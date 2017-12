Millie Bobby Brown - Nhóc tì "bá đạo" nhất, châu báu màn ảnh đương đại của Hollywood

Tháng 7 năm 2016, dịch vụ trực tuyến Netflix cho ra mắt loạt phim truyền hình khoa học – viễn tưởng pha kinh dị Stranger Things. Phim cuốn hút hàng triệu khán giả toàn cầu và ngay lập tức trở thành hiện tượng văn hóa trong năm. Nổi bật nhất trong dàn diễn viên nhí – yếu tố quan trọng tạo nên thành công của phim, là màn hóa thân xuất sắc của cô bé diễn viên Millie Bobby Brown.



Trong phim, Millie thể hiện nhân vật Eleven – một đứa trẻ có sức mạnh siêu nhiên nhưng phải sống cảnh bị giam cầm, chịu nhiều đau khổ. Ánh mắt cương nghị, ngang bướng nhưng tâm hồn lại chất chứa nhiều nỗi buồn của Millie khiến cho nhiều khán giả cứ mãi vấn vương.

Anh em nhà Duffer - nhà sáng tạo của Stranger Things đã nhận xét Eleven là vai diễn khó nhất trong quá trình tuyển lựa diễn viên: "đó là nhân vật ít nói nhưng chất chứa nhiều cảm xúc lẫn lộn. Dàn diễn viên nhí của chúng tôi, đặc biệt là cô bé Millie luôn rất nghịch ngợm trên phim trường, hoàn toàn khác hẳn vai diễn của chúng. Nhưng khi đứng trước máy quay, thì em ấy như biến thành người khác… đó là kỹ năng diễn xuất mà không phải ai cũng có."

Sẵn sàng cạo hết tóc vì vai diễn (và không hề khóc nhè)

Năm 2013, khi lên 9 tuổi, Millie có vai diễn đầu tiên khi xuất hiện trong series giả tưởng Once Upon a Time in Wonderland. Năm 2014, em tham gia các phim truyền hình như Intruders, NCIS, sitcom Modern Family và Grey’s Anatomy qua các vai khách mời.

Sau đó, Millie đã đi thử vai qua chương trình "dummy slides" – những cảnh giả được dùng để kiểm tra khả năng của diễn viên mà không cần tiết lộ nội dung. Và em đã nhận được vai diễn mà không hề biết chút gì về nhân vật của mình.

Anh em Duffer đã quên nói với Millie là em phải cạo hết mái tóc dài óng ả của mình. Nhưng khi biết, em ngay lập tức chấp nhận điều kiện như một diễn viên chuyên nghiệp: "Cắt nó đi ạ, tóc sẽ còn mọc lại nhưng cháu thì không muốn bỏ lỡ vai diễn và bộ phim này". Chỉ mới là một cô nhóc nhưng Millie đã biết "làm những điều tốt nhất cho phim và sẵn sàng làm những gì cần làm".

Sinh ra để làm ngôi sao

Nhiều người đã nhầm lẫn Millie Bobby Brown là người Mỹ khi nghe em phát âm trong phim. Sinh ra ở Marbella, Tây Ban Nha vào ngày 19/2/2004, Millie là con gái thứ ba trong gia đình người Anh chuyên kinh doanh bất động sản. Âm điệu Mỹ hoàn hảo mà Millie có được là do em tự học khi xem các chương trình trên kênh Disney.

Để giúp con gái theo đuổi giấc mơ diễn xuất, cha mẹ Millie đã dồn hết tiền của đề đầu tư cho em. Thậm chí, họ từng rơi vào cảnh sắp phá sản và phải chạy vạy mượn tiền từ quản lý của em. Cả nhà đã di cư từ Anh tới Orlando, Florida vào năm 2011 để Millie có thể tham gia các lớp học diễn xuất vào cuối tuần. Sau đó, họ lại khăn gói đến kinh đô Hollywood ở Los Angeles để em có cơ hội đi thử vai nhiều hơn.

