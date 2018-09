Mỹ: Tác giả của bài luận “làm thế nào để giết chồng” bị bắt vì tội giết chồng

Kẻ sát nhân trong vụ việc là một cây bút chuyên viết tiểu thuyết lãng mạn, còn chồng bà là một đầu bếp đang giảng dạy tại một trường học nấu ăn. Đến nay, đôi vợ chồng đã kết hôn với nhau được 27 năm. Sự việc xảy ra khiến cho gia đình hai bên đều cảm thấy bàng hoàng.

Vào sáng ngày 2/6, cảnh sát vội vã đến Viện Ẩm thực Oregon, sau khi các sinh viên ở đây thông báo họ tìm thấy người hướng dẫn Daniel Brophy bị bắn trong trường học. Tuy nhiên, sau những nỗ lực cấp cứu, người đàn ông vẫn không qua khỏi và đã chết ngay tại hiện trường.

Một ngày sau cái chết của chồng, vợ của ông - Nancy Crampton Brophy, đã đăng một tuyên bố trên Facebook cá nhân của mình:

"Gửi đến những người bạn trên facebook và gia đình, tôi có một tin buồn cần thông báo. Chồng và cũng là người bạn thân thiết nhất của tôi, đầu bếp Dan Brophy đã bị giết vào sáng hôm qua. Những người quen thân chắc sẽ muốn một cú điện thoại báo tin hơn, nhưng tôi hiện tại đang rất rối bời. Sẽ có một buổi thắp nến cầu nguyện vào ngày mai (4/6), tại Viện ẩm thực Oregon. Cảm ơn những lời động viên của các bạn nhưng hiện tại tôi đang bị quá tải, hãy gọi lại cho tôi sau vài hôm nữa, khi mọi chuyện đã ổn hơn."

Thời điểm đó, chắc hẳn mọi người đều nghĩ người vợ hẳn đã rất đau buồn và khó khăn để vượt qua cú sốc vì cái chết của chồng mình. Tuy nhiên, tất cả những ai quen biết hai vợ chồng đều hoàn toàn bị sốc khi hay tin, hung thủ giết chết đầu bếp Dan Brophy lại chính là người vợ "đầu gối tay ấp" suốt 27 năm trời. Thậm chí, bà đã thừa nhận với cảnh sát mình là người tự tay bóp cò súng thay vì thuê một sát thủ.

Bà Nancy Brophy tại tòa án.

Trớ trêu thay, bà Nancy Brophy đã từng viết một series sách gồm 3 tập truyện có tên: "Wrong Never Felt So Right" (Tạm dịch: Cái gì đã sai thì không bao giờ thấy đúng). Trong đó, tập truyện "The Wrong Cop" kể về một người phụ nữ "dành tất cả những ngày tháng trong cuộc hôn nhân để tưởng tượng về việc giết chết chồng mình". Tập "The Wrong Husband" lại nói về người phụ nữ giả chết để trốn khỏi người chồng bạo hành; và ở bài luận có tên "How to Murder Your Husband" (Làm thế nào để giết chồng bạn), nhà văn này viết về những cách để thực hiện âm mưu đó. Nhưng không ai ngờ được rằng, Nancy Brophy cuối cùng đã áp dụng những gì mình viết ra vào chính người chồng của bà.

Trong một bài đăng 2011 trên blog, bà còn từng viết : "Chồng tôi và tôi đã là người từng trải qua một cuộc hôn nhân (họ tái hôn với nhau). Chúng tôi đã tuyên bố, trước khi nói câu "em/anh đồng ý' để đến với nhau, thì chúng tôi sẽ không bao giờ kết thúc bằng việc ly hôn. Trừ khi là có một bi kịch xảy ra vì một vụ nổ súng hoặc tai nạn bất ngờ nào đó".



Cục Cảnh sát Portland cho biết, tiểu thuyết gia Nancy Crampton Brophy, 68 tuổi, bị bắt ngày 5/9 vì tội giết người bằng súng và sử dụng vũ khí bất hợp pháp trong cái chết của chồng - Daniel Brophy. Cảnh sát đã không tiết lộ động cơ trong vụ án, phiên tòa tiếp theo xét xử vụ việc sẽ được bắt đầu vào ngày 17/9 sắp tới.



