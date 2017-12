Mỹ Tâm, Sơn Tùng, Hà Anh Tuấn... ca sĩ nào có hoạt động đột phá nhất trong năm 2017?

Nếu như trong những năm trước đây, khán giả trẻ tại Việt Nam thường quan tâm đến nền âm nhạc quốc tế hơn là ủng hộ các sản phẩm âm nhạc trong nước thì hiện tại, Vpop đã thực sự thay đổi diện mạo và đang vươn xa ra thế giới mỗi ngày. Năm 2017, người hâm mộ đã được chứng kiến bước phát triển quan trọng của nhạc Việt với loạt MV triệu view, cùng rất nhiều liveshow "khủng" và cũng không hề thiếu những sân khấu trình diễn mãn nhãn, gây ấn tượng đẹp với bạn bè quốc tế.

Những thành công rực rỡ của Vpop trong một năm vừa qua đến từ sự cống hiến miệt mài của các ca sĩ tài năng với niềm đam mê âm nhạc và tinh thần làm nghề nghiêm túc của họ. Từ những tên tuổi gạo cội của làng nhạc Việt như Mỹ Tâm, Hà Anh Tuấn, Uyên Linh...đến những nghệ sĩ trẻ như Sơn Tùng M-TP, Min, Soobin Hoàng Sơn... tất cả đều đã có một năm 2017 đáng nhớ với rất nhiều hoạt động nghệ thuật đột phá và đang là những cái tên đang "tranh đấu" tại hạng mục Ca sĩ có hoạt động đột phá tại WeChoice Awards 2017.

Mỹ Tâm

Là một người nghệ sĩ hoạt động âm nhạc đúng nghĩa và luôn có tấm lòng tử tế, tâm hồn đẹp, Mỹ Tâm tiếp tục tỏa ra hào quang khiến khán giả ngưỡng mộ trong năm 2017. Chỉ một số ít người có thể bước lên đỉnh cao sự nghiệp, và càng ít hơn nữa những người có thể nắm giữ ngai vàng đó cho bản thân theo thời gian. Và Mỹ Tâm là minh chứng điển hình cho một bức tường thành vững chãi qua nhiều năm của showbiz Việt.



2017 chắc chắn là một năm nhiều màu sắc của "Họa mi tóc nâu" khi các fan được diện kiến cô xuyên suốt trong show truyền hình "Phiên bản hoàn hảo", được thưởng thức nhiều sản phẩm âm nhạc chất lượng, viral trên khắp mọi nơi như loạt MV "Em thì không", "Đâu chỉ riêng em" hay "Điều tuyệt vời" và "Đừng hỏi em". Tuy phát hành nhiều MV trong năm 2017 nhưng mỗi MV này đều được Mỹ Tâm đầu tư chỉn chu vào phần hình ảnh, âm nhạc cũng như kịch bản. Tất cả những sản phẩm của nữ ca sĩ đều mang các màu sắc riêng biệt, từ hiện đại, trẻ trung, bắt kịp xu hướng trong "Em thì không" hay "Đâu chỉ riêng em" đến cả những hoài niệm xúc động về một thời quá khứ đã đi qua trong "Đừng hỏi em".

Mỹ Tâm đã kết thúc năm 2017 bằng việc phát hành album "Tâm 9" với mười ngàn bản CD được tẩu tán nhanh chóng trong vòng một tuần. Hơn 2000 CD "Tâm 9" đã "cháy hàng" khi được bán trực tiếp tại các buổi kí đĩa dành cho người hâm mộ của Mỹ Tâm. Hiện tại, số lượng đơn đặt hàng online của "Tâm 9" vẫn đang tăng nhanh mỗi ngày. Liền sau đó, Mỹ Tâm còn tổ chức thành công buổi showcase giới thiệu album tại ba thành phố lớn Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng với sự tham gia của hàng trăm ngàn khán giả mỗi đêm.

Hà Anh Tuấn

Bước ra từ cuộc thi Sao Mai điểm hẹn 2006, Hà Anh Tuấn vẫn luôn xây dựng và giữ vững cho mình hình tượng của một người ca sĩ lịch lãm với tư duy âm nhạc văn minh. Sau hơn một thập kỉ làm nghề, Hà Anh Tuấn đã chứng tỏ được sức hút đặc biệt trong lòng công chúng bằng một loạt các dự án âm nhạc "cháy vé" và những ca khúc bật lên thành hit "triệu view" trong năm 2017.



