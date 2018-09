Mớ bòng bong Cube, HyunA và E’Dawn: Kịch bản nào dành cho tương lai dàn “diễn viên” của bộ phim sóng gió này?

Chỉ vài tháng trước, đại gia đình Cube vừa hân hoan cùng nhau tổ chức concert chung quy tụ đầy đủ các anh chị lớn lẫn dàn tân binh trẻ trung đầy triển vọng. Ngày vui ngắn chẳng tày gang, người hâm mộ còn chưa kịp vui mừng vì Cube đã thoát khỏi cảnh ảm đạm sau biến cố của loạt gà cũ thì scandal hẹn hò của HyunA và E’Dawn (Pentagon) đã lại kéo Cube vào một mớ bòng bong.

Không ngoài "mong đợi" của người hâm mộ, Cube vừa mang đến cho Kpop một ngày sóng gió khi hết ra thông cáo rồi lại phủ nhận chuyện đã thẳng thừng gạch tên HyunA và E’Dawn khỏi danh sách nghệ sĩ. Bộ phim dài tập giữa Cube và các HyunA, E’Dawn, Pentagon sẽ ngã ngũ vào tuần sau. Sau tất cả, kịch bản nào sẽ dành cho những "diễn viên" bất đắc dĩ?

HyunA: Ngôi sao gợi cảm không dễ bị soán ngôi

Mặc sự việc bị đẩy xa đến hôm nay là vì rất nhiều sai lầm ở cả cặp đôi tai tiếng và Cube, nhưng cho đến lúc này, có thể khẳng định rằng người đã trực tiếp khiến cho tương lai của Pentagon vừa khởi sắc đã lao đao và làm cho Cube trở thành trò cười trong mắt công chúng chính là HyunA. Là người hứng chịu nhiều chỉ trích nhất nhưng nếu nhìn vào thực tế, vị trí của HyunA tại Cube nói riêng và Kpop nói chung không dễ dàng lay chuyển.

HyunA từ khi vừa ra mắt cho đến tận bây giờ đã nổi tiếng vì hình ảnh đối lập: ở trên sân khấu là một HyunA gợi cảm, sẵn sàng đốt mắt khán giả bằng vũ đạo khiêu khích hay thậm chí là gây sốc bằng việc hôn bạn diễn, cởi bỏ trang phục của mình, nhưng ở dưới sân khấu lại là một HyunA chưa từng gặp bất cứ lùm xùm nào liên quan đến đời tư. Vốn đã quen với hình tượng chân thật của HyunA, công chúng có thể phê phán cách công bố hẹn hò của cô nhưng dường như không mấy ai bất ngờ vì điều đó.

Bên cạnh một HyunA gợi cảm, còn có một HyunA sống thật với chính mình.

Từ sau khi Lee Hyori rút lui khỏi đời sống showbiz, ngôi vị "nữ hoàng gợi cảm" vẫn chưa tìm thấy được người kế vị tiếp theo. Giữa những nghệ sĩ solo hiếm hoi ghi được dấu ấn trong lòng khán giả, HyunA vẫn là cái tên sáng giá nhất cho danh hiệu nữ hoàng gợi cảm thế hệ mới dù thỉnh thoảng những màn trình diễn của cô vẫn dính vào tranh cãi gợi cảm hay rẻ tiền. Với nhiệt độ sẵn có, thậm chí kể cả khi bị đuổi khỏi Cube thì vẫn sẽ có nhiều công ty mở cửa chào đón cô gái nổi tiếng và tai tiếng này.

Pentagon: "Nạn nhân" vẫn có cơ hội đứng lên sau những lùm xùm

Pentagon, nhóm nhạc đang đứng trước nguy cơ khuyết mất một thành viên vốn không phải là một cái tên nổi bật trên đường đua Kpop. Debut từ tháng 10/2016 dưới sự quản lý thất thường của Cube, dường như Pentagon vẫn chưa làm được nhiều điều để xứng danh "nhóm nhạc em trai của B2ST". Mãi đến tháng tư năm nay, khi ca khúc "Shine" với giai điệu vô cùng bắt tai trở thành một cơn sốt nhẹ trong lòng Kpop thì công chúng mới dần biết tới cái tên Pentagon. "Shine" chưa kịp mang đến cho Pentagon chiếc cúp nào trên các show âm nhạc nhưng lại được kì vọng như là cánh cửa dẫn tới một con đường rộng hơn cho mười chàng trai.

MV "Shine" – PENTAGON

Kì vọng còn chưa được đáp ứng, sự việc của E’Dawn và HyunA nổ ra khiến cho hoạt động của Pentagon bị gián đoạn. Với tuổi nghề còn non trẻ, bất cứ scandal nào cũng có thể là vết thương chí mạng dẫn đến nguy cơ "chết yểu" đối với một nhóm nhạc Kpop. Pentagon còn chưa quen hơi bén tiếng với công chúng, chắc chắn kể từ nay sẽ phải gắn liền với cái tên "nhóm nhạc cũ của bạn trai HyunA".

