Năm mới, hãy "lột xác" bằng Galaxy Note 8

Ngày nay, một trong những món đồ được nhiều bạn trẻ lựa chọn để nâng cấp hình ảnh bản thân, giúp bạn thực sự khác biệt giữa bạn bè, người thân không gì khác chính là smartphone. Một số người cho rằng, khi chọn mua smartphone, hãy chọn chiếc smartphone đỉnh nhất, đẳng cấp nhất - và siêu phẩm Galaxy Note 8 của hãng sản xuất điện thoại lớn nhất thế giới Samsung chính là một ví dụ điển hình.

Phải thừa nhận, Samsung đã trình làng một “quả bom tấn" đích thực mà bất kỳ tín đồ nào của dòng sản phẩm Galaxy nói riêng và hệ điều hành Android nói chung cũng phải thèm thuồng trông ngóng. Năm nay Samsung đã thiết lập hẳn một nhóm bốn cơ sở với 700 kỹ sư kiểm tra, thử thách pin. Đồng thời, họ còn thuê 3 công ty độc lập, lập ra quy trình giám sát 8 bước đối với các linh kiện phần cứng của Note 8, và khẳng định pin Note 8 "rất tốt, vượt cả tiêu chuẩn ngành", qua đó có thể thấy Note 8 là một trong những sản phẩm được Samsung chăm chút nhất từ trước đến nay.

Nổi bật nhất khi trưng diện dịp Tết

Note 8 là một trong những chiếc điện thoại đẹp, độc đáo và dễ nhận biết nhất trên thị trường hiện này. Đầu tiên phải kể đến màn hình vô cực Super AMOLED kích thước lên đến 6.3 inch, cực lớn, với độ phân giải 1440 x 2960 pixels và tỉ lệ màn hình 18.5:9 đang là trào lưu hot nhất hiện nay. Màn hình siêu lớn này tràn hẳn ra hai bên viền và được vuốt cong nhẹ, cộng với các cạnh máy được bo tròn giúp cảm giác cầm nắm dễ dàng hơn nhiều so với Galaxy S8/S8+. Mặt trước Note 8 không còn một nút bấm nào, cảm biến vân tay bây giờ đã được đưa ra mặt sau, ngay cạnh cụm camera kép. Galaxy Note 8 thực sự là một cuộc “lột xác" ngoạn mục từ các dòng Note trước đó.

Hoàn hảo khi muốn ghi lại khoảnh khắc năm mới

Ngày xuân ra đường chắc chắn phải chụp ảnh, và camera trên Galaxy Note 8 sẽ mang lại cho bạn những tấm ảnh để đời. Note 8 là smartphone đầu tiên được Samsung trang bị cụm camera kép gồm 2 ống kính: một ống kính góc rộng khẩu độ f1.7 dùng để chụp phong cảnh và một ống kính chân dung tiêu cự f2.4, cả hai đều hỗ trợ chống rung quang học (OIS) - một tính năng khiến cụm camera này vượt trội hơn hẳn so với những mẫu smartphone khác.

Ảnh chụp chân dung của Note 8 có độ nét cao, màu sắc tươi sáng, khả năng xoá phông khá tốt, trong khi ảnh phong cảnh thì có tông màu rực rỡ và độ tương phản cao, cho phép bạn thoải mái tạo dáng mà không cần mang theo những chiếc máy ảnh cồng kềnh. Ngoài ra, nếu bạn là một tín đồ selfie, camera trước của Note 8 với độ phân giải 8MP cùng nhiều tuỳ chỉnh làm đẹp, hỗ trợ gắn sticker… sẽ làm bạn thoả mãn với những tấm ảnh tự sướng có độ chi tiết cao, tự nhiên và rất nịnh mắt.

Đã “lột xác”, phải là số 1

Khi nhắc đến nâng cấp, chúng ta không thể không nói về cấu hình của Note 8. So với Note 7 năm ngoái, sức mạnh của Note 8 đã được nâng lên một bậc khi sở hữu chip xử lý Exynos 8895, bộ nhớ trong 64GB, và đặc biệt là RAM lên đến 6GB, tức là cao hơn cả S8. Khi so với iPhone 8 Plus, Note 8 thậm chí còn trội hơn về độ mượt khi chơi một số game và khả năng đa nhiệm. Phần cứng khủng, kết hợp với hệ điều hành Android được Samsung tuỳ biến khá tốt đã giúp mang lại trải nghiệm mượt mà hơn so với các dòng Note trước đây.

Bên cạnh đó, bút S-Pen đặc trưng của dòng Note cũng được nâng cấp, với 4096 mức cảm ứng lực và một số tính năng thú vị như tin nhắn động, dịch thuật… Samsung Galaxy Note 8 cũng là một trong số những smartphone đầu tiên hỗ trợ tính năng thanh toán Samsung Pay: bạn chỉ cần đưa điện thoại vào gần máy POS để thay cho quẹt thẻ thông thường, quá tiện lợi!

Cuối cùng, Galaxy Note 8 được Samsung trang bị viên pin dung lượng 3300mAh, đủ dùng trong một ngày với đủ mọi hoạt động lướt web, chơi game, xem phim… Note 8 hỗ trợ sạc nhanh và sạc không dây, cho phép sạc đầy pin chỉ trong khoảng 1 giờ 40 phút.

Với những tính năng hấp dẫn như trên, Samsung Galaxy Note 8 thực sự là một smartphone “đáng đồng tiền bát gạo" trên thị trường hiện nay, với thiết kế cá tính, hiệu năng mạnh mẽ, xứng đáng là một bản nâng cấp đáng giá giúp chủ nhân của nó nổi bật giữa đám đông, một sự lựa chọn đỉnh cao mà bạn sẽ không bao giờ hối tiếc.