Hà Anh Tuấn khởi động năm 2017 bằng dự án "See, Sing, Share" – dự án cover các ca khúc tên tuổi bằng cách hát acoustic mộc mạc và nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt từ phía người hâm mộ. Kể từ sau đó, hàng loạt sản phẩm âm nhạc chất lượng của Hà Anh Tuấn liên tục ra đời và được đông đảo công chúng yêu thích. Từ "Chuyện của mùa đông", "Tháng Tư là lời nói dối của em", "Người con gái ta thương" cho đến "Tái bút anh yêu em" mới được phát hành vừa qua khiến fan chết mê chết mệt với giọng hát lúc nào cũng như kể lể, như tâm tình của anh. Tiếp đó, Hà Anh Tuấn lại gặt hái thành công với chuỗi đêm nhạc "Fragile Concert" khi toàn bộ số vé đều cháy sạch chỉ sau vài tiếng mở bán.

Sơn Tùng M-TP

Thành công của Sơn Tùng, bên cạnh yếu tố tài năng và sự nỗ lực của riêng anh phải kể đến sự góp sức không nhỏ của Quang Huy. Thế nhưng, nam ca đã từng bất ngờ tuyên bố chia tay Quang Huy và Wepro để thành lập công ty riêng. Ngay sau đó, Sơn Tùng của năm 2017 đã đạt được vô số cột mốc đáng nhớ, khi liên tục mang về những thành công, những con số kỷ lục mà nhiều người gọi là kỳ tích ở độ tuổi 23.

Bất cứ dự án nào của Sơn Tùng cũng tạo nên những cơn sốt, minh chứng cho sức hút mạnh mẽ không phải ai cũng có được. "Lạc trôi" – ca khúc đầu tiên của Sơn Tùng sau khi thành lập công ty riêng thu về 4 triệu lượt xem chỉ trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Tiếp nối thành công của "Lạc trôi", ca khúc "Nơi này có anh" cũng được hưởng ứng vô cùng nhiệt tình, đứng đầu Top 10 MV ca nhạc được xem nhiều nhất trong 24 giờ với 9 triệu lượt xem. Tháng 4/2017, Sơn Tùng tung ra album đầu tay là tập hợp 18 ca khúc đã làm nên tên tuổi M-TP. 3 tháng sau, nam ca sĩ tổ chức một buổi fan meeting tại Hà Nội với sự góp mặt của 5000 khán giả. Chưa dừng lại ở đó, tới tháng 9/2017, Sơn Tùng gây bất ngờ khi ra mắt tự truyện "Chạm tới giấc mơ", bán được 10000 bản chỉ trong vòng 2 ngày.

Ngoài thành công đến từ những sản phẩm nghệ thuật mang đậm dấu ấn cá nhân, Sơn Tùng M-TP còn làm nức lòng người hâm mộ nước nhà khi trở thành đại diện duy nhất của Việt Nam tham gia biểu diễn chính thức trong chương trình "Viral Fest Asia" diễn ra tại Thái Lan vào ngày 03/06/2017. Nam ca sĩ đã mang đến những sân khấu trình diễn chuyên nghiệp, đồng thời tự tin thể hiện khả năng giao tiếp bằng tiếng anh trôi chảy với các khán giả quốc tế.

Uyên Linh

Không phải là ca sĩ thường xuyên ra sản phẩm nhưng có thể nói, công chúng yêu nhạc vẫn chưa bao giờ quên được giọng hát của Uyên Linh, dù cho bao lâu đi chăng nữa cô mới trở lại.Sau 3 năm im hơi lặng tiếng, không xuất hiện nhiều trên các phương tiện truyền thông lẫn chương trình truyền hình thực tế, mới đây, Uyên Linh đã có màn comeback Vpop ấn tượng với dự án âm nhạc hoành tráng – album vol.3 "Portrait".



Album vol.3 "Portrait" của Uyên Linh ra mắt sau 1 ngày đã lập tức leo lên top 1 iTunes Việt Nam. Bên cạnh đó còn là rất nhiều khán giả, cho đến nhiều người trong nghề dành những lời khen ngợi về âm nhạc, về cách cô sản xuất cho sản phẩm lần này của mình. Tạo bước đệm cho CD này, trước đó, nữ ca sĩ đã cho ra mắt trước MV "Bài hát của em". Ca khúc lập tức thu hút sự quan tâm đông đảo của khán giả bởi đã lâu lắm rồi, mới có dịp nghe Uyên Linh hát, mà nay còn làm cả MV, thoả về âm nhạc lẫn hình ảnh. Thành quả sau 3 năm chuẩn bị, sự đầu tư nghiêm túc của Uyên Linh đã giúp cô xứng đáng được tôn vinh là ca sĩ có hoạt động đột phá của năm.

