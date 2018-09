Nam bác sĩ giết vợ phi tang xác nhiều lần "nức nở" trong phòng hỏi cung

Liên quan đến vụ nam bác sĩ sát hại vợ rồi phi tang xác xuống sông có để lại bức thư, lãnh đạo cơ quan CSĐT - Công An tỉnh Cao Bằng cho biết, bức thư của Triệu Văn Hải (42 tuổi, trú tại tổ 13, phường Sông Hiến, TP. Cao Bằng) có nội dung ngắn gọn, được viết trong lúc Hải uống rượu sau khi ra tay sát hại vợ.

Bức thư nói về cuộc sống vợ chồng của Hải và vợ có nhiều mâu thuẫn, không hạnh phúc. Nghi phạm còn tự nhận mình là đứa con bất hiếu, xin lỗi bố mẹ, và kết thúc bằng câu: "Vĩnh biệt cuộc đời tại đây".

Chia sẻ về quá trình đấu tranh khai thác Triệu Văn Hải, đại tá Nông Minh Đức - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, tâm lý của Hải sau vụ việc hoàn toàn bình thường, không có dấu hiệu hoảng loạn, mất kiểm soát. Qua nội dung bức thư và những bằng chứng thu thập, Công An tỉnh Cao Bằng đã xác định được nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ án là do mâu thuẫn giữa vợ chồng.

Đại tá Nông Minh Đức Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng thông tin vụ án. Ảnh: PV

Đại tá Đức chia sẻ, quê ông ở xã Tam Kim (Nguyên Bình, Cao Bằng), cùng xã với bố mẹ đẻ của Hải. Cụ thể, gia đình bố mẹ Triệu Văn Hải có 3 người con trong đó Hải là anh cả và một người em gái đã lấy chồng ở trong xã. Người em út là Triệu Văn Hùng đã lấy vợ và cũng đang ở xã Tam Kim.

Dù là con cả trong nhà nhưng Hải lại nhận được sự yêu thương của mẹ mình là bà Triệu Thị H. hơn ai hết. Thậm chí, khi liên thông lên đại học, học bác sĩ chuyên khoa I ở Hà Nội, bà H. chính là người chu cấp tiền để Hải đi học. Mặc dù, khi đó Hải đã có gia đình, đang làm việc trong bệnh viện.

Triệu Văn Hải tại cơ quan điều tra.

Khi Hải được di lý về Cao Bằng, đại tá Đức đã trực tiếp đến trại tạm giam để trò chuyện, đấu tranh khai thác với Triệu Văn Hải. “Khi gặp Hải trong trại giam, Hải chào tôi bằng chú vì Hải biết tôi ở cùng xã. Tuy nhiên. Trong quá trình trò chuyện với Hải, tôi nói mẹ Hải là bà H. luôn dành sự yêu thương, quan tâm đặc biệt đến Hải. Do đó, những việc đã làm sai thì phải thành khẩn khai báo, không được nghĩ tiêu cực.

Bởi vì, nếu nghĩ tiêu cực, có thêm chuyện gì xảy ra thì người đau khổ nhất sẽ là mẹ Hải. Thậm chí, bà có thể chết theo Hải luôn chứ không thể sống được”, đại tá Đức kể lại.

Nghe đại tá Đức nói xong, hai tay Hải ôm lấy mặt, cúi xuống đất và khóc tức tưởi. Hải nói trong lúc nghẹn ngào là hứa sẽ hợp tác với cơ quan điều tra, thành khẩn khai báo những việc đã làm.

Khu vực cầu nơi Hải khai phi tang xác vợ.

Đánh giá về những lời khai của Hải đến thời điểm này, đại tá Đức cho hay, qua lời khai và quá trình thực nghiệm hiện trường, cơ quan công an tỉnh Cao Bằng bước đầu xác định những lời khai của Hải là có căn cứ, phù hợp với hiện trường vụ án. Tuy nhiên, do vụ án không có nhân chứng, thi thể nạn nhân chưa được tìm thấy, vì thế nên cơ quan công an vẫn đang tiếp tục tìm kiếm thi thể nạn nhân.