Miu Lê nhắc lại phát ngôn "Đừng gọi tôi là ca sĩ": "Tới giờ tôi cảm thấy mình vẫn chưa đủ xứng đáng với danh xưng đó"

Tối 13/9, Miu Lê đã nhận lời tham gia chương trình Stand By Star số tiếp theo. Tại đây, cùng với MC của chương trình là nam diễn viên Duy Khánh và dàn khách mời đông đảo Only C, Lou Hoàng, Karik, Miu Lê không chỉ có những phút giây lắng đọng, chia sẻ chân thành về hành trình sự nghiệp đã đi qua mà còn vui vẻ tham gia những trò chơi thú vị.

Bên cạnh đó, nữ ca sĩ cũng hát tặng khán giả những ca khúc của mình như "Giấc mơ thần tiên", "Anh đang nơi đâu", "Muốn",... hay nhiệt tình cover hit của đồng nghiệp như "Mình là gì của nhau", "Em chưa 18", "Người lạ ơi",...

Miu Lê thể hiện lại ca khúc Anh đang nơi đâu

Lou Hoàng Miu Lê ngẫu hứng song ca "Mình là gì của nhau"

Cũng đã gần 1 năm qua đi kể từ khi Miu Lê bất ngờ dừng chân tại chương trình "Sao Đại Chiến" mùa đầu tiên vì không chịu nổi áp lực dư luận. Cùng với những phản ứng mạnh mẽ sau những lời chê của producer Dương Cầm, Miu Lê cũng không ngần ngại chia sẻ quan điểm "Đừng gọi tôi là ca sĩ" mà chỉ là người thể hiện bài hát. Nhắc lại phát ngôn này sau gần 1 năm, Miu Lê cho biết: "Khoảng thời gian đó, tôi cảm thấy mình chưa đủ xứng đáng với danh xưng đó và cho tới bây giờ vẫn chưa. Bản thân còn phải học hỏi nhiều hơn, mọi người muốn gọi sao cũng được. Nếu được, hãy cứ gọi tôi là Miu Lê thôi, đừng bó buộc ca sĩ hay diễn viên gì hết".

Miu Lê chưa bao giờ hối hận trước phát ngôn "Đừng gọi tôi là ca sĩ"

Trong chương trình, Miu Lê cũng nhiệt tình tham gia những thử thách do ekip đặt ra như gọi điện mượn nam diễn viên Hứa Vỹ Văn 300 triệu thực hiện MV mới. Khi nghe được mong muốn của người em thân thiết, Hứa Vỹ Văn đã không ngần ngại cho Miu Lê mượn khiến cả trường quay phải bật cười thích thú.

Miu Lê mượn Hứa Vĩ Văn 300 triệu làm MV

Miu Lê hát "Giấc mơ thần tiên"