Min

Từ việc loay hoay trong âm nhạc khi rời công ty cũ, Min của thời điểm hiện tại đã chứng minh được sự nỗ lực, cố gắng không ngừng nghỉ của mình bằng một loạt những sản phẩm âm nhạc đình đám, được các khán giả trẻ "nằm lòng". Và với tất cả những thành quả đã đạt được trong năm 2017, Min xứng đáng được ghi nhận là một trong những ca sĩ có nhiều hoạt động đột phá của năm.



Những con số "khủng" chắc chắn không biết nói dối. Chỉ trong 1 tháng, Min "chiếm sóng" tất cả những diễn đàn nghe nhạc, những trang mạng xã hội... với bản hit "Có em chờ" của mình. Ngay sau khi "Có em chờ" chưa hạ nhiệt, Min tiếp tục bắt tay với Erik, "hạ gục" khán giả với bản hit "Ghen". Chỉ trong 18h, Ghen đã đạt được 1 triệu lượt xem trên Youtube và cũng nằm số 1 trong top Trending. Sau đó, Min liên tiếp ra thêm "Hôn anh" và "Người em tìm kiếm", đánh dấu cho một năm hoạt động vô cùng năng nổ có nhiều đột phá của mình.

Soobin Hoàng Sơn

Từ một chàng ca sĩ dòng nhạc Underground ít người biết đến, Soobin Hoàng Sơn tham gia chương trình "Ngôi sao Việt" và về ở vị trí Á quân. Cũng từ đây, khán giả bắt đầu bị thu hút bởi một anh chàng sở hữu ngoại hình điển trai, giọng hát ấm áp nhưng cũng đầy nội lực. Năm 2017, Soobin Hoàng Sơn đã gặt hái được nhiều thành quả ngọt ngào nhờ những sản phẩm âm nhạc được thực hiện chỉn chu, nghiêm túc và được đánh giá cao về cả phần nhìn lẫn phần nghe.



Tưởng chừng như cái bóng của "Phía sau một cô gái" quá lớn khiến anh chàng khó lòng vượt qua nhưng thì ra đây chỉ là bước đệm cho một hành trình dài trong năm 2017. Mới đầu năm, Soobin đã khiến khán giả ngất ngây với một loạt ca khúc như "Đi để trở về", "Đi và yêu", "Anh đã quen với cô đơn". Trong đó, MV "Đi để trở về" đạt hơn 57 triệu view còn "Anh đã quen với cô đơn" cũng âm thầm vươn đến hơn 46 triệu view trên kênh Youtube. Vào tháng 7/2017, Soobin lại đốn tim khán giả với ca khúc "Xin đừng lặng im". Nam ca sĩ còn gây ấn tượng khi trở thành giám khảo của chương trình "Giọng hát Việt nhí 2017". Những tiết mục của đội Soobin Hoàng Sơn luôn chỉnh chu từ giọng hát đến phong cách âm nhạc, đặc biệt luôn khiến khán giả bất ngờ về sự đa dạng qua từng vòng thi.

Hương Tràm

4 năm sau khi đạt danh hiệu cao nhất cuộc thi The Voice, cái tên Hương Tràm giờ đây đã trở nên thân quen với khán giả Việt Nam. Việc liên tiếp cho ra những ca khúc ballad tạo hit "gây bão" mạng xã hội khiến cô được công chúng ưu ái dành tặng cái tên "Công chúa Ballad".

Năm 2017 đánh dấu một năm thành công của Hương Tràm khi cô liên tiếp cho ra mắt sản phẩm âm nhạc chất lượng và có những hoạt động nghệ thuật đầy ấn tượng. Ngoài thành công của "Em gái mưa", trước đó ca khúc Hương Tràm song ca cùng nam ca sĩ Trịnh Thăng Bình là "Ai đằng sau lưng em" cũng gây tiếng vang trong lòng khán giả. Chưa dừng lại, nữ ca sĩ đã có màn thể hiện ngọt ngào ca khúc nhạc phim "Cho em gần anh thêm chút nữa" và "Cánh hoa tàn" (Mẹ chồng OST) làm tan chảy mọi trái tim đang yêu. Bên cạnh đó, Hương Tràm còn thử sức mình trong vai trò Huấn luyện viên của chương trình The Voice Kids, ngồi ghế đôi cùng nhạc sĩ nổi tiếng Tiên Cookie.

