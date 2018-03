Minh Thảo (Tháng năm rực rỡ) từng giảm gần 20kg khi thi "Bước nhảy ngàn cân"

Nữ diễn viên Minh Thảo hiện đang gây chú ý với vai diễn trong bộ phim "Tháng năm rực rỡ" từng là thí sinh tham gia "Bước nhảy ngàn cân 2015". Thời điểm bắt đầu tham gia cuộc thi, cô nặng 92,1 kg và được bắt cặp với vũ công Lâm Vinh Hải.

Minh Thảo thời điểm đầu nặng 92,1 kg và cao 1m67

Cô được bắt cặp cùng Lâm Vinh Hải

Ngay trong đêm thi đầu tiên, Minh Thảo suýt nữa bị loại vì có số điểm thấp nhất (9,7 điểm) nhưng cô may mắn được giám khảo Hoài Linh và Đàm Vĩnh Hưng đồng lòng "cứu" để tiếp tục được vô vòng trong.

Bên cạnh đó, Minh Thảo cũng là một trong hai thí sinh có số cân nặng giảm ít nhất trong tuần. Cô chỉ giảm được 2,5kg trên tổng số cân nặng là 92,1 kg tương đương với 2,7% trọng lượng cơ thể.

Minh Thảo suýt bị loại ngay tuần thi đầu tiên

Minh Thảo lúc tuyển sinh 92,1 kg, tuần 6 còn 78,4 kg

Dù được đánh giá cao và có bạn diễn là Quán quân "So You Think You Can Dance" nhưng chặng đường của Minh Thảo tại "Bước nhảy ngàn cân" cũng khá vất vả. Vào đêm thi thứ 10, Lâm Vinh Hải bất ngờ bị chấn thương trong lúc tập luyện. Để cứu nguy cho Minh Thảo, vũ công Minh Hiền (hay còn gọi là Hiền Sến) đã lập tức thế chỗ, dàn dựng lại 2 bài nhảy chỉ trong 2 ngày.

Sau 2 bài thi, ban giám khảo dành cho Minh Thảo 9,2 điểm. Nữ diễn viên giảm được 0,8 kg tương đương 1,1% lượng cơ thể nên tổng điểm của cô là 10,3. Thấp điểm nhất trong số 4 thí sinh, cô đành phải chấp nhận ra về dù đêm Chung kết đang ở ngay trước mắt.

Dù vậy, Minh Thảo cũng khá hài lòng vì sao 10 tuần, cô đã giảm được gần 20 kg. Cân nặng của cô lúc ra về là 73,2 kg.

Hiền Sến thay Lâm Vinh Hải bắt cặp cùng Minh Thảo ở đêm thi thứ 10