Pentagon là một nhóm nhạc sở hữu rất nhiều điều kiện để thành công: nhóm có kĩ năng trình diễn tốt, độ nổi tiếng của các thành viên không đến mức có sự chênh lệch giống như "HyunA và những người bạn" - cái tên được netizen "ưu ái" dành cho 4Minute. Và hơn tất cả, Pentagon sở hữu một nhà sản xuất tài năng ở ngay trong nhóm - Hui, người từng bị gọi là "bóng đèn" trong đội hình của Triple H. Hui là người đã đứng sau loạt hit "Never", "Energetic" (Wanna One) và "Shine" (Pentagon), tài năng của anh chàng là điểm tựa vững chắc cho hoạt động tương lai của nhóm khi không phải phụ thuộc vào bất cứ nhà sản xuất nào.

Hui (Pentagon), nhà sản xuất đứng sau loạt hit của Kpop

Không ai có thể phủ nhận được một sự thật rằng chính những lùm xùm giữa cặp đôi HyunA – E’Dawn và Cube đã khiến cho tên tuổi của Pentagon phổ biến hơn trong công chúng. Công chúng Hàn Quốc không dễ dãi tha thứ cho những thần tượng đã gây ra sai lầm, nhưng Pentagon – vốn là nạn nhân của những lùm xùm này ít nhất cũng đã được đền bù bằng sự chú ý từ dư luận. Vấn đề đau đầu nhất hiện nay của Pentagon là fandom đã đuối sức vì những scandal liên tiếp cũng như cách hành xử thiếu suy nghĩ của thần tượng và công ty. Tuy nhiên, với màn "dẹp loạn" gà nhà như trong thời điểm này của Cube, ít nhất người hâm mộ cũng sẽ yên tâm rằng lịch sử sẽ không bao giờ lặp lại với Pentagon lần thứ hai.

Đội hình mười người của Pentagon tại Cube Family concert

E’Dawn: Tân binh trước nguy cơ chấm dứt sự nghiệp

Nếu như HyunA chưa bị dồn vào đường cùng, Pentagon vẫn còn có thể nắm được cơ hội lội ngược dòng thì nam chính E’Dawn lại là người có tương lai mờ mịt nhất dù là ra đi hay ở lại.

Bản thân mới chỉ là tân binh chưa có thành tích gì ấn tượng lại cõng trên lưng scandal hẹn hò hot nhất trong năm 2018, tình thế của E’Dawn lúc này đang rất khó khăn. Nếu như Cube thẳng tay chấm dứt hợp đồng với E’Dawn, người hâm mộ nên chuẩn bị tinh thần để chứng kiến giai đoạn gần như là chạm đáy trong sự nghiệp của nam thần tượng.

Tương lai của E’Dawn được dự đoán rằng sẽ đi vào ngõ cụt

Trong trường hợp Cube đổi ý để E’Dawn ở lại, việc hoạt động cùng chín mẩu còn lại của Pentagon cũng sẽ là trở ngại lớn khi một bộ phận fan đã coi E’Dawn như "kẻ phản bội" hành động thiếu suy nghĩ, gián tiếp làm ảnh hưởng đến hoạt động của cả một tập thể. Khả năng công ty cho phép E’Dawn hoạt động solo cũng chỉ là một số không tròn trĩnh.

Tấm gương của tiền bối cùng công ty là Jang Hyunseung – cựu thành viên của B2ST, một nửa của Trouble Maker vẫn còn ở ngay trước mắt công ty và người hâm mộ: anh đã không thể tự mình sống sót khi thiếu đi danh hiệu thành viên của B2ST, dù so với E’Dawn, Hyunseung vốn đã có nhiều hơn thành tích âm nhạc và thâm niên trong nghề.

Cube Entertainment và công cuộc "thanh trừng nội bộ": là đúng thời điểm hay là đã quá vội vàng?

Nếu từ góc độ nghệ sĩ, Pentagon và E-Dawn là hai cái tên bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong scandal này thì nhìn từ góc độ kinh doanh, tổn thất của Cube cũng khó mà đo đếm được. Tổn thất đầu tiên đã đến ngay từ khi thông báo loại HyunA và E’Dawn ra khỏi đội hình nghệ sĩ hiện có: cổ phiếu của Cube lao dốc không phanh báo hiệu một tương lai ảm đạm khi lần lượt mất đi dàn gà cưng đẻ trứng vàng.

