 65.000 VNĐ

Dụng cụ rửa mặt này trông đơn giản vậy thôi nhưng được người dùng đánh giá rất cao về công dụng làm sạch. Frencesca Fusco – bác sĩ da liễu đến từ New York nhận định: "Chúng nhẹ nhàng, mềm mại hơn việc chà xát nên rất thích hợp dùng để tẩy tế bào chết hàng ngày". Nếu như việc rửa mặt bằng những loại pad silicon thường không cho nhiều bọt lắm thì miếng bọt biển này khắc phục hoàn toàn nhược điểm đó. Theo thông tin từ nhà sản xuất, The Face Shop Daily Beautytools Charcoal Konjac Cleansing Puff được làm từ 100% bọt biển sợi thực vật tự nhiên, hơn nữa còn có 10% than hoạt tính hấp thụ dầu thừa trên da. Than hoạt tính được cho vào còn có tác dụng khử trùng, ngăn nấm mốc, vi khuẩn xuất hiện trên miếng rửa mặt nữa.

Bạn chỉ cần cho sữa rửa mặt lên miếng bọt biển, bóp liên tục để tạo bọt rồi massage khắp mặt. Sản phẩm nhận được phản hồi là giúp da trông sáng sửa hơn chỉ sau hai tuần sử dụng, đặc biệt thích hợp với những ai da dầu. Nhược điểm duy nhất của miếng bọt biển than hoạt tính là tuổi thọ ngắn, khoảng 2-3 tháng sử dụng liên tục là phải thay mới rồi. Nhưng với mức giá 65.000 VNĐ thì cũng chấp nhận được phải không?

Tổng hợp