Nhưng việc nhận được vai phụ trong nhiều phim truyền hình nổi tiếng là không đủ để giúp cả gia đình tồn tại ở Mỹ. Họ tạm biệt "vùng đất hứa" để trở về quê nhà Anh quốc và sống tại trong nhà dì của Millie. Và vận may đã xuất hiện khi Millie nhận được cuộc gọi mời thử vai cho series Stranger Things đầy tham vọng của Netflix vào năm 2015.

Sau thành công với Stranger Things, Millie Bobby Brown ngay lập tức vụt sáng, trở thành một trong những ngôi sao nhí đắt show quảng cáo ở Hollywood. Công chúng say mê tìm hiểu về em, các tạp chí lớn liên tiếp mời em xuất hiện trên các trang bìa. Và người tuyển vai của đoàn làm phim Godzilla: King of the Monsters xuất hiện, trao cho em vai diễn lớn đầu tiên trên màn ảnh rộng với một bộ phim bom tấn thực thụ.

Đại minh tinh của tương lai

Sở hữu gương mặt xinh xắn, thần thái ngôi sao toát lên trong ánh mắt cùng tính cách thân thiện, hoạt bát, Millie Bobby Brown đã tận dụng tốt mọi cơ hội mà Stranger Things đem đến để biến mình từ một cô bé vô danh trở thành một diễn viên nhí được cả thế giới mến mộ.

Rất khó để đoán định chuyện tương lai, nhưng trong hiện tại, Millie Bobby Brown đang là một trong những ngôi sao nhí tài năng của Hollywood. Và em đang có đủ những tư chất để có thể trở thành một minh tinh nổi tiếng, như Natalie Portman – một cựu diễn viên nhí khác.

Năm lên 10, Natalie đã từ chối cơ hội trở thành người mẫu nhí để tập trung vào sự nghiệp diễn xuất. Năm 12 tuổi, Natalie Portman được chọn đóng cùng Jean Reno trong bộ phim Léon: The Professional. Trong phim, cô vài vai một thiếu niên ít nói, trong lòng mang nhiều tâm sự nhưng thần thái bên ngoài thì vô cùng lạnh lùng, bá đạo. Vai diễn đầu tay của Natalie cũng không khác mấy vai diễn Eleven đã giúp Millie tỏa sáng.

Bản thân Millie Boobby Brown cũng rất nghiêm túc theo đuổi sự nghiệp diễn xuất. Trong tương lai, Millie khao khát được nhận một vai diễn lớn, trở thành biểu tượng trên màn ảnh giống như thần tượng của em: "Công chúa Leia. Cháu yêu Carrie Fisher và sẽ rất tuyệt nếu được kế thừa di sản của bà ấy".

Bên cạnh chuyện đi đóng phim, Millie cũng chăm chỉ đầu tư cho học hành. Em chọn hình thức học tại gia để có thể sắp xếp thời gian cho quá trình quay phim. Chuyên nghiệp trên phim trường, nhưng ngoài đời, Millie vẫn hồn nhiên, vô tư như biết bao thiếu niên đồng trang lứa. Em rất thân thiết với các bạn diễn nhí trong Stranger Things và thường xuyên chia sẻ những hình ảnh đi chơi vui vẻ.

Ngoài ra, Millie còn sở hữu chất giọng khá đáng yêu. Em rất thích hát, có thể đọc rap một cách điêu luyện và cực kỳ hâm mộ các danh ca Anh như Adele, Amy Winehouse và Ed Sheeran.

Vẫn còn một chặng đường dài phía trước, nhưng hiện tại, Millie Bobby Brown chỉ cần là chính em – một cô nhóc đáng yêu, tinh nghịch và là "siêu anh hùng" nhí trong trái tim của hàng triệu khán giả yêu truyền hình, yêu loạt phim Stranger Things của Netflix.