Bảo Anh

Trên con đường đầy chông gai, Bảo Anh chưa bao giờ nản lòng mà luôn nỗ lực hết sức mình, đi lên bằng chính tài năng của bản thân. Cô mang đến mọi người hình ảnh của một Bảo Anh tràn đầy sức sống, tự tin, cùng sự cố gắng không ngừng, chính điều đó đã giúp cô mang về thành quả vô cùng ngọt ngào.



Đã được 5 năm kể từ khi Bảo Anh bước chân vào làng giải trí, dấn thân vào con đường ca hát. Ngay từ những ngày đầu, cô nàng đã bị chê bai về giọng hát, và bị cho rằng chỉ có ngoại hình chứ không có khả năng ca hát. Tới năm 2017, Bảo Anh đã trở lại mạnh mẽ bằng MV "Sống xa anh chẳng dễ dàng". Chỉ với nửa tháng, sản phẩm mới của cô nhanh chóng giữ vững được #1 Trending Youtube với hơn 22 triệu lượt xem, và hiện tại đã lên tới gần 50 triệu lượt xem. Điều này chứng tỏ được sức hút của Bảo Anh, cùng với đó là thành quả mà cô xứng đáng nhận được sau quãng thời gian nỗ lực không ngừng vươn lên của cô ca sĩ trẻ.

Only C

Ngót nghét chục năm đeo đuổi nghệ thuật, từng không ít lần muốn bỏ cuộc nhưng rồi bằng tình yêu và đam mê với âm nhạc anh đã cố gắng vươn lên. Khơi nguồn cảm hứng từ sự bản lĩnh trước sóng gió dư luận, Only C của năm 2017 đã gặt hái đầy thành công, đây cũng chính là câu chuyện đầy bản lĩnh của một người nghệ sĩ thực thụ.



Năm 2017 cũng đánh dấu bước thành công tiếp theo của nam ca, nhạc sĩ Only C khi anh ra mắt MV chính thức cho ca khúc "Yêu là tha thu". Đây là bài hát do chính Only C sáng tác, có giai điệu nhẹ nhàng nhưng sâu lắng, đặc biệt là rất hợp với câu chuyện tình cảm của bộ phim điện ảnh "Em chưa 18". MV "Yêu là tha thu" đã cán mốc hơn 92 triệu lượt xem trên Youtube, trở thành ca khúc nhạc phim Việt có lượt xem cao nhất trong năm 2017. Tiếp đó, Only C "gây bão" trở lại với ca khúc "Yêu đi đừng sợ", một ca khúc nhạc phim được chính anh sáng tác cho bộ phim cùng tên. Ngoài ra, anh còn kết hợp với học trò Lou Hoàng của mình để cho ra mắt một loạt những sản phẩm âm nhạc "hot" trong năm 2017 như MV "Não cá vàng", "Thấy là yêu thương"...Mới đây nhất, Only C đã trở lại cùng ca khúc mới mang tên "Everyday", một sáng tác dành riêng cho WeChoice Award 2017.

Chi Dân

Chi Dân là cái tên không quá nổi trong làng nhạc Việt. Anh không xuất hiện nhiều trên các phương tiện truyền thông, hay làm náo loạn chương trình thực tế nào, ấy thế mà "cứ hễ ra bài nào là hit bài đó". So với những năm về trước, 2017 có lẽ là năm sự nghiệp của Chi Dân bắt đầu nổi bật và được nhiều khán giả biết đến.



Giữa năm 2017, anh cho ra mắt ca khúc "1234" và ngay lập tức trở thành hit, khuynh đảo bảng xếp hạng nhiều trang âm nhạc trực tuyến sau đó. Tiếp nối thành công của "1234", Chi Dân tiếp tục ra mắt ca khúc "Có được không em" và mới đây nhất là "Yêu từ phía xa" được đầu tư bài bản về âm nhạc lẫn hình ảnh. Đặc biệt, nam ca sĩ còn được chính thức nằm trong danh sách đề cử giải thưởng MAMA 2017, cùng với Sơn Tùng M-TP, Đông Nhi, Tóc Tiên, Soobin Hoàng Sơn. Dù không đạt chiếc cup vinh dự nhưng có thể nói, đây là một dấu ấn đáng nhớ trong sự nghiệp của giọng ca sinh năm 1989 trước khi khép lại năm 2017.