Vốn có hai con át chủ bài là HyunA và B2ST, Cube hiện tại chỉ có lớp thần tượng trẻ bao gồm Pentagon, (G)- IDLE, CLC và BtoB – anh lớn được đánh giá cao về tài năng và nhân cách nhưng đã bắt đầu phải tạm xa sân khấu để thực hiện nghĩa vụ quân sự. Cả bốn nhóm nhạc và các nghệ sĩ solo chưa có một ai gánh gồng được doanh thu và cũng không có cái tên nào đảm bảo thu hút được nhà đầu tư.

Concert của Cube Family vừa diễn ra vào tháng 5 năm nay.

Đánh giá lại toàn bộ những nghệ sĩ mà Cube đang có, rất dễ để cho người hâm mộ Kpop mường tượng được hình dáng của 4Minute và B2ST của những ngày đầu tiên. Điểm sáng lớn nhất trong dàn tân binh năm nay là (G)I-DLE, những cô gái ra mắt trong sự kì thị về… cái tên nhưng lại thẳng tay công chiến đường đua Kpop bằng phong cách đậm chất girlcrush.

Pentagon vẫn có thể tìm thấy lối đi sau scandal không đáng có, thậm chí nhóm còn có màn comeback vào ngày 3/9 mới đây chứng tỏ Cube đã nhìn thấy được tiềm năng phát triển của cái tên này. Và không thể không nhắc đến BtoB – điều kì diệu của Cube. BtoB vừa tái kí hợp đồng với Cube vào tháng 7, Cube ít nhất đã tạm yên tâm về một nhóm nhạc vừa có tên tuổi vừa có tài năng và nhân cách, vừa có fanbase vững chắc nhất là công chúng yêu nhạc Hàn Quốc. Âm nhạc của BtoB luôn dễ nghe, dễ ngấm và gần gũi với công chúng chứ không hề nằm trong giới hạn fandom.

Bên cạnh những nghệ sĩ đang hoạt động năng nổ, Cube còn có những "vũ khí" đáng gờm cho một boygroup tương lai là Lai Guanlin (Wanna One), Yoo Seonho – thực tập sinh "gà con" nổi tiếng từ show sống còn Produce 101, Jo Woochan - rapper sinh năm 2005 từng gây sốt tại cuộc đấu dành cho rapper đình đám "Show Me The Money".



(G)I-DLE – tân binh đáng gờm của 2018

Lai Guanlin, Yoo Seonho, Jo Woochan – ba cái tên hứa hẹn làm nên chuyện cho tương lai của Cube

Đã từng là một công ty giải trí ngấp nghé Big 3 nhưng dần tụt lại đằng sau, Cube chưa bao giờ có động thái dồn toàn lực để lấy lại chỗ đứng của mình trên bản đồ Kpop. Với tình hình hoạt động của dàn nghệ sĩ tân binh và tương lai sáng sủa của các thực tập sinh, những động thái trong ngày hôm nay của Cube hoàn toàn có khả năng là bước đầu tiên của kế hoạch tổ chức lại đội hình nghệ sĩ. Thế nhưng hành động "thay máu" đột ngột và dứt khoát liệu có phải là một chiêu bài đúng đắn?



HyunA từ lâu đã không còn là con gà đẻ trứng vàng của Cube, những sản phẩm solo sau này của cô không gây được ấn tượng mạnh như thời "Bubble Pop". Nhưng mỗi công ty giải trí đều cần một "gương mặt thương hiệu", và khi nhắc đến Cube là công chúng sẽ ngay lập tức nhớ đến HyunA. Mất đi HyunA, Cube sẽ không còn cái tên nào làm nhân tố thu hút truyền thông và công chúng. Vốn dĩ doanh thu của Cube đã rất ảm đạm khi B2ST dứt áo ra đi vào năm 2016, nếu cái tên có độ phủ sóng mạnh nhất là HyunA cũng ra đi ngay sau một thông báo ngắn gọn, sẽ rất khó cho Cube nếu muốn xây lại dàn nghệ sĩ mới từ đầu.

Sự thay máu ở bất cứ công ty giải trí nào cũng cần một thời gian nhất định để khán giả thích nghi với thế hệ thần tượng mới. Xa hơn vấn đề kinh tế, câu chuyện vượt mặt công ty của HyunA và E’Dawn ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín của Cube Entertainment. Chắc chắn cần có một động thái trừng phạt để răn đe dàn nghệ sĩ hiện có và lấy lại uy tín công ty, nhưng khi mà gà cũ tan tác, gà mới vẫn còn vật lộn với cuộc chiến sống còn chưa biết được tương lai, có lẽ Cube vẫn nên cân nhắc thật kĩ để không khiến cho công chúng mất luôn chút niềm tin còn lại vào cái nôi sinh ra 4Minute, B2ST…, những cái tên lừng lẫy một thời.