Mặt to không đáng sợ, đáng sợ là nếu sao Hàn trót quên mất 4 bí kíp này

Mặt to to kém duyên thường so với mặt nhỏ xinh xắn thì lẽ dĩ nhiên, vế thứ 2 sẽ thắng thế, nhất là ở đất nước đặc biệt coi trọng ngoại hình như Hàn Quốc. Chính từ thứ áp lực vô hình này, mà người ta phải nghĩ ra đến 7749 cách khắc phục nhược điểm mặt to, cực chẳng đã mới phải nhờ cậy tới phẫu thuật thẩm mỹ. Nếu thấy mặt cũng to, lại không thích đụng dao kéo, bạn hoàn toàn có thể tham khảo 4 bí kíp sống còn, hữu hiệu trong việc hack mặt mà loạt sao Hàn vẫn theo đuổi bấy lâu.

1. Cắt mái và để tóc dài là lựa chọn khôn ngoan

So với những thành viên còn lại thì Seulgi trước đây, kém nổi bật hơn đôi chút, phần lớn nguyên do đều bắt nguồn từ khuôn mặt hơi to của cô dù nếu xét riêng thì mắt, mũi, môi của Seulgi đều khá xinh. Mặt Seulgi trông to nhất là khi cô không để mái. Nhưng câu chuyện nhan sắc của cô đã bước sang trang mới, kể từ khi Seulgi cắt mái ngắn, nuôi tóc dài hơn rồi duỗi thẳng hết.

Phần tóc dài hai bên đã giúp Seulgi che đi được phần xương hàm quá khổ, đồng thời giúp mặt cô trông dài hơn đôi chút. Còn phần mái ngắn trên lông mày, không những không khiến mặt cô to mà còn giúp Seulgi thêm phần cá tính, match tuyệt đối với đôi mắt một mí của cô.

2. Thi thoảng cũng có thể đổi sang các kiểu tóc buộc/búi cao

Momo cũng là một trường hợp khác, có khuôn mặt không mấy thon gọn với xương hàm hơi bạnh và gò má. Tuy nhiên, Momo dường như cũng ý thức được nhược điểm của mình nên cô thường để mái và tóc dài ít nhất là chấm vai, ôm nhẹ lấy mặt. Ngoài ra, Momo còn một kiểu tóc khác, cũng giúp ích không ít, chính là tóc búi cao.

Nếu không thích túi tóc, bạn cũng có thể buộc tóc đuôi ngựa cũng ổn, chỉ cần buộc thật cao là được.

3. Sống chết gì cũng không được quên các phụ kiện to bản

Nếu mặt đã to thì sống chết gì bạn cũng nên sắm tới vài kiểu phụ kiện to bản trong tủ đồ của mình, nhất là khuyên tai dài và kính mắt mèo. Việc dùng những item kiểu này sẽ giúp đánh lừa thị giác người đối diện, khiến họ chú ý tới chúng, thay vì nhìn chằm chằm vào khuyết điểm mặt to của bạn.

Trong trường hợp này, bạn cứ thoải mái chọn những thứ màu mè nhất cũng là một ý hay, chỉ cần chúng đủ to là được.

4. Tạo khối thực sự đem đến phép màu

Hãy nhìn Victoria, bạn sẽ thấy phấn tạo khối có sức mạnh thần kì thế nào. Vốn dĩ, cô có phần trán rất rộng, đồng thời xương hàm cũng không thon gọn cho lắm vì thế bạn sẽ thấy mặt Victoria hơi to so với các ngôi sao khác. Nhìn những bức ảnh mặt mộc của cô là bạn sẽ thấy.

Tuy nhiên, khi đã trang điểm kĩ, tạo khối cẩn thận ở phần trán và xương hàm thì bạn sẽ thấy điều khác biệt. Khuôn mặt Victoria lập tức sẽ trở nên hài hòa hơn, và hẳn nhiên là trông cô cũng quyến rũ lên vài chân kính.

Tổng hợp